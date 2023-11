Cartes : suivre les attaques en Israël et à Gaza

Les combats fréquents le long de la frontière israélo-libanaise se poursuivent alors que les tensions montent

Des affrontements intenses se sont intensifiés depuis des semaines le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, attisant les craintes d’une guerre entre Israël et le Hezbollah, la puissante milice libanaise et parti politique allié du Hamas.

Attaques et combats signalés depuis le 7 octobre

Sources : Forces de défense israéliennes ; Agence nationale de presse officielle du Liban Remarque : Certains incidents signalés ne comportaient pas suffisamment d’informations pour être cartographiés. Par le New York Times

Vendredi, dans ses premières remarques depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a décrit l’objectif du groupe comme une bataille contrôlée le long de la frontière plutôt que comme une guerre totale. Mais il a également promis un œil pour œil sur les morts civiles, faisant craindre que les attaques de la milice ne s’étendent au-delà des cibles militaires.

L’agence de presse officielle libanaise a déclaré dimanche que quatre civils, dont trois enfants, qui voyageaient en voiture dans le sud du Liban, ont été tués par une frappe israélienne.

Israël et le Hezbollah se sont affrontés à plusieurs reprises depuis le 7 octobre, date de l’attaque surprise du Hamas contre Israël. M. Nasrallah a déclaré que l’objectif du Hezbollah était de maintenir les forces israéliennes bloquées le long de la frontière nord avec le Liban, réduisant ainsi le fardeau qui pèse sur le Hamas.

Attaques et combats signalés au cours des quatre dernières semaines

Sources : Forces de défense israéliennes ; Agence nationale de presse officielle du Liban Remarque : Carte de base de Mapbox et OpenStreetMap. Certains incidents signalés ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour être cartographiés. Par le New York Times

Immédiatement après l’attaque du Hamas, Israël a ordonné l’évacuation de plus de 150 000 habitants vivant dans des villages proches de la frontière.

— Malika Khurana, Zach Levitt, Elena Shao, Christine Zhang, Molly Cook-Escobar et Quartier d’Euan

Où l’invasion israélienne a coupé Gaza en deux

Les forces terrestres israéliennes ont envahi toute la largeur de la bande de Gaza, comme le montrent les images satellite, encerclant la plus grande ville de Gaza et coupant les routes menant au sud.

Source : Les positions des véhicules sont visibles sur les images de Planet Labs prises le 3 novembre. Les traces des véhicules sont basées sur l’analyse des images satellite Copernicus prises le 1er novembre. Par le New York Times

Les images, prises vendredi matin par Planet Labs, un fournisseur de satellites commerciaux, montrent jusqu’où Israël s’est avancé vers Gaza et l’ampleur de sa ligne d’attaque au sud, où au moins cinq groupes de véhicules blindés sont visibles au sud de la ville de Gaza.

Et les images confirment les déclarations de l’armée israélienne jeudi soir selon lesquelles elle avait encerclé la ville de Gaza dans plusieurs directions. Des véhicules blindés sont visibles à seulement 300 mètres de la rue Al-Rasheed, une route côtière qui est l’une des deux principales routes nord-sud de la bande de Gaza.

Source : Image satellite de Planet Labs Par le New York Times

On ne sait pas exactement à quelle profondeur les forces israéliennes sont entrées dans la ville de Gaza elle-même. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écrit jeudi sur les réseaux sociaux que les forces israéliennes se trouvaient déjà « au-delà de la périphérie » de la ville.

Les récentes avancées d’Israël ont encerclé la ville de Gaza en surface, mais le Hamas s’appuie également sur un réseau de tunnels, estimé à des centaines de kilomètres de long, pour se déplacer autour de l’enclave. Israël cible les tunnels avec des frappes aériennes, mais il est difficile de savoir quels dégâts cela a causés au réseau jusqu’à présent.

Les images montrent également des quartiers entiers et denses du nord de Gaza qui semblent pour la plupart rasés, reflétant le niveau extraordinaire de dévastation provoqué par les bombardements israéliens au cours des dernières semaines. Au moins un quart de tous les bâtiments du nord de Gaza semblaient endommagés ou détruits dimanche, selon une analyse d’images satellite.

Dans le petit quartier d’Izbat Beit Hanoun, illustré ci-dessous, des dizaines de cratères sont visibles et de nombreux bâtiments sont entièrement détruits.

— Josh Titulaire et Bora Erden

Où les forces israéliennes avancent vers la ville de Gaza

Les images satellite prises mercredi indiquent que les troupes terrestres israéliennes continuent de se rapprocher de la ville de Gaza.

Les traces des véhicules lourds s’étendent profondément dans la bande de Gaza le long de trois fronts, montre l’image satellite : trois milles au-delà de la frontière nord de Gaza le long de la côte, 1,5 milles après la frontière au nord-est et le long d’un tronçon vers l’ouest au sud de la ville de Gaza, atteignant presque la frontière. côte.

Mouvements des troupes israéliennes dans le nord de Gaza Source : Mouvements de troupes basés sur l’analyse des images satellite Copernicus Par le New York Times

Les soldats israéliens ont empiété depuis le nord, l’est et le nord-est dans le but de couper la partie nord de l’enclave du sud. Plus tôt jeudi, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait « achevé l’encerclement de la ville de Gaza » et avait avancé au-delà de la périphérie de la ville.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Al Qassam, n’a pas confirmé cette affirmation, mais a déclaré jeudi sur Telegram qu’elle avait tiré sur les forces israéliennes près de la région de Shati, le long de la côte, et près de Juhor ad Dik, près de la frontière orientale de Gaza.

Au cours des six jours qui ont suivi le début de l’invasion terrestre par Israël, l’armée israélienne a poursuivi ses bombardements aériens intensifs sur le nord de Gaza. Plusieurs frappes aériennes en début de semaine, qui, selon Israël, visaient des membres du Hamas, ont touché le quartier densément peuplé de Jabaliya, rasant des pâtés de maisons entiers.

— Bora Erden, Zach Levitt, Elena Shao, Tim Wallace et Aaron Boxerman

Au moins un quart des bâtiments du nord de Gaza sont endommagés, selon une analyse

Des dizaines de milliers de bâtiments à Gaza, dont au moins un quart de tous les bâtiments du nord de Gaza, semblent endommagés ou détruits, selon une analyse d’images satellite. L’évaluation offre une nouvelle image détaillée de la dévastation généralisée causée par le bombardement israélien de Gaza au cours des dernières semaines.

Dégâts généralisés dans le nord de Gaza Dommages depuis le 25 octobre Dommages plus anciens

Sources : Analyse des dommages causés aux données du satellite Copernicus Sentinel-1 par Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon ; image satellite de Copernic Remarque : les données concernent Gaza jusqu’au 29 octobre à 17 h 49 à Gaza et en Israël. Par le New York Times

Bien qu’il ne s’agisse que d’une estimation, l’analyse spatiale indique l’énorme pouvoir destructeur de la campagne de bombardement d’Israël, qui est devenue l’une des plus intenses du 21e siècle. Les frappes israéliennes à Gaza ont tué plus de 8 000 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Entre 38 200 et 44 500 bâtiments dans toute la bande de Gaza auraient été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre, selon l’analyse réalisée par deux chercheurs, Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon et Corey Scher du CUNY Graduate Center.

L’analyse inclut les dégâts causés depuis le début de la guerre jusqu’à dimanche, avant qu’une frappe ne frappe mardi une zone résidentielle densément peuplée de Jabaliya.

De larges pans de la ville de Gaza et de ses environs ont été endommagés, les dégâts les plus importants étant concentrés au nord de la ville, selon l’évaluation, qui a identifié des empreintes de bâtiments individuels susceptibles d’avoir été endommagées sur la base d’une analyse d’images satellite. Dans toute la bande de Gaza, environ 14 pour cent des bâtiments semblent être endommagés ou détruits.

Depuis le 25 octobre, les bombardements aériens de l’armée israélienne ont endommagé de nombreuses maisons et bâtiments résidentiels, ainsi que des bâtiments commerciaux, dans le nord de Gaza. Les frappes israéliennes ont également touché près de l’hôpital Al Quds, dans la ville de Gaza, où des milliers de personnes cherchaient refuge.

L’analyse montre qu’Israël a continué à frapper le sud de Gaza, même s’il a renouvelé ses avertissements aux civils venant du nord pour qu’ils s’y déplacent.

Poursuite des frappes dans le sud de Gaza Dommages depuis le 25 octobre Dommages plus anciens

Sources : Analyse des dommages causés aux données du satellite Copernicus Sentinel-1 par Corey Scher du CUNY Graduate Center et Jamon Van Den Hoek de l’Université d’État de l’Oregon ; image satellite de Copernic Remarque : les données concernent Gaza jusqu’au 29 octobre à 17 h 49 à Gaza et en Israël. Par le New York Times

Les frappes aériennes dans le sud de Gaza depuis le 25 octobre ont endommagé de nombreuses résidences, une boulangerie et une mosquée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a catégoriquement rejeté toute possibilité d’un cessez-le-feu à Gaza lors d’une conférence de presse lundi soir, alors que les troupes israéliennes s’enfonçaient plus profondément dans le territoire et semblaient avancer sur la ville densément peuplée de Gaza dans trois directions.

— Scott Reinhard, Bora Erden, Lauren Leatherby et Elena Shao

Où les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza

L’armée israélienne semble s’approcher de la ville de Gaza par au moins trois côtés. Des photos, des vidéos et des images satellite montrent des lignes de véhicules blindés avançant depuis la frontière nord de Gaza et prenant position près d’une route principale plus au sud.

Emplacements des troupes israéliennes dans le nord de Gaza Source : Images satellite, vidéos et photos Par le New York Times

Israël a fourni peu de détails sur l’invasion, quatre jours après le début de ce qu’un responsable israélien a décrit comme une « opération terrestre étendue ». Mais les images vérifiées par le Times indiquent que de grands groupes de chars et d’autres véhicules blindés s’enfoncent profondément dans Gaza, alors que l’armée israélienne continue de frapper les bâtiments voisins depuis les airs.

Au nord-ouest de Gaza, une image satellite prise lundi matin par Planet Labs montre de grands groupes de véhicules blindés avançant à environ trois miles au sud de la frontière nord, près de la côte de la mer Méditerranée. Des groupes de véhicules peuvent être vus rassemblés dans les espaces ouverts de la zone densément peuplée d’Al Karama, au nord de la ville de Gaza, à moins de trois kilomètres au nord du camp de réfugiés surpeuplé de Shati. De nombreux bâtiments voisins semblent avoir été gravement endommagés, voire complètement détruits par les frappes aériennes.

Des photographies montrent également un deuxième groupe de véhicules blindés près de la ville de Beit Hanoun, à la limite nord-est de la bande de Gaza. Beit Hanoun avait déjà été considérablement endommagée par des frappes aériennes dans le passé…