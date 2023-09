Cartographie : Comment le vote tactique lors des élections générales pourrait conduire à un glissement de terrain travailliste plus important qu’en 1997

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le parti conservateur risque de perdre jusqu’à 35 sièges lors des prochaines élections générales si les électeurs se tournent vers le vote tactique pour se retirer du pouvoir, révèlent de nouveaux chiffres.

Le sondage Calcul électoral, vu par L’indépendantest le premier examen majeur de la manière dont le vote tactique pourrait façonner les prochaines élections générales.

Il révèle que le Parti travailliste remporterait 26 sièges supplémentaires, les partisans des Verts et des Libéraux-démocrates se tournant vers le parti, portant son nombre de députés à 440.

Les libéraux-démocrates remporteraient six sièges supplémentaires aux travaillistes et au Parti vert, portant le parti à un total de 32, tandis que le SNP obtiendrait trois sièges supplémentaires au nord de la frontière grâce aux électeurs verts qui changeaient tactiquement d’allégeance.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré L’indépendant les conservateurs étaient déjà confrontés à un effacement parlementaire, mais ce vote tactique pourrait conduire les travaillistes à une victoire qui pourrait même éclipser la victoire écrasante de Tony Blair en 1997.

« Avec 18 points d’avance, c’est fini, nous parlons simplement d’ajouter à l’ampleur de la défaite, ce qui, bien sûr, est ce qui s’est produit en 1997 », a déclaré le professeur Curtice.

Le sondage mensuel des sondages du calcul électoral, partagé exclusivement avec L’indépendantmontre que les travaillistes ont une avance de 17 points de pourcentage sur les conservateurs.

Cela se traduirait par une majorité travailliste substantielle à la Chambre des communes, les travaillistes remportant 414 sièges, les conservateurs 159 et les libéraux-démocrates 26.

Mais si un vote tactique avait lieu, les travaillistes remporteraient 26 sièges supplémentaires et les libéraux-démocrates six sièges supplémentaires, suggère l’enquête.

Les zones qui pourraient perdre leurs sièges conservateurs sont réparties dans tout le pays et comprennent le nord-est du Bedforshire, le centre et le nord du Devon, le sud-est et le nord-ouest du Cambridgeshire, Great Yarmouth, Guildford, Romford et East Yorkshire.

La circonscription d’Esher et Walton de l’ancien vice-Premier ministre Dominic Raab risque de basculer vers les libéraux-démocrates, suggère le sondage.

L’enquête, menée auprès d’un membre du conseil de vote Find Out Now, déclenchera la sonnette d’alarme à Downing Street et au siège du Parti conservateur un peu plus d’un an avant les élections, attendues en octobre 2024.

Le chef du calcul électoral, Martin Baxter, a déclaré que si l’année 2019 a été marquée par un vote tactique basé sur le Brexit, « les prochaines élections seront probablement marquées par un vote tactique anti-conservateur direct ».

« De nombreux sièges conservateurs, notamment dans le sud de l’Angleterre, sont menacés », a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le Parti travailliste de Sir Keir Starmer pourrait remporter jusqu’à 26 sièges si le vote tactique était utilisé (Fil PA)

Le patron de Discover Now, Chris Holbrook, a déclaré que le sondage montrait que « le vote tactique est utilisé comme un outil pour punir les conservateurs ».

Il a ajouté : « Plus largement, ce sondage nous donne un aperçu de la manière dont les gens travaillent au sein du système uninominal majoritaire à un tour pour exprimer leur aversion pour les conservateurs. »