Cartes et graphiques : la guerre Israël-Hamas visualisée

Alors que les combats et les pertes dévastatrices se poursuivent à Gaza et en Israël, CNN visualise la guerre à travers des cartes, des graphiques et bien plus encore.

L’armée israélienne a commencé ses opérations terrestres complètes en Gaza le 27 octobre, déplaçant des chars, des bulldozers, des fantassins et des unités du génie de combat dans la bande de Gaza. Mais plutôt que de progresser rapidement sur la ville de Gaza, les forces israéliennes semblent jusqu’à présent ne s’être déplacées que lentement vers le plus grand centre de population de l’enclave.

La crise du carburant à Gaza affecte sa capacité à produire de l’électricité, qui était déjà insuffisante avant le siège.

Les principales sources d’électricité de Gaza proviennent de sa seule centrale électrique à Deir al-Balah et des lignes israéliennes, qui constituent près des deux tiers de l’approvisionnement en électricité de Gaza.

Une analyse exclusive de CNN, aidée par AI, a identifié une part importante des destructions à travers Gaza grâce à l’imagerie satellite.

Une part importante des dégâts que CNN a pu confirmer se situe dans le nord de Gaza. De vastes pans de bâtiments autour de la ville de Gaza, de Beit Lahya et de Beit Hanoun ont été détruits. Des centaines de cratères dans le nord de Gaza ont également été identifiés.

Les systèmes de tunnels sous Gaza sont surtout connus comme passages utilisés pour faire passer des marchandises en contrebande Egypte et lancer des attaques dans Israël. Mais il existe un autre passage souterrain que les Forces de défense israéliennes (FDI) appellent familièrement le « Métro de Gaza. » Il est utilisé pour transporter des personnes et des marchandises ; stocker des roquettes et des caches de munitions ; et maison Hamas centres de commandement et de contrôle.

Il s’agit du conflit le plus meurtrier entre les deux parties depuis plus d’une décennie.

Alors que les frappes aériennes à Gaza ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons et submergé les zones, y compris les hôpitaux, il reste peu de place où aller. Partout au Moyen-Orient, Gaza est l’une des plus petites et les villes les plus densément peuplées.

Alors que des milliers de roquettes pleuvent sur Israël, le pays s’appuie une fois de plus sur les Système Dôme de Fer pour protéger ses citoyens.

Le gouvernement américain a dépensé plus 2,9 milliards de dollars pour le Dôme de Fer programme depuis 2011, selon le Congressional Research Service. Voici un aperçu de la façon dont l’aide militaire américaine prévue à Israël se compare à celle d’autres pays.

CNN a pu identifier les zones de destruction à Gaza grâce aux images satellite de Planet Labs et en travaillant avec Synthetaic, une société qui utilise l’IA pour identifier et classer les données, y compris les images satellite. En utilisant les images de l’ensemble de la bande de Gaza de Planet Labs, Synthetaic les analyse et les compare grâce à son système exclusif de catégorisation automatique rapide des images (RAIC), piloté par l’IA, à la recherche de destructions – de bâtiments endommagés et détruits, en plus des cratères d’impact. Aidé par ce que l’IRAC a identifié comme une destruction, CNN prend les images de Planet Labs et effectue sa propre analyse pour confirmer de manière indépendante les bâtiments et les cratères d’impact endommagés et détruits. Le résultat est un instantané de la destruction survenue à Gaza. L’analyse de CNN se poursuit et devrait identifier d’autres zones de destruction à travers Gaza, d’autant plus que l’armée israélienne continue d’y étendre ses opérations terrestres. Cela diffère également de l’analyse précédente de CNN, qui utilisait le radar à synthèse d’ouverture Sentinel-1 pour déterminer les dommages. Une carte complète et complète de la destruction à Gaza est impossible sans une enquête sur le terrain.