Cartes de Noël: le prince William, Kate Middleton adoptent une tenue décontractée en denim et d’autres stars partagent des photos de famille

Des célébrités – et des membres de la famille royale – du monde entier partagent un regard intime sur la façon dont leurs familles célèbrent Noël.

Le prince William et Kate Middleton ont partagé la carte de vacances annuelle de leur famille sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Le prince et la princesse de Galles, tous deux âgés de 40 ans, ont été photographiés avec leurs fils Prince George, 9 ans, et le prince Louis, 4 ans, et leur fille la princesse Charlotte, 7 ans, alors que la famille rayonnait et marchait main dans la main sur un chemin dans une nouvelle photo publié par Kensington Palace.

“Je partage une nouvelle photo de famille pour la carte de Noël de cette année !” le compte Twitter officiel du couple royal a écrit à côté de la photo, ajoutant un emoji d’un arbre de Noël.

La famille royale était toute habillée avec désinvolture, William et Kate portant tous les deux un jean bleu foncé.

Kate portait un haut à fleurs blanc à manches longues avec des baskets blanches tandis que William associait son jean à une chemise boutonnée bleu foncé.

George portait un polo bleu clair avec un short bleu marine, et Louis portait un polo rayé avec un short en jean bleu. Charlotte portait également un short en jean bleu, qu’elle a associé à un haut bleu à manches courtes bordé de rouge.

Voici un aperçu d’autres cartes de vœux célèbres de 2022 :

Prince Harry, Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé leur carte de vœux 2022, qui comportait une image du couple uniquement lors du gala du prix Ripple of Hope à New York.

“Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année”, disait la carte. “De notre famille à la vôtre, et au nom de nos équipes de la Fondation Archewell, Archewell Audio et Archewell Productions, nous vous souhaitons santé, paix et une très bonne année.”

“Meilleurs voeux”, la carte signée comprenant les signatures du prince Harry et de Markle. Également imprimé sur la carte était “le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex”.

Les deux enfants du couple, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 ans, n’ont pas fait leur apparition sur la carte de cette année.

La carte de Noël 2021 de Harry et Markle a également marqué les débuts publics de leur fille. Le couple a commencé la tradition des cartes de vacances en tant que jeunes mariés en 2018.

Tori Orthographe

Tori Spelling a commencé tôt ses célébrations de vacances.

L’actrice s’est rendue sur Instagram en novembre pour partager un aperçu de la carte de vœux 2022 de sa famille. “C’est ma période préférée de l’année ! Et comme chaque année, SimplytoImpress.com l’a fait à nouveau et a respecté ma tradition familiale préférée : les cartes de vœux personnalisées. Et cette année est encore plus spéciale. Nous sommes TOUS ensemble !” elle a écrit en partie.

Sur la photo de famille figuraient son mari, Dean McDermott, le fils du couple, Liam, 15 ans, sa fille Stella, 14 ans, Hattie, 11 ans, Finn, 10 ans, Beau, 5 ans et le fils de Dean d’une relation précédente, Jack, 24 ans.

Spelling et l’acteur canadien se sont mariés en 2006. L’année dernière, McDermott était absent de la carte de vacances annuelle. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels les deux avaient des problèmes de mariage à l’époque, Spelling a expliqué que McDermott “tournait son nouveau long métrage au Canada” quand il a été tourné, selon le magazine People.

Kris Jenner

Kris Jenner et son petit ami, Corey Gamble, sont allés en solo pour la carte de Noël de cette année.

“Vous savez que je VIS pour les vacances ! Cette année, Corey Gamble et moi avons créé notre toute première carte de vœux ensemble”, a commencé sa légende. “Nous avons hâte de les envoyer à la famille et aux amis et de célébrer la saison !”

Jenner, qui a déclenché pour la première fois des rumeurs de romance avec Gamble à l’automne 2014, publie traditionnellement une photo de famille complète des Kardashian-Jenners.

Le roi Charles et la reine consort Camilla

Les comptes de médias sociaux officiels de la famille royale ont partagé la carte de Noël 2022 du roi Charles et de la reine consort Camilla le 12 décembre.

“Nous sommes ravis de partager la carte de Noël de cette année du roi et de la reine consort”, disait la légende. La carte présente une image de Charles et Camilla et se lit comme suit : “Je vous souhaite un très joyeux Noël et Nouvel An”.

Selon le post, l’image du roi d’Angleterre et de la reine consort a été prise aux Braemar Games en septembre.