Carter Hart des Flyers fera face à une accusation d’agression sexuelle suite à un incident de 2018

Le gardien des Flyers Carter Hart a été accusé d’un chef d’accusation d’agression sexuelle, ont déclaré mardi soir ses avocats, Megan Savard et Riaz Sayani du cabinet d’avocats torontois Savard Foy.

Hart est l’un des cinq membres de l’équipe canadienne du mondial junior 2018 à qui on a ordonné de se rendre à la police à London, en Ontario. L’accusation est liée à une allégation d’agression sexuelle à la suite d’un banquet de Hockey Canada à Londres aux petites heures du 19 juin 2018. Une femme allègue avoir été agressée par plusieurs membres de l’équipe dans un hôtel après l’événement.

“Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation devant le forum approprié, un tribunal”, la déclaration de Savard Foy LLP lue sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. “D’ici là, nous ne ferons aucun commentaire.”

Cette déclaration a été faite après que TSN a rapporté plus tôt mardi que Hart faisait partie des cinq joueurs qui font face à des accusations, aux côtés de Dillon Dubé de Calgary, Michael McLeod et Cal Foote du New Jersey et de l’ancien sénateur d’Ottawa Alex Formenton. Les Flyers ont publié la déclaration suivante à The Inquirer :

« Nous réagirons de manière appropriée à cette affaire très grave lorsque les résultats des enquêtes seront rendus publics. La LNH a clairement indiqué que les équipes devraient leur soumettre toutes les questions liées à l’enquête. En attendant, les membres de l’organisation, y compris les joueurs des Flyers, ne feront aucun autre commentaire. »

Dimanche, Formenton, qui joue professionnellement en Suisse, s’est rendu à la police dans le cadre de cette affaire. En plus de la déclaration de Savard Foy au nom de Hart, les avocats de Dubé, McLeod et Foote ont également publié des déclarations sur X confirmant les accusations et maintenant l’innocence de leurs clients.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré à The Inquirer que la ligue n’avait aucun commentaire. L’Inquirer a également contacté l’agent de Hart, Judd Moldaver, mais n’a pas encore reçu de réponse.

» LIRE LA SUITE : Ce que nous savons de l’enquête sur les agressions sexuelles de Hockey Canada

Le beau-père de la femme a déclaré à Hockey Canada le 19 juin 2018 que sa belle-fille avait déclaré avoir été agressée sexuellement par huit joueurs de hockey, dont des membres de l’équipe du monde junior 2018, alors qu’elle était en état d’ébriété la nuit précédente. Elle a allégué qu’elle s’est rendue dans une chambre d’hôtel avec un joueur où les deux se sont livrés à des actes sexuels consensuels avant que le joueur « à son insu ou sans son consentement » ne permette à sept autres joueurs, y compris des membres de l’équipe mondiale junior, d’entrer dans la chambre. Selon sa déclaration de 2022elle a allégué que ces joueurs l’avaient intimidée et agressée sexuellement pendant plusieurs heures alors qu’elle était trop ivre pour donner son consentement.

En juin 2018, la police de London et Hockey Canada ont ouvert une enquête sur l’incident présumé. La police de London a clôturé son enquête en 2019 et Hockey Canada a clôturé la sienne l’année suivante.

Le 20 avril 2022, la femme a intenté une poursuite devant la Cour supérieure de l’Ontario à London contre Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey et huit joueurs anonymes, réclamant 3,55 millions de dollars de dommages et intérêts. Hockey Canada a réglé à l’amiable avec la femme un montant d’argent non divulgué en mai dernier. Après un examen interne, la police de Londres a rouvert son enquête en juillet de la même année. La LNH a ouvert sa propre enquête en 2022.

Chacun des cinq joueurs inculpés avait récemment obtenu un congé de son équipe. Hart, 25 ans, a obtenu un congé d’une durée indéterminée des Flyers, pour des raisons personnelles, le 23 janvier. Le lendemain, le Globe and Mail a rapporté que cinq joueurs anonymes de l’équipe canadienne junior 2018 avaient reçu l’ordre de se rendre. dans.

Le même jour, le directeur général des Flyers, Danny Brière, s’est adressé aux journalistes lors d’une conférence de presse déjà prévue à Voorhees. Il n’a pas confirmé si le congé de Hart était lié à son arrestation imminente, déclarant : « Je ne sais pas. Je ne peux vraiment pas le dire parce que nous ne savons rien. Nous ne sommes au courant de rien. Il y a beaucoup de spéculations. C’est tout ce que nous savons.”

La police de Londres a déclaré qu’il y aurait une conférence de presse le 5 février pour partager d’autres mises à jour concernant l’affaire. Selon TSN, les joueurs devraient tous se rendre à la police avant la conférence de presse de lundi.