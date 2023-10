Cartes des dégâts des zones les plus durement touchées de Gaza au cours des premiers jours de la guerre

Au cours des 12 derniers jours, les frappes aériennes israéliennes ont causé d’importants dégâts dans la bande de Gaza, en particulier dans la région du nord la plus densément peuplée. Israël affirme cibler les dirigeants et les combattants du Hamas et accuse le groupe militant d’utiliser des civils comme boucliers humains. Mais une analyse des images satellite montre que des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles et des habitations ont également été endommagés ou détruits. Le bombardement, en réponse à l’attaque surprise meurtrière du Hamas contre Israël, a tué plus de 3 000 Palestiniens.