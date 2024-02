Cartographie cérébrale avec de nouveaux vecteurs viraux de la rage

Résumé: Les chercheurs ont développé 20 nouveaux vecteurs viraux recombinants de la rage qui présentent des avantages sans précédent pour la cartographie des circuits neuronaux dans les études sur le vieillissement et la maladie d’Alzheimer. Ces vecteurs sont conçus pour mettre en évidence les changements microstructuraux dans les neurones du cerveau grâce à des protéines fluorescentes améliorées, offrant ainsi un aperçu des réseaux neuronaux aux échelles micro et macro.

La capacité unique des vecteurs à cibler des composants neuronaux spécifiques et à réaliser des images en direct en fait des outils puissants pour disséquer les circuits neuronaux dans des états sains et malades. Cette innovation ouvre de nouvelles voies pour des stratégies de traitement ciblées et sera partagée avec la communauté des neurosciences par l’intermédiaire du Centre de cartographie des circuits neuronaux de l’UCI.

Faits marquants:

Les nouveaux vecteurs viraux de la rage permettent une cartographie anatomique précise et des études fonctionnelles des circuits neuronaux, améliorant ainsi les outils actuels dotés de capacités d’imagerie améliorées. Ces vecteurs permettent un ciblage spécifique de la biologie neuronale, contribuant ainsi à l’analyse des changements pathologiques dans les maladies cérébrales comme la maladie d’Alzheimer. L’équipe de recherche prévoit de distribuer ces outils innovants via la plateforme de services établie de l’UCI, favorisant ainsi des applications plus larges dans la recherche en neurosciences.

Source: Université de Californie à Irvine

Une équipe de recherche dirigée par l’Université de Californie à Irvine a créé 20 nouveaux vecteurs viraux recombinants de la rage pour la cartographie des circuits neuronaux qui offrent une gamme d’avantages significatifs par rapport aux outils existants, notamment la capacité de détecter les changements microstructuraux dans les modèles de vieillissement et de neurones cérébraux de la maladie d’Alzheimer. .

L’étude publiée aujourd’hui en ligne dans la revue Psychiatrie Moléculaire, a introduit des données de validation de principe démontrant la puissance de ces nouveaux vecteurs, qui expriment une gamme de protéines fluorescentes améliorées pour fournir des capacités multimodales multi-échelles étendues.

Ces nouveaux vecteurs viraux recombinants sont conçus pour cibler des composants très spécifiques de la biologie neuronale afin d’analyser les changements pathologiques qui surviennent au cours de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies cérébrales. Crédit : Actualités des neurosciences

Les infections rabiques d’origine naturelle ciblent le système nerveux. Les scientifiques ont exploité cette tendance pour créer des formes artificielles du virus de la rage qui sont couplées à des capteurs et à d’autres charges utiles – par exemple, certaines réagissent à la lumière en devenant vert vif et agissent comme des traceurs qui cartographient les circuits cérébraux.

« Les outils génétiques viraux sont essentiels pour améliorer la cartographie anatomique et les études fonctionnelles des réseaux neuronaux spécifiques à un type de cellule et à un circuit », a déclaré Xiangmin Xu, auteur co-correspondant et professeur d’anatomie et de neurobiologie du chancelier de l’UCI et directeur du Center for Neural. Cartographie des circuits.

« Ces nouvelles variantes améliorent considérablement la capacité et la portée du marquage neuronal et de la cartographie des circuits à travers les échelles et modalités d’imagerie microscopique et macroscopique, y compris la microscopie optique 3D et la microscopie à rayons X. Nous mettrons ces nouveaux outils à la disposition de la communauté des neurosciences grâce à notre plateforme de services établie au CNCM.

Ces nouveaux vecteurs viraux recombinants sont conçus pour cibler des composants très spécifiques de la biologie neuronale afin d’analyser les changements pathologiques qui surviennent au cours de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies cérébrales.

Ils peuvent être ciblés sur des emplacements sous-cellulaires et des organites spécifiques, ainsi que sur l’imagerie en direct des activités neuronales à l’aide d’indicateurs de calcium. L’équipe a effectué une analyse d’imagerie de cerveaux de souris pour démontrer le pouvoir de découverte de ces nouveaux outils.

“Ces outils de pointe recèlent un immense potentiel pour comprendre les circuits neuronaux dans des conditions normales et pathologiques et offrent la possibilité de cibler des régions spécifiques du cerveau avec des peptides ou des protéines de précision pour moduler les fonctions neuronales en vue de stratégies de traitement ciblées”, a déclaré Bert Semler, co-auteur de l’étude. -auteur correspondant et professeur émérite UCI de microbiologie et de génétique moléculaire.

Alexis Bouin, Ph.D. et Ginny Wu sont les co-premiers auteurs qui ont dirigé et coordonné le projet. Les membres supplémentaires de l’équipe comprennent Orkide Koyuncu, professeur adjoint de microbiologie et de génétique moléculaire ; Qiao Ye, étudiant diplômé ; Michele Wu, Liqi Tong, Ph.D. et Lujia Chen, Ph.D., membres du laboratoire Xu, et Todd Holmes, professeur de physiologie et de biophysique. Tirant parti du vaste réseau collaboratif du Centre UCI pour la cartographie des circuits neuronaux, les membres de l’équipe de l’UCSD comprennent Keun-Young Kim, Sébastien Phan, Mason R. Mackey, Ranjan Ramachandra, et le professeur distingué Mark H. Ellisman.

Financement: Ce travail a été soutenu par les subventions RF1MH120020, R01FD007478, R35GM127102, R24GM137200, U24NS120055 et R01DA038896 des National Institutes of Health ; et la subvention de la National Science Foundation NSF2014865-UTA20-00890.

À propos de cette actualité sur la recherche en cartographie cérébrale

Auteur: Patricia Harriman

Source: Université de Californie à Irvine

Contact: Patricia Harriman – UC Irvine

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Nouvelles ressources virales sur la rage pour la cartographie des circuits neuronaux à plusieurs échelles» par Xiangmin Xu et al. Psychiatrie Moléculaire

Abstrait

Nouvelles ressources virales sur la rage pour la cartographie des circuits neuronaux à plusieurs échelles

Les comparaisons et les liens entre plusieurs échelles d’imagerie sont essentiels pour la connectomique des circuits neuronaux. Nous rapportons ici 20 nouveaux vecteurs du virus de la rage (RV) recombinant que nous avons développés pour des outils de cartographie des circuits neuronaux multi-échelles et multimodaux.

Nos nouveaux outils RV pour l’imagerie à méso-échelle expriment une gamme de protéines fluorescentes améliorées. D’autres améliorations ciblent des emplacements sous-cellulaires neuronaux spécifiques d’intérêt.

Nous démontrons le pouvoir de découverte de ces nouveaux outils, notamment la détection de changements microstructuraux détaillés des neurones marqués par la rage dans des modèles murins vieillissants et atteints de la maladie d’Alzheimer, l’imagerie en direct des activités neuronales à l’aide d’indicateurs de calcium et la mesure automatisée des neurones infectés. Les RV qui codent pour la GFP et la ferritine en tant que rapporteurs de microscopie électronique (EM) et de microscopie à fluorescence sont utilisés pour l’imagerie double EM et à méso-échelle.

Ces nouvelles variantes virales élargissent considérablement l’échelle et la puissance du marquage neuronal et de la cartographie des circuits médiés par le virus de la rage sur plusieurs échelles d’imagerie dans le domaine de la santé et de la maladie.