Cartes de prévisions hebdomadaires indiquant le moment où chaque zone atteindra son pic

L’automne bat son plein dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, et c’est ça va être joliAvec le bruissement des arbres auburn et la chute des feuilles jaunes, les couleurs caractéristiques de la région rendent l’automne de la Nouvelle-Angleterre imbattable.

Les feuilles commencent généralement à changer de couleur en septembre et continuent d’évoluer jusqu’en novembre. Cependant, le moment exact des couleurs d’automne dépend de l’année et de l’emplacement.

Pour aider les voyageurs à avoir la meilleure chance de voir les plus beaux feuillages d’automne à travers le pays, le Site Web des Smoky Mountainsle site Web touristique de la région des Smoke Mountains, publie une carte annuelle de prévision du feuillage.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prévisions de feuillage d’automne des Smoky Mountains pour Rhode Island et le reste de la Nouvelle-Angleterre, réparties par semaine :

Couleurs d’automne de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 9 septembre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 9 septembre 2024.

Les couleurs d’automne commenceront à apparaître au cours de la semaine du 9 septembre, recouvrant le sud de la Nouvelle-Angleterre d’un feuillage minimal. Des couleurs éparses commenceront à se développer dans le nord du New Hampshire, du Vermont et du Maine.

Plus: Quand les couleurs des feuillages d’automne atteindront-elles leur apogée en Nouvelle-Angleterre ? Ce que prédit l’Almanach du vieux fermier

Couleurs d’automne du sud de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 16 septembre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 16 septembre 2024.

Selon le site Internet des Smoky Mountains, d’ici la semaine prochaine, des feuillages épars couvriront les moitiés nord du Connecticut et du Rhode Island ainsi que tout le Massachusetts. Dans le Vermont, le New Hampshire et le Maine, il y a des zones où les feuilles seront presque à leur apogée.

Couleurs d’automne du sud de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 23 septembre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 23 septembre 2024.

La semaine du 23 septembre apportera un feuillage partiel au sud de la Nouvelle-Angleterre, avec des zones inégales dans les parties sud du Connecticut et du Rhode Island.

Couleurs d’automne du sud de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 30 septembre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 30 septembre 2024.

Au cours de la première semaine d’octobre, le Rhode Island commencera à atteindre son apogée dans la partie nord de l’État et la partie sud de l’État verra quelques couleurs. Dans l’ensemble, la Nouvelle-Angleterre sera couverte de couleurs d’automne vibrantes, avec un feuillage dans la plupart des régions approchant de son apogée pour la saison.

Plaisirs d’automne : Ce verger de pommiers du Massachusetts vient d’être classé 3e parmi les meilleurs endroits pour cueillir des pommes sur Yelp

Couleurs d’automne du sud de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 7 octobre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 7 octobre 2024.

La majeure partie du Rhode Island et du sud de la Nouvelle-Angleterre atteindra son apogée de feuillage au cours de la semaine du 7 octobre, prédit le site Internet des Smoky Mountains. Dans certaines des régions les plus septentrionales de la Nouvelle-Angleterre, le feuillage aura dépassé son apogée.

Couleurs d’automne du sud de la Nouvelle-Angleterre : semaine du 14 octobre

Cette carte montre une prévision du feuillage d’automne au cours de la semaine du 14 octobre 2024.

Tandis que les régions du sud du Rhode Island et du Connecticut connaîtront leur apogée en matière de couleurs automnales au cours de la semaine du 14 octobre, le reste du sud de la Nouvelle-Angleterre aura dépassé ce stade. Lorsque le feuillage passe son apogée, les feuilles commencent à devenir plus foncées et plus ternes, et tombent souvent au sol.

Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l’automne ?

Comme les plantes reçoivent de moins en moins de lumière du soleil pendant les journées plus courtes de l’automne, la production de chlorophylle, une substance qui donne aux feuilles une apparence verte en les saturant en transformant la lumière du soleil en glucose, ralentit. Sans chlorophylle, la « vraie » couleur des feuilles apparaît, selon le site Web des Smoky Mountains.

Les feuilles modifiées commencent alors à tomber de leurs arbres lorsque ceux-ci ferment leurs veines en prévision de la protection en hiver, ce qui signifie que les feuilles ne reçoivent plus de nutriments et s’affaiblissent donc au niveau de la tige.

Saveurs d’automne : Voici comment préparer un latte épicé à la citrouille à la maison pour éviter d’attendre chez Starbucks

Elissa Robinson du Detroit Free Press a contribué à ce rapport.

Cet article a été publié à l’origine sur The Patriot Ledger : Feuillage d’automne de la Nouvelle-Angleterre 2024 : voir la carte des prévisions hebdomadaires