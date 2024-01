Carter Hart, Dillon Dube, Michael McLeod et Cal Foote accusés d’agression sexuelle au Canada

Le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart, l’attaquant des Flames de Calgary Dillon Dube et l’attaquant des Devils du New Jersey Michael McLeod et le défenseur Cal Foote — quatre membres de l’équipe canadienne de hockey junior du monde 2018 — ont été accusés d’agression sexuelle en lien avec un incident survenu en 2018 à Londres. Ont., les avocats de chaque joueur ont confirmé L’Athlétisme.

Chaque avocat a publié des déclarations distinctes mardi.

“Nous pouvons désormais confirmer que plus de cinq ans et demi après la plainte initiale d’EM auprès de la police, la police de Londres a accusé Mike McLeod d’agression sexuelle”, indique le communiqué envoyé par courrier électronique de David Humphrey et Seth Weinstein.

La déclaration indique que McLeod nie tout acte criminel et « plaidera non coupable et défendra vigoureusement l’affaire ».

Le communiqué ajoute : « Aucune preuve n’a été présentée, et encore moins testée devant le tribunal. Nous demandons au public de respecter la vie privée de M. McLeod et celle de sa famille. L’affaire étant désormais devant les tribunaux, nous ne ferons pas de commentaires supplémentaires pour le moment. »

Plus tard mardi, un avocat représentant Dube a publié une déclaration similaire.

« Le service de police de London a accusé M. Dubé d’agression sexuelle. Il plaidera non coupable et clame son innocence”, peut-on lire dans le communiqué de Louis Stress. « Il défendra les allégations devant le tribunal. Nous vous demandons de respecter la vie privée de M. Dubé et celle de sa famille.

Une déclaration au nom de Hart – attribuée à ses avocats Megan Savard et Riaz Salani – disait : « Nous agissons pour Carter Hart et confirmons qu’il a été accusé d’un chef d’accusation d’agression sexuelle. Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation devant le forum approprié, un tribunal. D’ici là, nous n’avons aucun commentaire.

Julianna Greenspan, représentant Foote, a déclaré mardi soir dans un communiqué : « Cal est innocent de l’accusation et se défendra contre cette allégation pour blanchir son nom. Ce qui est le plus crucial à l’heure actuelle, c’est la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable auquel toute personne au Canada a droit. L’affaire étant devant le tribunal, je demande que la vie privée de Cal et de sa famille soit respectée. Il n’y aura pas d’autres commentaires pour le moment. »

McLeod, Dube, Hart et Foote sont les deuxième, troisième, quatrième et cinquième joueurs à être publiquement identifiés dans cette affaire après que l’avocat d’Alex Formenton a confirmé que l’ancien joueur des Sénateurs d’Ottawa avait été accusé par la police de Londres dimanche. Le Globe and Mail a rapporté que cinq membres de l’équipe canadienne de hockey junior du monde 2018 ont été invités à se rendre à la police pour faire face à des accusations d’agression sexuelle la semaine dernière.

Dimanche, la police de Londres a déclaré L’Athlétisme qu’ils « fourniront toutes les mises à jour » liées à l’affaire lors d’une conférence de presse prévue le 5 février.

Le Globe and Mail a rapporté que les accusations en suspens sont liées à une agression sexuelle présumée d’une femme par plusieurs joueurs dans une chambre d’hôtel à Londres le 19 juin 2018, à la suite d’un événement de la Fondation Hockey Canada.

Les allégations ont été rendues publiques dans le cadre d’une poursuite intentée par la femme contre Hockey Canada en avril 2022. Dans la plainte déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, la femme alléguait avoir été agressée par huit joueurs dans une chambre d’hôtel après l’événement de fondation. Des membres de l’équipe canadienne junior du monde junior 2018 figuraient parmi les personnes accusées d’agression dans le cadre de la poursuite.

Hockey Canada et la femme ont réglé le procès en mai 2022.

Après que la poursuite ait été rendue publique, la police de London et Hockey Canada ont rouvert leurs enquêtes sur l’incident, et la LNH a également lancé une enquête. L’enquête initiale menée par la police de Londres a été clôturée en février 2019, sans que des accusations soient déposées.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré que la ligue ne ferait pas de déclaration « pour le moment ». L’AJLNH a également refusé de commenter.

Hart, 25 ans, a disputé 26 matchs avec les Flyers cette saison. Le 24 janvier, Hart a demandé et obtenu un congé d’une durée indéterminée des Flyers pour des raisons personnelles.

Dubé, 25 ans, a disputé 43 matchs avec les Flames cette saison. Le 21 janvier, les Flames ont publié une déclaration qui disait : « Dillon Dubé a obtenu un congé d’une durée indéterminée de l’équipe pendant qu’il s’occupe de sa santé mentale. Dillon est sous la garde de professionnels de la santé et nous demandons que la vie privée de Dillon soit respectée pendant cette période.

Mardi, les Flames ont publié une autre déclaration disant qu’ils “ont maintenant pris connaissance” des allégations contre Dubé et que l’organisation “n’avait aucune connaissance des accusations en cours au moment où la demande de congé de Dillon a été accordée”.

McLeod, 25 ans, a disputé 45 matchs avec les Devils cette saison. Foote, également âgé de 25 ans, a partagé son temps entre les Devils du New Jersey et leur équipe agricole de la AHL à Utica cette saison. Il a disputé 24 matchs avec Utica et quatre avec le New Jersey. La semaine dernière, les Devils ont publié une déclaration dans laquelle McLeod et Foote avaient demandé et obtenu un congé d’une durée indéterminée de l’équipe. Les Diables ont refusé de commenter davantage L’Athlétisme mardi soir.

(Photo : Dilip Vishwanat/Getty Images)