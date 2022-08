Carte Mickey Mantle : La carte de baseball la plus chère de l’histoire vient d’être vendue pour 12,6 millions de dollars

Une carte de baseball Mickey Mantle de 1952 s’est vendue 12 600 000 $ à couper le souffle tôt dimanche matin, selon un communiqué de presse de Heritage Auctions partagé avec CNN. La vente fait de la carte l’objet de collection sportif le plus précieux au monde, selon la maison de vente aux enchères.

Le prix a presque doublé le record précédent pour un jeu de cartes de baseball lorsqu’un rare Honus Wagner s’est vendu pour 6,6 millions de dollars l’année dernière. Et il a également battu le record de n’importe quel article de souvenirs sportifs, en contournant la vente de 9,3 millions de dollars du célèbre maillot “Hand of God” de Diego Maradona.

La carte Mickey Mantle est particulièrement précieuse car elle est si bien conservée. La carte a été classée “Mint + 9.5” par la Sportscard Guaranty Corporation, selon Heritage Auctions.

Mantle a passé 17 ans à jouer pour les Yankees de New York et a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1974. La carte record date de sa saison recrue et a été produite par le géant des cartes à collectionner Topps.