Carter Churchill: le conseil a dépensé 682 000 $ pour lutter contre une plainte relative aux droits de l’homme

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

La commission scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a dépensé près de 700 000 $ pour la contestation infructueuse d’une plainte en matière de droits de la personne déposée au nom d’un garçon sourd.

Des documents obtenus par le père du garçon et partagés avec La Presse canadienne aujourd’hui montrent que le conseil scolaire a accumulé 681 917 $ en frais juridiques pour lutter contre la plainte après son dépôt en 2017.

La liste des factures montre que le conseil a dépensé près de 494 000 $ l’an dernier seulement alors que l’affaire a été portée devant un tribunal à St. John’s, T.-N.-L.

La commission des droits de la personne de la province a statué en mars que le conseil avait fait preuve de discrimination à l’égard de Carter Churchill, qui a maintenant 12 ans, entre 2016 et 2020, de la maternelle à la 3e année.

La décision indique que le district scolaire anglais de Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas fourni de soutien adéquat à Carter, qui est non verbal et atteint de paralysie cérébrale, et ces échecs lui ont causé des «dommages irréparables», notamment un retard de langage important.

Le père du garçon, Todd Churchill, dit qu’il est « épouvantable et dégoûtant » que le conseil dépense autant en avocats alors que des enfants comme Carter sont laissés pour compte.

« Au lieu de simplement reconnaître que c’était un problème, de résoudre le problème, de résoudre le problème, ils ont décidé qu’ils allaient opter pour cette option nucléaire consistant à essayer de nous abattre à tout prix », a-t-il déclaré dans une interview.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 mai 2023.