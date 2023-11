Cartographie de la guerre israélo-palestinienne, événements majeurs sur le terrain | Conflit israélo-palestinien Actualités

Alors que le conflit entre Israël et la Palestine entre dans son 28e jour, voici les développements les plus récents sur le terrain.

Cartographie des événements majeurs de ces derniers jours

La carte ci-dessous résume les récents bombardements israéliens sur Gaza, les violences en Cisjordanie occupée et les affrontements entre les forces israéliennes et le Hezbollah à la frontière israélo-libanaise.

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour voir où ces événements se sont déroulés.

1er au 4 novembre

Israël a mené ces derniers jours des raids aériens meurtriers sur le camp de réfugiés de Jabalia, tuant plus de 200 personnes. Il a également visé plusieurs installations médicales, notamment à proximité des hôpitaux d’al-Quds et d’al-Shifa, ainsi qu’une école accueillant des personnes déplacées dans le quartier de Saftawi.

L’armée israélienne a déclaré avoir « achevé l’encerclement de la ville de Gaza » au milieu d’informations faisant état de violents affrontements entre combattants palestiniens et forces israéliennes dans la ville de Gaza.

Certains détenteurs de passeports étrangers et Palestiniens blessés ont été autorisés à quitter Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre, en passant par l’Égypte via le point de contrôle de Rafah.

Le bilan des morts en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre s’élève désormais à 145, selon le ministère palestinien de la Santé. Les raids israéliens se sont poursuivis dans le territoire occupé, dans les villes de Naplouse, Jénine, Hébron et Bethléem.

Des roquettes tirées depuis le sud du Liban ont causé des dégâts considérables dans la ville de Kiryat Shmona, au nord d’Israël, le 2 novembre, alors que les escarmouches à la frontière israélo-libanaise s’intensifiaient.

Lire la suite : La guerre Israël-Gaza en cartes et graphiques : Live Tracker

Comprendre la bande de Gaza assiégée

L’enclave palestinienne – qui abrite quelque 2,3 millions d’habitants – est soumise à un blocus aérien, terrestre et maritime israélien depuis 2007. La bande de Gaza comprend cinq gouvernorats : Gaza Nord, Ville de Gaza, Deir el-Balah, Khan Younis et Rafah.

Nord de Gaza s’étend sur 10 km (6 miles) et partage le seul passage vers Israël via Beit Hanoon, également connu sous le nom de passage d’Erez. Le nord de Gaza abrite le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand de la bande de Gaza.

Ville de Gaza est la ville la plus grande et la plus peuplée de la bande de Gaza, avec plus de 750 000 habitants. Au cœur du quartier de Rimal se trouve l’hôpital Shifa – le plus grand établissement médical de la bande de Gaza.

Deir el-Balah est l’un des plus grands producteurs agricoles de Gaza. Elle compte 320 000 habitants et abrite quatre camps de réfugiés : Nuseirat, Al Bureij, Al Maghazi et Deir el-Balah.

Khan Younès abrite quelque 430 000 personnes. En son centre se trouve le camp de réfugiés de Khan Younis, où vivent environ 90 000 personnes.

Rafah est le district le plus au sud de Gaza avec une population d’environ 275 000 habitants. Rafah est aussi le nom du passage avec l’Egypte qui se trouve ici.