Cartes d’accréditation et tests Covid manquants, la première équipe indienne à atteindre les Jeux olympiques de Tokyo doit attendre des heures

L’équipe de voile de six membres, comprenant quatre marins et deux entraîneurs, la première équipe indienne à atterrir à l’aéroport de Tokyo Haneda pour les Jeux olympiques de 2020, a dû attendre des heures en raison d’un long processus bureaucratique puis du contrôle Covid-19 et « technologie » .

L’ensemble du processus a pris des heures mardi avant que l’équipe indienne puisse enfin partir pour son hôtel, car elle ne séjournerait pas au village des Jeux mais dans un hébergement proche de son événement.

Selon un article paru dans ‘The Indian Express’, un responsable a déclaré que l’équipe de voile avait été bloquée en raison de longues procédures d’immigration, puis pour des rapports de test Covid.

Tout d’abord, l’équipe indienne a été vérifiée par un agent de quarantaine pour deux applications – une pour la surveillance de la santé et l’autre pour la recherche des contacts, car l’agent s’est assuré que le Bluetooth et le GPS du téléphone étaient fonctionnels.

« Grâce à l’une des applications, ils ont également vérifié nos rapports Covid avant le départ », a déclaré le responsable à TIE.

« Pour ceux qui n’ont pas de smartphone, il y avait une disposition à l’aéroport pour en louer un pour la durée des Jeux », a ajouté le responsable.

Ensuite, l’équipe a dû passer une annonce de test de l’antigène de la salive Covid-19 en attendant les résultats, a dû valider ses cartes d’accréditation et soumettre la preuve de son test Covid avant le départ négatif.

« Il a fallu quelques heures pour le rapport du test Covid, mais dans notre cas, le retard a été plus long également parce que certains membres de l’équipe n’avaient pas leurs cartes d’accréditation », a déclaré le responsable cité par TIE.

En raison d’interruptions de vol, les cartes d’accréditation n’étaient pas parvenues à temps à certains membres de l’équipe.

« Il n’est pas possible de quitter l’aéroport sans carte d’accréditation. Ce processus a pris quelques heures de plus. Le reste de l’équipe aurait pu partir après avoir reçu leurs rapports négatifs pour Covid, mais ils ont choisi de voyager ensemble », a déclaré le responsable.

L’expérience de l’équipe de voile peut être une indication de ce à quoi on peut s’attendre en atteignant Tokyo pour les Jeux d’été avec le premier lot d’athlètes indiens qui partiront le 17 juillet pour Tokyo via un vol affrété d’Air India.

