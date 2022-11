Carter Center surveillera les examens de mi-mandat dans le comté de Fulton en Géorgie

ATLANTA (AP) – Les formateurs ont exposé les choses à faire et à ne pas faire en tant qu’observateur électoral samedi au Carter Center d’Atlanta: observez attentivement et notez les choses inhabituelles et la façon dont les agents électoraux les gèrent. N’essayez pas d’instruire ou de corriger les préposés au scrutin ou d’intervenir d’une autre manière dans le déroulement des élections.

La formation n’est pas inhabituelle pour le centre, cofondé en 1982 par l’ancien président Jimmy Carter et Rosalynn Carter. L’observation internationale des élections fait partie des opérations du Centre Carter depuis 1989, observant 113 élections dans 39 pays.

Mais ce qui est nouveau, c’est de le faire dans la ville natale du Centre Carter.

“Nous sommes vraiment ravis de pouvoir apporter cette expérience au comté de Fulton, ici, dans ce qui est le premier effort d’observation électorale non partisane comme celui-ci, certainement en Géorgie, mais nous pensons probablement dans le pays”, Avery Davis-Roberts, le directeur associé du programme de démocratie du centre, a déclaré à des dizaines de bénévoles réunis au siège du centre près du centre-ville d’Atlanta.

Le comté de Fulton, qui comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta, est au cœur des fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été truquée. L’administration électorale dans le comté fortement démocrate est en proie à des conflits depuis des années, un exemple frappant de la façon dont les élections sont de plus en plus remises en question en Amérique.

David Carroll, directeur du programme de démocratie du centre, a déclaré que les dirigeants du centre craignaient de plus en plus “que les Américains eux-mêmes commencent à avoir moins confiance dans les élections, moins de confiance du public”.

“Nous considérons l’observation non partisane comme une étape parmi d’autres par différents acteurs que nous pouvons faire en tant qu’observateurs électoraux pour essayer d’apporter plus de compréhension et de confiance aux processus électoraux”, a déclaré Carroll.

Après les élections de 2020, les responsables du Centre Carter ont surveillé l’audit par la Géorgie des 5 millions de bulletins de vote présidentiels de l’État qui ont confirmé la victoire du démocrate Joe Biden sur Trump.

Lorsque les républicains ont fait adopter une nouvelle loi électorale en 2021 qui permet à l’État de prendre potentiellement en charge l’administration électorale dans les comtés sous-performants, les législateurs républicains ont déclenché une enquête qui pourrait priver le contrôle local des élections du comté de Fulton.

Les représentants de l’État républicain et le comité électoral du comté contrôlé par les démocrates ont conjointement invité le centre à surveiller les élections de 2022. Cette décision pourrait apaiser les tensions partisanes sur la manière dont les élections sont menées dans l’État et renforcer la confiance du public dans les décomptes finaux.

“Nous avons été invités par les deux mais nous n’agissons au nom d’aucun d’eux”, a déclaré Davis-Roberts.

Les volontaires sont choisis parmi les employés et les sympathisants du Carter Center, ainsi que parmi les membres de son Georgia Democracy Resilience Network. Tous ont signé un code de conduite et ont reçu des listes de contrôle détaillées pour surveiller les procédures électorales, y compris des instructions pour dessiner des schémas des bureaux de vote. Ils ont déjà été au travail, surveillant le vote anticipé et le traitement des bulletins de vote par correspondance. Ils se déploieront à partir de 6 heures du matin mardi dans bon nombre des 250 bureaux de vote du comté de Fulton. Et puis les observateurs surveilleront également le dépouillement des bulletins de vote après la fermeture des bureaux de vote.

Le comté de Fulton représente environ 11% de l’électorat géorgien, et sur les 2,5 millions de votes anticipés jusqu’à vendredi, plus de 300 000 d’entre eux venaient de Fulton. Biden a remporté près de 73% des voix du comté en novembre 2020. Il a remporté dans tout l’État par moins de 12 000 voix sur environ 5 millions de voix. Selon les données du recensement américain, le comté compte environ 45,5 % de blancs, 44,5 % de noirs et environ 7,6 % de personnes d’origine asiatique.

Le comté sera à nouveau la clé du concours sénatorial de haut niveau entre le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, et son challenger républicain Herschel Walker, et dans la course du gouverneur entre le républicain sortant Brian Kemp et le challenger démocrate Stacey Abrams. La course au Sénat aidera à déterminer quel parti contrôle le Sénat pendant les deux dernières années du mandat de Biden.

Davis-Roberts a déclaré que les observateurs électoraux ne sont pas comme des observateurs de sondages agissant au nom de partis ou de candidats

“Nous examinons le système d’administration des élections”, a-t-elle déclaré aux bénévoles. “Nous examinons si les politiques, les procédures et les règles pour l’élection sont suivies, et si ces règles permettent aux gens de vivre une élection sûre, sécurisée, accessible et juste.”

En règle générale, le Centre Carter publierait des conclusions préliminaires quelques jours après une élection, mais s’attend plutôt à faire un rapport complet aux responsables de l’État et du comté vers le 15 décembre. Le rapport pourrait contribuer à la décision du Conseil électoral de l’État de reprendre le comté de Fulton.

“Le Centre Carter a une longue expérience et nous accordons beaucoup d’importance à notre réputation en tant que groupe qui fait ce genre de travail avec un engagement ferme à l’objectivité et une analyse approfondie basée sur les données”, a déclaré Carroll. “C’est donc ce que nous ferons ici, comme dans toutes les élections que nous observons.”

___

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Jeff Amy, l’Associated Press