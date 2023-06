Carter and the Kings : Une amitié et une alliance – mais après l’assassinat de MLK

ATLANTA (AP) – La voix de Martin Luther King Sr., un ténor mélodique comme son fils tué, a traversé Madison Square Garden, calmant les démocrates bruyants qui avaient nommé son ami et compatriote géorgien à la présidence.

« Sûrement, le Seigneur a envoyé Jimmy Carter pour sortir et ramener l’Amérique à sa place », a déclaré le vénéré pasteur noir alors que le candidat souriait derrière lui. « Je suis avec lui. Toi aussi. Laissez-moi vous dire, nous devons resserrer les rangs maintenant.

Carter a ensuite partagé un moment avec Coretta Scott King, serrant les mains et fermant les yeux avec la première dame veuve du mouvement des droits civiques, leurs enfants regardant.

Pour les Kings, la clôture de la convention de 1976 a confirmé leur portée continue – et leur pragmatisme – huit ans après l’assassinat de Martin Luther King Jr.. Pour Carter, cela a marqué l’évolution d’un politicien blanc de l’ancienne Confédération : en tant que dirigeant local et sénateur d’État qui aspirait à plus, il avait surtout évité les positions controversées à l’époque des droits civiques. Pendant toutes leurs années à Atlanta, il n’a jamais rencontré le leader du mouvement.

« Carter n’a jamais rien fait de raciste lui-même. Mais il n’a pas participé », a déclaré le biographe Jonathan Alter. « Et King était juste là. »

Pourtant, l’alliance que Carter a forgée plus tard avec la famille King a duré alors qu’il est devenu un gouverneur, un président et un humanitaire mondial qui a fait progresser l’égalité raciale et les droits de l’homme.

« Il était l’un des rares présidents à vraiment défendre la communauté noire par pureté de cœur », a déclaré la révérende Bernice King, qui dirige le King Center que sa mère a fondé.

Maintenant âgé de 98 ans, Carter reçoit des soins palliatifs à Plains, en Géorgie. King, qui n’avait que 39 ans lorsqu’il a été abattu en 1968, aurait eu 94 ans.

Certes, King aurait élargi son propre héritage avec une durée de vie plus longue – après les victoires des droits civiques pour les Noirs américains, il s’est concentré sur la contestation du militarisme occidental et du capitalisme rapace – et il n’y a aucun moyen de savoir quel genre de relation King aurait pu avoir avec Carter une fois que le démocrate géorgien a atteint de hautes fonctions.

Dans l’état actuel des choses, Carter a utilisé les décennies les plus visibles de sa vie publique pour refléter les valeurs de King et souvent sa rhétorique, tout en jouant un rôle central dans la commémoration de King en tant qu’icône américaine.

Carter a ouvert des contrats gouvernementaux à des entreprises appartenant à des Noirs et nommé un nombre record de citoyens noirs à des postes exécutifs et judiciaires. Il a dirigé plus d’argent public vers des collèges historiquement noirs et s’est opposé aux allégements fiscaux pour les écoles privées discriminatoires. Il a fait écho à l’accent mis par King sur la paix, exprimant sa fierté longtemps après sa présidence de n’avoir jamais déclenché de guerre.

Carter a cité bon nombre des mêmes théologiens que King a cités dans sa pratique de la résistance non violente, et il rejoindra King en 2002 en tant que lauréat du prix Nobel de la paix. En tant qu’ancien président, Carter a suivi les observations économiques ultérieures de King, déclarant que les États-Unis étaient une oligarchie plutôt qu’une démocratie pleinement fonctionnelle, en raison de l’inégalité des richesses et de l’argent en politique.

Ce record, a déclaré Bernice King à l’Associated Press, cimente Carter comme une figure «courageuse» et «principielle» qui s’est appuyée sur le travail de son père, tout en ayant des relations «authentiques» avec sa mère et son grand-père.

Jimmy et Rosalynn Carter ont accueilli les Kings à la Maison Blanche pour remettre à Coretta une médaille posthume de la liberté pour son mari, faisant de lui l’un des rares Noirs américains à recevoir la plus haute distinction civile du pays à ce moment-là. Carter a aidé à établir les célébrations gouvernementales de l’anniversaire de King et a permis le site historique fédéral englobant le lieu de naissance de King, le lieu de sépulture et l’église baptiste Ebenezer de la famille.

L’ancien président a même servi de médiateur privé pour les enfants de King, aidant à régler un différend prolongé sur la succession de leurs parents. « J’apprécie ses efforts » mettant fin au combat très médiatisé, a déclaré Bernice King.

À peine âgée de 5 ans lorsque son père a été tué, la jeune roi a déclaré qu’elle ne « sait pas avec certitude » quand l’amitié des familles a commencé. Elle pense que sa mère a fait la première ouverture, après que Carter soit devenu gouverneur de Géorgie en 1971.

« Ma mère était le genre de leader qui s’assurait qu’elle se connectait avec les personnes qui, selon elle, pouvaient l’aider dans le travail qu’elle faisait pour perpétuer l’héritage de mon père », a déclaré King.

Il n’était pas évident avant que Carter n’atteigne le bureau de l’État qu’il puisse être un tel partenaire.

Au plus fort du mouvement des droits civiques, alors que Martin Luther King Jr. travaillait avec le président Lyndon Johnson sur la loi sur les droits civils et la loi sur les droits de vote, Carter a été sénateur d’État pour un mandat. Il a soutenu l’élection de Johnson en 1964 et ne s’est jamais aligné sur ses collègues ségrégationnistes à Atlanta, mais Carter ne s’est pas prononcé en faveur des lois fédérales lors de ses deux campagnes pour le poste de gouverneur, et il n’est pas non plus apparu à Ebenezer, à quelques pâtés de maisons du Capitole de Géorgie. .

Lorsque King a été assassiné, Carter n’a pas assisté aux funérailles. En 1970, il a remporté la course du gouverneur en tant que démocrate conservateur, évitant les mentions explicites de race tout en assurant les électeurs de sa préférence générale pour le « contrôle local » sur l’intervention fédérale.

Une « campagne de mots de code », Alter l’a appelée.

Puis, lors de son investiture, Carter, âgé de 46 ans, a publié un édit surprise : « Le temps de la discrimination raciale est révolu ».

Bernice King a qualifié sa déclaration de « très profonde à l’époque ».

En quelques années, Carter se tenait aux côtés de la famille King au Capitole de Géorgie alors que Coretta dévoilait un portrait de King, tandis que des membres du Ku Klux Klan manifestaient à l’extérieur.

King Sr. n’a eu aucun mal à concilier les manœuvres antérieures de Carter avant d’atteindre le siège du gouverneur.

« Il n’avait jamais été caractérisé comme un législateur ‘craquant’, comme tant d’hommes d’État ruraux l’avaient été », a écrit le roi aîné dans son autobiographie.

Il a déclaré que Carter « avait acquis une réputation inhabituelle » parmi les électeurs noirs grâce à sa « volonté de rencontrer des gens et de travailler de longues heures sur des problèmes et des besoins ».

Une telle attention a montré la voie aux démocrates, car l’élargissement des droits de vote a finalement permis aux électeurs noirs de fléchir le pouvoir politique. Depuis lors, chaque président démocrate dépend du fort soutien des Noirs pour remporter la nomination et les élections générales. Le président Joe Biden a reconnu la dynamique en poussant le parti national à placer des États plus diversifiés, dont la Géorgie, plus tôt dans le processus de nomination.

Mis à part les calculs politiques, Bernice King a déclaré que son grand-père et Carter partageaient une « véritable parenté » en tant que deux baptistes élevés dans une petite ville de Géorgie. Le roi senior a un jour décrit leurs conversations comme « un garçon de la campagne à un autre ».

Carter a rendu visite au roi aîné en personne pour lui demander son soutien au début de sa candidature à la présidence. Jamais loyaliste au parti, l’aîné King a d’abord dit à Carter qu’il ne soutiendrait sa candidature à la Maison Blanche que si le vice-président républicain Nelson Rockefeller ne se présentait pas à nouveau. Raisonnement de King : Carter était un longshot, tandis que Rockefeller, un libéral des droits civiques, était déjà un poids lourd.

Lorsqu’il est devenu clair que Rockefeller ne serait pas le colistier du président Gerald Ford en 1976, King a approuvé Carter. C’était un imprimatur inestimable pour un gouverneur blanc du Sud de la même génération que des ségrégationnistes comme George Wallace en Alabama et Lester Maddox en Géorgie.

King s’est porté garant de Carter dans les églises noires à travers le pays et auprès de la presse nationale presque entièrement blanche, en particulier après que Carter ait mutilé les discussions sur la politique fédérale du logement en défendant la «pureté ethnique» dans les quartiers américains.

Carter a tenté d’épurer ses propos avec plus d’explications, affirmant qu’il « s’opposerait très fortement et de manière agressive » à toute « exclusion d’une famille en raison de sa race ou de son origine ethnique », mais considérait toujours qu’il était « bon de maintenir l’homogénéité des quartiers s’ils ‘ ont été établis de cette façon.

Carter a finalement suivi avec des excuses.

Bernice King a déclaré que son grand-père considérait les choix de mots de Carter comme « une erreur innocente » et a exhorté les journalistes et les électeurs à voir les valeurs et le bilan complet de Carter.

Au cours de la première moitié de la longue vie de Carter, « il a dû naviguer dans une société, dans une culture où, en tant que personne blanche, on s’attendait à ce que vous haïssiez et voyiez les Noirs d’une manière très dégradante », a déclaré Bernice King. Considérant l’ensemble de sa vie, elle a déclaré: « Je pense qu’il a très bien géré cela. »

En cours de route, Carter a appris quelque chose que les frères et sœurs et cousins ​​​​King ont toujours compris à propos de leur grand-père et de cette voix «en plein essor».

« Quand grand-père a ouvert la bouche », a déclaré Bernice King, « vous avez fait attention. »

Bill Barrow, l’Associated Press