Cartes de l’ouragan Idalia : où se trouve actuellement la tempête

L’ouragan Idalia a touché terre aux États-Unis avec « une onde de tempête catastrophique et des vents destructeurs », selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La tempête frappe la côte de la Floride et a été rétrogradée à la catégorie trois, après avoir été un ouragan de catégorie quatre peu avant de toucher terre.

À 7 h HAE, les vents soufflaient à 201 kilomètres par heure, forçant les vagues à atteindre les communautés de la région de Big Bend, où elles pouvaient atteindre jusqu’à 4,5 mètres.

Voici à quoi ressemble l’ouragan Idalia selon les données des systèmes radar surveillant sa trajectoire destructrice. Toutes les cartes et informations proviennent du site Web de la NOAA qui suit l’ouragan.

La carte montrant la densité de l’étendue des éclairs le long de la trajectoire de l’ouragan Idalia. (NOAA) La carte ci-dessus montre l’ouragan à 8 h 11 HAE. L’œil de la tempête a atteint la terre ferme, entraînant avec lui des vents violents, de la pluie et des éclairs.

Les couleurs montrent des éclairs dans la zone toutes les cinq minutes. Le vert montre moins d’éclairs tandis que le rouge représente des épisodes d’éclairs intenses.

À mesure que la tempête se déplaçait sur terre, les éclairs diminuaient.

Pluie en pouces depuis l’ouragan Idalia. (NOAA)

Cette carte montre les centimètres de pluie auxquels certaines régions des États-Unis peuvent s’attendre avec l’ouragan Idalia.

La tempête du lendemain traverse la Géorgie et la Caroline du Sud avant de diminuer en intensité à mesure qu’elle retourne dans l’océan.

Ces prévisions montrent que certaines parties de Tallahassee devraient recevoir les pluies les plus fortes avec environ 254 à 381 millimètres de pluie.

Idalia devrait apporter de la pluie tout au long de son passage, les parties les plus intenses touchant les communautés de l’intérieur des terres.

Carte des masses d’air montrant comment l’atmosphère change pendant un ouragan. (NOAA)

Les ouragans ont besoin de trois ingrédients clés avant de se former : de l’eau chaude, un vent constant et une évaporation rapide.

La carte ci-dessus montre comment les masses d’air se déplacent pendant une tempête. En raison des composants nécessaires à la création des ouragans, la surveillance de l’air qui l’entoure peut montrer comment il interagit avec l’atmosphère.

Lorsque de l’air plus sec et chaud est identifié sur la carte, on peut en déduire le développement de cyclones.

Hauteurs des vagues le long de la côte de Floride suite à l’ouragan Idalia. (NOAA)

Le vent soulève des vagues, appelées ondes de tempête. Il s’agit d’une « élévation anormale » du niveau de la mer accompagnée d’une tempête tropicale, indique le site Internet de la NOAA.

La carte ci-dessus montre que certaines régions de Floride peuvent s’attendre à des vagues de 3,6 mètres et plus.

Carte d’humidité de la NOAA montrant le chemin d’Idalia. (NOAA) Parce que l’humidité est importante dans la formation d’un ouragan, des cartes comme celle ci-dessus montrent la quantité d’humidité présente dans l’air.

Les couleurs vertes montrent les nuages ​​dans la zone. Le blanc est l’humidité excessive suite à l’ouragan lors de son déplacement. Le violet a une teneur en humidité plus élevée que le blanc et est au-dessus de l’eau.

Cette carte est utilisée pour suivre la vapeur, le courant-jet et les ouragans.

Carte de toutes les perturbations tropicales de l’océan Atlantique. (NOAA) Idalia frappe la terre au large de la Floride, alors que l’ouragan Franklin se déplace vers le nord dans l’océan Atlantique.

La carte ci-dessus montre les tempêtes dans l’océan avec deux ouragans déjà formés.

Une dépression tropicale, observée au milieu de l’océan, est un cyclone qui a subi des blessures causées par des vents soufflant à 61 kilomètres par heure.

Deux autres zones sur la carte montrent une probabilité de formation d’un ouragan.

Le service météorologique américain qualifie Idalia d' »événement sans précédent » en raison de la rareté d’une tempête comme celle-ci traversant cette région particulière de Floride.