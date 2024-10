Carte XDefiant Air & Space, lancement de l’événement Stellar Strike le 17 octobre

XDefiant Saison 2 est en bonne voie, et demain, une nouvelle mise à jour ajoute encore plus de plaisir au mélange avec la nouvelle carte Air & Space et l’événement Stellar Strike. Voici tout ce que vous devez savoir, ainsi que ce à quoi vous attendre avec la prochaine mise à jour du titre 2.3.

Carte aérienne et spatiale

Il est temps de faire un tour au musée avec la nouvelle carte Air & Space de XDefiant. La carte de style arène comporte une voie centrale, offrant de longues lignes de visibilité idéales pour les fusils de sniper et de tireur d’élite. Les voies de gauche et de droite, cependant, regorgent d’installations d’exposition, de salles spéciales sur le thème des extraterrestres et de l’espace, ainsi que d’échafaudages, donnant à ceux qui manipulent des SMG et des fusils de chasse une chance d’exercer leur magie à courte portée.

Inspirée de The Division 2, la carte Air & Space a été légèrement adaptée pour répondre aux besoins rapides de XDefiant. Situé dans un futur proche, le musée est un peu délabré, mais commence à voir une nouvelle vie avec la croissance des plantes et les peintures murales sur les murs. L’équipe de XDefiant a caché des œufs de Pâques dans des affiches sur les murs, alors assurez-vous de les vérifier entre faire exploser vos adversaires avec votre lance-flammes et défendre la zone d’occupation.

Événements spéciaux

Le premier événement en jeu de XDefiant, Stellar Strike, débutera le 17 octobre et durera trois jours. Célébrant le lancement de la carte Air & Space, Stellar Strike permettra aux joueurs de gagner des skins d’armes et de personnages spéciaux – ainsi que des boosters d’armes et d’XP – grâce aux défis Ubisoft Connect. Le magasin proposera également des skins astronomiques hors du commun, tels que le pack Programme spatial.

Plus tard ce mois-ci, un événement Halloween est en route pour effrayer votre gameplay. Du 23 octobre au 5 novembre, la playlist Halloween Team Deathmatch sera en 3v3 au lieu de 6v6 et comprendra les cartes Air & Space, Arena, Pueblito, Rockefeller et Showtime. Les joueurs peuvent gagner des récompenses sur le thème d’Halloween, notamment des émojis Pumpkin et Frankenstein, et acheter des skins effrayants comme Graveyard Shift dans la boutique du jeu.

Mise à jour 2.3

XDefiant a une autre mise à jour à venir le 30 octobre, et elle apporte de la fumée dans le jeu. Ces nouveaux gadgets obscurcissant la vision pourront être débloqués gratuitement en relevant un défi en jeu.

XDefiant est gratuit sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Ubisoft Connect. Vous pouvez également obtenir gratuitement le Battle Pass premium avec un Abonnement Ubisoft+ Premium. Pour plus d’informations sur la dernière mise à jour, assurez-vous de consulter le nouvel épisode de XDebrief.