Carte et itinéraire du parcours du marathon de New York

Vous avez une maman ou une amie à qui dire bonjour ? Envoyez-les à East Harlem, puis ils pourront se précipiter vers l’ouest pour vous rattraper alors que vous descendez la Cinquième Avenue.

Dans (et hors) du Bronx

Ponts bas et courts. Hip-hop et salsa. Virages rapides. Un arrondissement entier dans un mile et demi. La barre des 20 milles. Toujours, toujours, toujours quelqu’un avec une assiette aléatoire de morceaux de banane. Je ne suis jamais plus heureux que lorsque je déménage dans le Bronx. Oui, la douleur attend, mais la chose est presque terminée.

Retour à Manhattan

Harlem et le haut de la Cinquième Avenue ressentent votre douleur. Ils savent à quel point cinq milles sont courts et longs dans votre tête en ce moment. Mais les ponts sont passés. Il est temps de faire des affaires. Il y a un peu de chaos béni autour de Marcus Garvey Park, surtout si la chorale gospel chante à l’extérieur de l’église comme c’était le cas il y a un an. Et lorsque vous tournez à nouveau vers le sud, la cime des arbres de Central Park apparaît. Nous savons tous ce qui s’y passe.

La colline de la Cinquième Avenue