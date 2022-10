Carter Center surveillera les examens de mi-mandat dans le comté de Fulton en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le Centre Carter fournira des observateurs non partisans pour surveiller les élections de mi-mandat dans le comté de Fulton, en Géorgie, un bastion démocrate au cœur du métro d’Atlanta et au cœur des fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été truquée.

Le Centre, cofondé en 1982 par l’ancien président Jimmy Carter et Roslaynn Carter, a annoncé jeudi qu’il acceptait d’observer le vote et le dépouillement de Fulton à la demande d’un groupe bipartite de responsables électoraux de Géorgie. Cette décision vise apparemment à apaiser les tensions partisanes sur la manière dont les élections sont menées dans l’État et à renforcer la confiance du public dans les décomptes finaux. Mais cela fait également partie d’une nouvelle loi d’État que les républicains de Géorgie pourraient utiliser pour prendre en charge la gestion des élections dans le comté fortement démocrate qui abrite Atlanta.

L’observation internationale des élections fait partie des opérations du Centre Carter depuis des décennies, mais il a plus récemment porté son attention sur les élections américaines, car la méfiance à l’égard des processus démocratiques s’est accélérée ces dernières années. Après les élections de 2020, les responsables du Centre Carter ont surveillé l’audit des 5 millions de bulletins de vote présidentiels de l’État qui ont confirmé la victoire du démocrate Joe Biden sur Trump.

La demande de surveillance est le dernier tournant après que les républicains de Géorgie ont révisé la loi électorale après les victoires démocrates dans l’État en 2020. Peu de temps après l’adoption de la loi en 2021, les législateurs du GOP du comté de Fulton l’ont utilisée pour déclencher un “comité d’examen des performances” chargé d’évaluer les élections. gestion dans la juridiction fortement démocratique.

Cela a provoqué un tollé de la part des démocrates affirmant que les républicains prévoyaient finalement d’évincer les responsables locaux de Fulton et de prendre en charge l’administration des élections locales. La loi, cependant, n’exclut pas les moniteurs tiers, permettant ainsi la demande conjointe au Centre Carter par les membres du comité d’examen et les responsables locaux de Fulton.

Les responsables des deux groupes ont approuvé jeudi le rôle du Centre Carter.

“Nous sommes reconnaissants au Centre Carter d’avoir fourni son expertise et pensons que cela contribuera à une résolution efficace du processus d’examen des performances”, a déclaré Ryan Germany, avocat général du bureau du secrétaire d’État de Géorgie, membre du Conseil d’examen des performances. nommé pour évaluer le comté de Fulton.

Cathy Woolard, présidente du conseil d’inscription et des élections du comté de Fulton, a déclaré que le panel local est “heureux de cette opportunité d’assurer la confiance dans notre processus électoral”, et elle a noté le travail approfondi du Centre à l’étranger comme une mesure de crédibilité.

Selon l’annonce, les responsables du Centre Carter surveillent l’émission et le traitement des bulletins de vote par correspondance, le vote en personne pendant la période de vote anticipé et le jour du scrutin, les opérations des responsables de Fulton le jour du scrutin et les procédures post-électorales dans le comté. Le Centre a promis un rapport complet de ses conclusions d’ici la fin de l’année.

Le comté de Fulton représente environ 11% de l’électorat géorgien. Biden a remporté près de 73% des voix du comté en novembre 2020. Il a remporté dans tout l’État par moins de 12 000 voix sur environ 5 millions de voix. Selon les données du recensement américain, le comté compte environ 45,5 % de blancs, 44,5 % de noirs et environ 7,6 % de personnes d’origine asiatique.

Le comté sera à nouveau la clé du concours sénatorial de haut niveau entre le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, et son challenger républicain Herschel Walker, et dans la course du gouverneur entre le républicain sortant Brian Kemp et le challenger démocrate Stacey Abrams. La course au Sénat aidera à déterminer quel parti contrôle le Sénat pendant les deux dernières années du mandat de Biden.

Depuis sa création, le Centre a surveillé 113 élections dans 39 pays, selon la PDG Paige Alexander.

Dans un communiqué jeudi, Alexander a déclaré que le Centre fournissait « des informations objectives sur les processus électoraux » dans le cadre du « renforcement de la confiance du public dans les élections ». Alexander a expliqué dans une récente interview que la méfiance croissante à l’égard du processus démocratique en Amérique a exigé l’attention du Centre Carter.

“Alors que nous encourageons les gens à se rendre aux urnes, c’est parce que nous voulons que les gens comprennent que l’élection, l’intégrité de l’élection est quelque chose en laquelle ils peuvent avoir confiance et que leur voix serait entendue”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. “Nous suivons donc le même chemin que nous suivons à l’échelle internationale et nationale.”

En plus de surveiller les élections de Fulton, le Centre a lancé une initiative demandant aux candidats de tous les horizons politiques de s’engager à respecter une liste de principes d’élections équitables. Parmi eux : l’acceptation des résultats et la passation pacifique du pouvoir. En Géorgie, Abrams, Kemp et Warnock ont ​​signé les principes, tout comme le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger et son challenger démocrate Bee Nguyen.

—-

Les journalistes d’Associated Press Kate Brumback et Alex Sanz ont contribué.

Bill Barrow, l’Associated Press