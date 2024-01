Carter Hart prend un congé pour une durée indéterminée dans le mystère des Flyers

LNH

Carter Hart prend un congé pour une durée indéterminée des Flyers, a annoncé mardi le directeur général de Philadelphie, Daniel Brière.

Aucun détail concret n’a été révélé sur les raisons pour lesquelles le gardien de but partant des Flyers s’éloigne du club.

« Carter Hart a demandé et obtenu un congé pour une durée indéterminée, invoquant des raisons personnelles. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment”, a déclaré Brière dans un bref communiqué.

La nouvelle est survenue après que Hart, 25 ans, n’a pas participé à l’entraînement matinal de mardi au centre d’entraînement de l’équipe à Vorhees, dans le New Jersey, et que l’entraîneur-chef John Tortorella a annoncé que Samuel Ersson effectuerait son deuxième départ consécutif mardi contre le Lightning.

L’ancien patron des Rangers a donné un simple « oui » lorsqu’un journaliste lui a demandé si Hart était en bonne santé, selon le Philadelphia Inquirer.

Hart, à sa sixième saison avec les Flyers, détient une fiche de 12-9-3 avec une moyenne de buts alloués de 2,80 et un pourcentage d’arrêts de ,906 avec un blanchissage cette année.

Le gardien des Flyers de Philadelphie, Carter Hart, prend un congé de l’équipe. USA TODAY Sports via Reuters Con

Hart a souffert d’une blessure au dos et d’une intoxication alimentaire début novembre, puis a souffert d’une maladie non divulguée en décembre.

“Cela dure depuis un moment” Hart a déclaré à NBC Sports Philadelphia le 16 décembre. « Avant, je n’étais jamais malade et maintenant je pense que j’ai été malade trois fois au cours du mois dernier, donc quelque chose se passe. C’est bien que nous soyons allés au fond des choses et que nous ayons compris. Maintenant, je peux prendre les bonnes mesures pour le traiter, le réparer et me sentir mieux à l’avenir.

Le gardien de but est en dernière année d’un contrat de 11,937 millions de dollars sur trois ans et sera joueur autonome avec restriction après cette saison.

Ni l’équipe ni Hart n’ont révélé la raison de cette décision. NHLI via Getty Images

Cal Petersen a été appelé de l’affilié de l’AHL Lehigh Valley pour soutenir Ersson mardi soir.

Peterson a une fiche de 5-8-2 avec un pourcentage d’arrêts de ,890 et une moyenne de buts alloués de 3,26 cette saison dans la AHL.

En deux apparitions dans la LNH cette année, il a une fiche de 1-1-0 avec un pourcentage d’arrêts de ,896.

Brière doit ensuite s’entretenir avec les médias mercredi, ce qui était prévu avant l’annonce de mardi.











