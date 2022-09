Carte postale audio : Agriculture en temps réel | Examen de la technologie MIT

Le Pinot Grigio fait en fait un vin blanc et il a gagné quelques variétés en Californie qui, euh, est une variété assez commune que nous fabriquons en fait avec des raisins violets qui font un vin blanc. Je m’appelle donc Dirk Heuvel et je suis le vice-président des opérations viticoles ici aux vignobles de la famille McManis.

Ma famille s’est en quelque sorte enracinée ici, cultivant des amandes. Et certaines personnes disent des amandes, nous disons à Ripon, et nous disons, disons, des amandes.

J’ai l’impression que si c’était comme si mon père ou mon grand-père essayait d’adopter cette technologie, absolument. Je pense qu’il y aurait là un énorme choc culturel pour eux. Je pense toujours qu’ils ne le comprennent pas très bien, mais ils en voient les résultats. Je pense donc que c’est la chose la plus importante — que nous soyons en mesure de leur montrer que cela fonctionne et comment cela fonctionne pour nous.

Je dirai qu’aujourd’hui, j’ai l’impression que nous cultivons des raisins de meilleure qualité qu’il y a 30 ans. Il suffit d’adapter une grande partie de ces images aériennes, de la technologie d’irrigation moderne, de la technologie du système de goutte à goutte, vous savez, de pouvoir fertiliser au moyen de systèmes de goutte à goutte. Et vous pouvez réellement regarder l’imagerie sur votre téléphone et vous pouvez réellement identifier sortir et marcher jusqu’à une vigne spécifique. Vous savez, cela pourrait être une vigne morte, qui apparaît sur l’imagerie aérienne. Vous pouvez utiliser la technologie et entrer directement dans une zone spécifique. Être capable d’identifier des zones, vous savez, en utilisant le GPS. Nous pouvons demander à des vérificateurs de terrain de parcourir le terrain maintenant et sur leur application, ils sont en mesure de détecter et d’identifier où nous pourrions avoir des problèmes d’acariens où nous pourrions avoir, vous savez, des problèmes de cicadelles, des zones qui doivent être traitées. Et cela nous permet en fait de passer en revue et de citer simplement un traitement spécifique. Au lieu de traiter tout un bloc de vignes, nous sommes en mesure de traiter uniquement des zones spécifiques.

Jenifer : C’était seulement il y a cinq ou sept ans, c’était la moitié des ouvriers agricoles qui n’utilisaient pas de smartphone.

Dirk Heuvel : Ouais.

Jenifer : Donc, si les gens laissent tomber des épingles, c’est…

Dirk Heuvel: Ouais. Vous savez, il y a 30 ans, pour passer un coup de fil, il fallait conduire dans une, dans une ville ou aller chez soi appeler son irrigateur pour faire des choses. Et maintenant c’est, c’est presque, c’est comme l’agriculture en temps réel. Maintenant, nous pouvons prendre des décisions à la volée. Et l’un des grands avantages de l’utilisation d’applications à taux variable est que vous n’appliquez que la quantité de nutriments ou d’amendements nécessaires pour une zone spécifique. Donc, avant d’adapter cette technologie à taux variable, nous descendions une rangée et nous mettions une quantité constante d’amendements, que ce soit du gypse, de la chaux, du sol, du soufre, nous appliquions cette quantité uniformément dans tout le bloc de vigne. Maintenant, nous réalisons qu’en utilisant cette technologie à taux variable, nous pourrions réduire les amendements nécessaires de 20 à 30 % sur un bloc de vignoble spécifique, simplement en appliquant les bonnes quantités d’éléments nutritifs là où ils sont nécessaires et non superposés. où ils ne sont pas nécessaires