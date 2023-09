Carter Button et AJ Zweeres mènent Morris devant Joliet West – Shaw Local

MORRIS – AJ Zweeres a une bonne idée de la zone des buts.

Le receveur senior de Morris a trouvé la zone des buts à trois reprises en première mi-temps vendredi soir lors d’une victoire de 50-20 contre Joliet West. Deux d’entre eux étaient du type plongeur, traînant le pied près de la ligne de touche alors qu’il effectuait des lancers du quart-arrière Carter Button. Le troisième est survenu lorsque Button s’est précipité et l’a trouvé dans une foule, puis Zweeres a traversé la défense ouest jusqu’à la zone des buts.

« Je suis incroyablement confiant lorsque je lance le ballon dans la direction d’AJ », a déclaré Button, qui a terminé 11 sur 17 pour 170 verges et quatre touchés. « Il joue à chaque fois que je lui lance le ballon. Tous nos receveurs ont réalisé d’excellents jeux ce soir et la ligne offensive a fait un excellent travail de protection.

Zweeres a terminé avec 80 yards et trois touchés sur six réceptions, ajoutant également une interception alors qu’il jouait en défense.

« Nous travaillons sur des jeux comme ceux de nos exercices de receveurs larges », a déclaré Zweeres à propos de ses attrapés qui traînent les orteils. « Parfois avant l’entraînement, Carter et moi travaillons sur ce type de jeu, lui lançant le ballon hors de portée de la défense et moi essayant de garder mes pieds dans le jeu. Je dois féliciter mon quart-arrière pour avoir lancé des passes parfaites.

« L’offensive cliquait plutôt bien. Nous avons bien lancé le ballon la semaine dernière, mais nous l’avons vraiment bien couru cette semaine. La ligne a fait un travail incroyable toute la nuit.

Joliet West au football Morris Carter Button de Morris court sur la touche lors d’une victoire de 50-20 contre Joliet West. Button a lancé pour 170 verges et quatre touchés. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Alors que le jeu de passes marquait des points, c’est le jeu de course, mené par Jacob Swartz, qui a mis Morris en position de marquer. Swartz a récolté 101 verges et un touché rien qu’en première mi-temps, et a terminé avec 172 verges et deux touchés en 27 courses.

« Établir le jeu au sol était notre objectif n ° 1 ce soir offensivement », a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. « La ligne a prouvé à beaucoup de gens, y compris à eux-mêmes, qu’ils pouvaient faire le travail. »

Joliet West a réussi à trouver la zone des buts à deux reprises en première mi-temps, une fois sur une passe de 12 verges de Juan Rico à Marion Starks et de nouveau sur une passe furtive d’un mètre de Rico. Les deux tentatives de conversion en deux points ont échoué. Les Tigers ont également marqué un touché sur une passe de 25 verges de Rico à Parker Schwarting en seconde période. Rico a terminé avec 151 verges dans les airs et deux touchés.

« Ce fut un excellent match de la semaine 2 pour nous. Cela nous a montré sur quoi nous devons travailler et c’est une formidable expérience d’apprentissage. — Dan Tito, entraîneur de football de Joliet Ouest

« Nous avons pu rester avec eux pendant un moment », a déclaré l’entraîneur de Joliet West, Dan Tito. «C’est pourquoi nous avons prévu une équipe solide comme Morris. Donnez du crédit à l’entraîneur Thorson. Ils gèrent un excellent programme chez Morris. Si nous voulons être une équipe en séries éliminatoires, nous allons affronter des équipes comme Morris en séries éliminatoires. Ce fut un excellent match de la semaine 2 pour nous. Cela nous a montré sur quoi nous devons travailler et c’est une formidable expérience d’apprentissage.

« Juan Rico est un étalon. Il était une sécurité pour nous l’année dernière et est devenu quart-arrière cette année. Il est doué mentalement et physiquement, et c’est aussi un grand leader.

« Nous n’avons aucune raison de nous tromper. Nous devons juste apprendre de ce match et passer à autre chose.

Joliet West au football Morris Juan Rico de Joliet West recule pour passer vendredi dans une défaite 50-20 contre Morris. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Morris (2-0) a marqué lors de la possession d’ouverture du match, Zweeres effectuant un plongeon dans le côté droit de la zone des buts à 9 mètres. Après que la défense ait forcé un botté de dégagement, Morris a marqué à nouveau, cette fois sur un plongeon d’un mètre de Swartz, pour prendre une avance de 14-0.

West a répondu avec son propre touché, Rico frappant Starks à 12 mètres pour un score. Morris, cependant, a récupéré ce score immédiatement. Après un écran de 26 verges de Button à Swartz, Button s’est précipité vers sa droite, puis a frappé Zweeres, qui s’est frayé un chemin à travers la défense de l’Ouest pour un touché de 25 verges et une avance de 21-6 pour Morris.

Joliet West a obtenu un furtif d’un mètre de Rico pour le réduire à 21-12, et Morris a terminé la mi-temps avec le deuxième tireur de Zweeres, cette fois dans le coin gauche de la zone des buts, pour prendre une avance de 28-12. Mi-temps.

« Tout le mérite revient à la ligne offensive ce soir », a déclaré Thorson. « Carter n’a pas été limogé de la soirée, et nous avons réalisé de très bons entraînements qui ont pris une grande partie du temps. Swartz a couru fort, tout comme Griffin Zweeres et Carter lorsqu’il a couru.

« AJ est évidemment le gars, mais des gars comme Brett Bounds, Jack Wheeler et Ethan Mumbrue ont également réussi de bonnes prises ce soir. La défense a bien joué. Donnez du crédit à Joliet West. Ils ont réalisé de bons jeux, mais notre défense a fait de bons ajustements à la mi-temps.