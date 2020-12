STARKVILLE, Miss.: Le centre Jessika Carter a récolté 23 points sur 9 tirs sur 12 et ajouté 10 rebonds dans la victoire n ° 106-51. 6 État du Mississippi à la Nouvelle-Orléans le mercredi soir.

Avec un avantage de taille significatif, les Bulldogs (2-0) ont surpassé les Privateers (1-1) 51-16 et surpassé 72-12 en peinture.

JaMya Mingo-Young a ajouté 18 points sur 8 tirs sur 9 et a obtenu huit rebonds et cinq passes. Rickea Jackson a marqué 16 points et Yemiyah Morris en a eu 14.

Mississippi State menait 25-9 au premier quart et 57-28 en demie. Les Bulldogs ont tiré 63% et ont maintenu les corsaires à 32%.

Dionjhae Thomas a mené la Nouvelle-Orléans avec 11 points et Erin Randle en avait 10

GRANDE PHOTO:

La Nouvelle-Orléans: la taille des visiteurs a été largement dépassée et les Bulldogs en ont profité. La saison dernière, jouer un calendrier hors conférence contre certaines équipes de la SEC a mieux joué les Privateers, et ils ont le Missouri pour plus de défis dans quelques semaines.

Mississippi State: Les Bulldogs ont connu des hauts et des bas lors du match d’ouverture de la saison devant une arène vide contre Jackson State, mais ils ressemblaient à nouveau à un prétendant. Mercredi, ils se sont installés dans le système Nikki McCray-Pensons.

SUIVANTE:

Nouvelle-Orléans: samedi dans l’État de Jacksonville.

État du Mississippi: vendredi dans le sud de la Floride.