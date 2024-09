Cartes postales des congrès et réflexions sur la vie enchantée à la maison

Vote autochtone 2024. En entrant dans le cycle électoral de 2024, les pôles du pouvoir politique américain m’ont montré que le charme du Nouveau-Mexique est sans égal. Rien de tel que de partir pour se faire aimer d’où l’on vient.

Le point commun entre le Wisconsin et l’Illinois est la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut obtenir un bon cheeseburger. Ils ont besoin d’un peu de piment vert pour améliorer les stands de hamburgers. Et le point de vue le plus chaud : une pizza est une pizza. Si elle n’a pas de piment vert, ce n’est pas une bonne pizza. Allez-y et @ moi.

Faire la queue pour accéder aux étages Républicain Convention nationale à Milwaukee puis, quelques semaines plus tard, à la Démocratique À Chicago, mes pensées se tournaient sans cesse vers chez nous, où nous essayions de trouver de nouvelles idées et des solutions aux problèmes qui nous sont propres, mais qui sont toujours liés à des problèmes plus vastes aux États-Unis.

[Editor’s Note: This article was first publihsed by Source New Mexico. Used with permission. All rights reserved.]

De nombreuses personnes à travers le pays travaillent chaque jour pour l’accès à l’eau potable, à de bonnes écoles et à des rues sûres et propres.

Les délégués des deux partis politiques et les élus ont abordé ces questions sous un angle plus récent. Au Nouveau-Mexique, il s’agit de problèmes de longue date que nous avons réglés petit à petit, parfois même des années avant que le Nouveau-Mexique ne soit repris par les États-Unis.

Guerres de l’eau

En ce qui concerne l’environnement, les républicains ont exprimé haut et fort leur soutien à l’extraction. « Forez, bébé, forez », a déclaré l’ancien président Donald Trump dans son discours de nomination. Les démocrates ont également évoqué l’énergie, tout en essayant au moins de dire que l’air et l’eau propres sont nécessaires.

L’ancien président Barack Obama a attiré mon attention lors de son discours lorsque j’ai entendu le mot « propre » suivi de « air » et « eau ». J’ai dû prendre une photo du prompteur pour me rappeler que c’était arrivé. Quelques jours plus tard, images de retour à la maison Centrale électrique de San Juan Les cheminées de charbon démolies après des décennies de pollution de l’air, de l’eau et de l’existence saine de cette région m’ont rappelé que les politiques de l’administration Obama sur le charbon sont fragile.

Venu du Nouveau-Mexique, l’abondance de l’eau dans le nord est si présente qu’elle est dans l’air. L’humidité peut parfois être goûtée. La région des Grands Lacs (le nom ne ment pas) a des rivières, des lacs et leurs rivières se déversent dans leurs lacs, pensais-je alors que je marchais constamment de là où je logeais à mon travail de couverture des conventions. Un peu de boue d’une promenade à Bosque sur Isleta Boulevard avant mon départ est restée sur ma plante des pieds. Elle devait vouloir être sur ce béton de Milwaukee.

Lors de ma première nuit chez un collègue, je suis allé chercher un verre d’eau. Ne sachant pas où l’obtenir, ne voyant que le robinet, j’ai dû demander : puis-je boire l’eau du robinet de la cuisine ? Mon hôte a semblé surpris, jusqu’à ce que je lui mentionne que l’aquifère où je vis a un historique de contamination et que ma famille à Zuni Pueblo ne peut pas boire l’eau du robinet. Je rappelle donc à tout le monde qu’il nous a fallu lutter pour un acte de solidarité. Congrès pour nous rapprocher, espérons-le, du confort que d’autres considèrent comme acquis en buvant simplement l’eau du robinet de leur cuisine.

Cela fait partie de notre existence au Nouveau-Mexique qu’on nous dise de ne pas boire l’eau du robinet.

Mon hôte m’a assuré que ce n’était pas un problème là-bas, mais que c’était à proximité. Les problèmes d’eau que nous rencontrons sont donc présents au moins de manière périphérique pour d’autres, même avec les rivières et les lacs, et les rivières qui se jettent dans les lacs.

C’était une conversation courante entre Milwaukee et Chicago, où se vanter de savoir qui a la meilleure eau du robinet, c’est comme notre guerre du Chili Verde. Tout est subjectif et très privilégié.

Éducation de qualité

La raison principale de cette mission était une leçon sur l’histoire des Amérindiens, à la fois contemporaine et précoloniale.

J’étais là avec un équipe de Journalistes autochtoneset chaque jour nous invoqué la classe. En dehors des 12 émissions de radio que nous avons faites entre le RNC et le DNC, l’équipe a répondu à toutes les questions comme s’il s’agissait d’un séminaire de première année sur les études amérindiennes à l’Université du Nouveau-Mexique.

En fait, nous donnions des cours aux enfants amérindiens à la maison et, dans certains endroits du Nouveau-Mexique, dans les écoles maternelles et élémentaires de l’État. Non seulement c’est unique, car beaucoup de gens ne connaissent pas notre histoire – ou ne savent pas que les autochtones sont toujours là – mais les politiciens avec qui nous parlions disaient souvent qu’ils soutiendraient l’élargissement du programme d’études à leurs écoles publiques. Soudain, nous avons parlé du programme d’études culturellement pertinent et du mandat de réforme de l’éducation publique du Nouveau-Mexique. Beaucoup de personnes présentes aux deux congrès ont été surprises par le modèle.

La souveraineté était le fil conducteur des discussions sur la liberté. Aucune personne non autochtone présente aux deux congrès n’avait aucune idée de ce qu’était la souveraineté, mais pouvait parler de liberté. Et lorsque quelqu’un a finalement compris que la souveraineté s’accompagnait de conditions, à savoir l’approbation totale du gouvernement fédéral, il a pu constater les limites de sa liberté.

Cette conversation avec Le représentant américain Derrick Van Orden (R-Wisconsin) a touché une corde sensible car il a dit qu’il comprenait la perspective de l’époque où il était professionnel de la santé pour les services de santé indiens à l’hôpital de Shiprock. Il a lié les luttes pour travailler avec ce système à la souveraineté économique des tribus, comme la bande de Lac Courte Oreilles qu’il représente au Congrès.

Quelques semaines plus tard, lors de la dernière soirée de la DNC à Chicago, un habitant de Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique est monté sur scène et a présenté Keres. La secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland a rappelé les principes de l’éducation à un public de télévision. Plus directement, elle l’a transmis à deux habitants de Laguna Pueblo qui travaillaient dans la rangée des médias pour couvrir son discours.

Lorsque Haaland a demandé aux participants de la convention comment ils s’en sortaient avec la phrase de Keres, « Gu’wha’tzi », mon co-animateur de l’émission radiophonique Shawn Spruce a immédiatement répondu de la manière dont nous, les Pueblos, sommes éduqués. Il a dit qu’il s’en sortait bien en Keres.

En écrivant l’article, j’ai demandé à Spruce s’il était approprié d’écrire la phrase. Il a dit oui. Puis il m’a aidé à l’épeler du mieux que nous pouvions pour la partager avec le public de Source NM. Il m’a donné une leçon de Keres – une langue que j’essaie activement d’apprendre.

Lorsque nous avons publié l’article, nous avons reçu plusieurs commentaires de lecteurs reconnaissant que les journalistes de Pueblo couvrent les politiciens de Pueblo, ce qui est normal.

C’était un enchantement. Je pouvais sentir mes oncles, mes grands-parents, une langue qu’on leur avait interdit de parler et qu’ils avaient du mal à transmettre. Je savais qu’ils l’entendaient. Je pouvais sentir leur voix sortir de moi.

C’est pour cela que nous sommes allés à Milwaukee et à Chicago. Nous avions besoin que les voix des autochtones soient entendues, que les problèmes des autochtones soient évoqués par notre peuple. C’est pour cela que nous avons mis autant de pression sur nous-mêmes, nos familles et nos collègues de travail à la maison. Le soutien dont nous avions besoin était toujours à la maison. Et nous l’avons fait, c’est ce que j’ai dit à ma mère.

Qu’est-ce qui est « sûr » ?

Avant le discours de nomination de JD Vance au RNC, les sons des chants passifs, colériques et violents du Fiserv Forum qui frappaient les points de discussion républicains sur l’immigration m’ont suivi à l’extérieur de la Panther Arena où nous avons interviewé des membres du GOP Congrès plus tôt dans la journée. J’avais fini mon travail à ce moment-là. Je cherchais des tacos.

Cela a marqué le début d’une formidable expérience de rencontre avec Milwaukee. Tout ce qui était ouvert à l’extérieur du périmètre autour du Forum Fiserv était en quelque sorte affectueux, même avec la grande présence qui a apparemment frappé la ville comme un merde. De nombreuses entreprises ont fermé, location de maison étaient faciles à attraper parce que les locaux sont partis. Les gens n’étaient pas pourboire travailleurs, même après que la foule joyeuse à l’intérieur ait applaudi réforme fiscale sur les astuces

Des policiers locaux de tout le pays sont venus rendre la circulation horrible. C’était très différent du périmètre de sécurité établi et surveillé par la police fédérale, c’était clair quand les policiers d’État d’États comme l’Indiana et le Kentucky marchaient entre les arènes à l’intérieur du périmètre pour leur service de patrouille habituel dans une rue à l’extérieur du grand Milwaukee.

Un officier de Columbus, Ohio, a tiré et tué un habitant.

J’ai rencontré plusieurs de ses amis et s’est excusé pour nous tous : la presse, le personnel et la convention elle-même pour avoir dû être là dans le cadre de ce qui ressemblait à une prise de contrôle de leur ville.

C’est super d’être de retour à la maison. Dès que je suis descendu de l’avion à Santa Fe, j’ai pris un taxi jusqu’au Rail Runner, je suis arrivé au centre-ville d’Albuquerque, j’ai sauté dans le 66 ABQ RIDE, je me suis assis à l’arrière du bus et j’ai entendu mes cousins ​​de Kewa Pueblo prendre de mes nouvelles. Ils m’ont demandé comment j’allais.

Nous allons tous très bien.

Les fleurs sauvages dans le jardin sont également belles. J’ai été surprise de voir à quel point les plantes d’intérieur se sont bien comportées avec moins de soins. RIP pétunias.

