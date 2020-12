SOMERS POINT, NJ (AP) – Joseph Johnson vivait sa vie, se préparant pour les vacances à Jersey Shore, quand il a commencé à se sentir malade et s’est retrouvé à l’hôpital. Il s’est avéré qu’il souffrait de diabète et que cela menaçait sa vie.

Le choc d’une maladie soudaine et d’une hospitalisation a été aggravé par la pandémie de coronavirus. Pour ralentir sa propagation, la plupart des hôpitaux interdisent les visiteurs, ce qui signifie que des patients comme Johnson se retrouvent seuls pendant ce qui est censé être une saison joyeuse.

«À cause de la peste, ma femme ne peut pas venir me rendre visite; tout ce qu’elle peut faire, c’est appeler et envoyer un SMS », dit-il. «C’est assez déprimant.

Puis un jour, un peu de joie est venu à lui. À côté du plat couvert sur son plateau-repas au Shore Medical Center à Somers Point, se trouvaient deux cartes de Noël, faites à la main par des enfants de la région, lui souhaitant un prompt rétablissement et de joyeuses fêtes de fin d’année.

Cela faisait partie d’une vague de cartes de vœux collectées de manière indépendante par les hôpitaux en décembre pour des patients coupés du soutien des visiteurs. Il ne semble pas avoir de coordination centrale; de nombreux hôpitaux ont décidé de leur propre chef que ce serait une bonne chose à faire.

Conscients de la dynamique unique de cette année, les hôpitaux ont demandé aux adultes, aux organisations et aux écoliers de fabriquer ou d’acheter des cartes de vœux et de les envoyer aux établissements pour distribution aux patients. L’objectif est que tout le monde à l’hôpital reçoive une carte et au moins un peu de joie des Fêtes.

«C’était vraiment une surprise», a déclaré Johnson à propos de ses deux cartes, dont l’une avait des bijoux en plastique collés dessus. «C’était vraiment mignon et assez agréable, et ça m’a fait me sentir un peu mieux.»

Il a depuis été libéré de l’hôpital.

Il a lancé une demande de cartes fin novembre et en avait reçu près de 1 000 début décembre. Ils vont des cartes élaborées achetées en magasin aux créations en papier de construction dessinées à la main par des enfants de l’école primaire, plusieurs souhaitant au destinataire «Joyeux Noël!» Ou un «Meery Christmas!»

Une note plus sombre est venue cachée dans une boîte de cartes de Noël qui était courte et précise.

«Si vous pouviez les donner aux gens du dernier étage où mon mari est mort, je l’apprécierais», a écrit une femme nommée Lori.

Les vacances arrivent alors que le pays traverse un mois de décembre sombre, le virus atteignant des niveaux records dans de nombreuses régions du pays. Les lits d’hôpitaux se remplissent et certaines installations ouvrent des centres de débordement dans des tentes de parking ou des bâtiments utilisés à d’autres fins.

L’un d’eux est un hôpital de campagne de 353 lits à Cranston, Rhode Island, qui a ouvert dans un ancien centre d’appels de banque. Son opérateur, Care New England, a demandé à la communauté d’envoyer des cartes aux patients, ainsi qu’aux agents de santé qui s’occupent d’eux; plus de 5 000 ont été reçus à ce jour.

«Je m’attendais à une vague de soutien de la part de la communauté, mais 5 000 est vraiment une réponse énorme, et nous sommes très reconnaissants», a déclaré Raina Smith, porte-parole de l’entreprise.

En Arizona, un garçon de 12 ans et son frère de 15 ans ont lancé Project Smile, une campagne pour collecter et envoyer des cartes aux patients hospitalisés. Ils en ont fait 2 400 seuls et encouragent les autres à en envoyer davantage.

À Cincinnati, un médecin de l’hôpital Christ, ses trois enfants, 10 enfants du quartier et une classe de maternelle ont écrit 120 cartes de Thanksgiving à des patients COVID-19.

Les jeunes patients de l’hôpital pour enfants de l’Arkansas ont créé des cartes de Noël pour vendre et collecter des fonds pour l’hôpital. Une infirmière de Lexington, à l’hôpital Carilion Stonewall Jackson de Virginie, a lancé une collecte de cartes de vœux pour les patients, et l’hôpital universitaire Robert Wood Johnson de Rahway, dans le New Jersey, a obtenu 300 cartes d’écoles et de troupes locales de Girl Scout.

Et Southeast Health à Dohan, en Alabama, collecte des cartes pour remonter le moral des travailleurs de la santé confrontés à la pandémie.

