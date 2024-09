Cartes mères ASUS Z890 répertoriées tôt : 1 112 $ pour le ROG Maximus Z890 EXTREME

Série ASUS Z890 répertoriée tôt

Cher.

La gamme de cartes mères de nouvelle génération d’ASUS a maintenant été confirmée par le premier détaillant. HSSL, une société basée à New York, a répertorié les nouvelles cartes, encore inopinées, en précommande près d’un mois avant le lancement officiel. Leur liste confirme la gamme et fournit des informations initiales sur les prix, même s’il est important de noter que cela n’est pas officiel et probablement pas très précis.

Selon les données préliminaires, la carte mère Z890 la moins chère d’ASUS sera la Carte de jeu Z890 MAX, qui sera vendu au détail pour 268 $. Il convient de noter que la carte AMD X870 non-Extreme la moins chère coûte jusqu’à présent environ 199 $, bien qu’elle ne soit pas encore officiellement disponible (lancement demain).

Pour ceux qui disposent de budgets plus importants mais qui restent principalement concentrés sur la construction un système de jeuplusieurs autres modèles ASUS vont de 356 $ à 559 $. Cela inclut toutes les cartes étiquetées « Gaming » par ASUS.

Le favori des passionnés ROG Maximus la série est malheureusement assez chère, avec des prix allant de 780 $ à 1 112 $ pour le produit phare Maximus Z890 Extreme. De plus, la carte APEX axée sur l’overclocking devrait être lancée au même moment et pourrait coûter 812 $.

Série ASUS Z890, source : HSSL

Tarifs anticipés ASUS Z890

ROG Maximus Z890 Extrême : 1 111,87 $

ROG Maximus Z890 Apex : 812,29 $

ROG Maximus Z890 Héros : 780,66 $

ROG Strix Z890-E Wi-Fi de jeu : 558,94 $

ProArt Z890-Créateur WiFi : 548,23 $

Wi-Fi de jeu ROG Strix Z890-I : 502,37 $

ROG Strix Z890-A Wi-Fi de jeu : 445,04 $

TUF Gaming Z890-Plus Wi-Fi : 356,81 $

Premier Z890-P Wi-Fi : 281,34 $

ASUS Z890 MAX Gaming WiFi-GSI uniquement : 268,28 $

Série ROG Z890, source : ASUS

ASUS n’a pas encore confirmé cette gamme, ni révélé les prix, les spécifications ou même les noms des cartes. Officiellement, la série Z890 est toujours sous embargo, mais les entreprises ont été autorisées à présenter les cartes anonymes au Computex. De plus, ASUS a récemment commencé à teaser les nouvelles cartes Intel, un signe clair que la rumeur du 10 octobre est très probable.

Source: HSSL, @momomo_us