Carte du coronavirus : suivi des cas aux États-Unis et dans le monde

Covid-19 a tué plus de 6 millions de personnes et infecté plus d’un demi-milliard depuis son apparition à Wuhan, en Chine, fin 2019, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Malgré le déploiement des vaccins et l’assouplissement des mesures strictes dans certaines parties du monde, les experts mondiaux de la santé avertissent que la pandémie devrait se poursuivre, sans fin en vue. Des variantes telles que delta et omicron ont déjà changé le calcul plusieurs fois.

“Bien que nous ayons fait de grands progrès et que nous ayons de nombreuses raisons d’être optimistes, la perception que la pandémie est terminée est compréhensible mais erronée”, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un discours ce mois-ci. « Mettre fin à la phase aiguë de la pandémie doit rester notre priorité collective.

[Why Covax, the best hope for vaccinating the world, was doomed to fall short]

Passer à la métrique :

Totaux mondiaux Vaccination Carte Points chauds Comptes quotidiens

Nouveaux cas signalés quotidiennement dans le monde Au moins 545 002 421 a été reporté depuis le 29 février 2020. Anomalies de données : La flambée des cas signalés le 11 décembre 2020 est due à une modification des normes de déclaration de la Turquie.

Le pic des décès signalés le 2 juin 2021 est dû à un reclassement de plus de 120 000 décès au Pérou survenus entre mars 2020 et le 22 mai 2021.

La flambée des cas signalés le 18 novembre 2021 est due à une modification des normes de déclaration de la Slovaquie. Pour éviter de fausser les tendances quotidiennes globales, les valeurs complètes de ces jours ne sont pas affichées sur ce graphique ni incluses dans les moyennes quotidiennes.

Points chauds mondiaux pour les cas signalés par habitant

Moyenne mobile sur 7 jours des nouveautés quotidiennes cas signalés pour 100 000 habitants Adj. pour la population Totaux Chargement des données… Remarque : Seuls les pays dont la population dépasse 1 million d’habitants sont indiqués.

[A detailed look at the virus’s spread through U.S. counties and states]

Les vaccinations ont atténué le pire impact de la pandémie dans de nombreux pays, bien que leur distribution ait été marquée par des inégalités qui ont fait qu’elles n’ont pas réussi à arrêter la propagation du virus.

La Chine est en tête du monde pour le nombre de doses de vaccins administrées, mais d’autres pays ont vacciné une plus grande part de leur population : une différence, ainsi que la plus faible efficacité des vaccins chinois, qui a contribué à des épidémies à Shanghai et dans d’autres villes en 2022.

[Why Africa is perilously far behind on coronavirus vaccination]

Doses de vaccins covid-19 administrées pour 100 000 habitants

Un certain nombre de vaccins ont été développés et déployés à une vitesse record, et des études montrent que la plupart ont une efficacité impressionnante. Des milliards de doses ont été administrées dans le monde, bien plus que le nombre de cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie. Cependant, un grand nombre de cas n’ont probablement jamais été enregistrés, avertissent les experts.

Les déploiements de vaccins ont rencontré des problèmes, notamment avec l’approvisionnement mondial et des poches d’hésitation ou opposition. Covax, un programme soutenu par l’Organisation mondiale de la santé pour distribuer équitablement les vaccins, a commencé tardivement à fournir des doses aux pays à faible revenu et fournira environ 800 millions de doses en 2021, au lieu des 2 milliards qu’il espérait autrefois allouer.

Doses de vaccins covid-19 administrées pour 100 000 habitants Adj. pour la population Totaux Doses rapportées administrées par jour

L’objectif de vaccination complète consistant à avoir 70 % de chaque pays d’ici juin 2022 a été dépassé, avec seulement 18 % du continent africain entièrement vacciné à ce moment-là, selon Oxfam.

Où le virus déferle

Adj. pour la population Totaux Depuis la semaine dernière Cumulatif

La pandémie a frappé différents pays de différentes manières. Les États-Unis ont dépassé le million de décès en mai 2022, le plus grand nombre de tous les pays. À ce stade, il avait enregistré plus de 80 millions de cas, plus que tout autre pays.

Derrière les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la France et l’Allemagne comptaient le plus grand nombre de cas à la mi-2022.

La poussée record de l’Inde au printemps 2021 signifiait que le pays représentait alors environ 1 sur 3 de tous les nouveaux cas confirmés. Le pic, qui a été imputé à la complaisance et à la levée des restrictions, ainsi qu’à la propagation de la variante virulente du delta, a submergé le système de santé du pays dans un contexte de pénurie généralisée d’oxygène. Même après que la flambée de nouveaux cas se soit calmée à la mi-mai, l’Inde a établi des records pour le nombre de nouveaux décès quotidiens, avec plus de 4 500 décès dus au covid-19 signalés sur une période de 24 heures.

Des cas d’une nouvelle variante, l’omicron, ont été détectés en Afrique australe en novembre, et il s’est rapidement propagé rapidement dans le monde entier. Les scientifiques ont averti que la variante, également connue sous le nom de B.1.1.529, pourrait se propager plus rapidement que delta et échapper aux anticorps créés par la vaccination et une infection antérieure, bien que son impact plus large reste incertain.

Certains pays ont réussi à contrôler le virus – à un prix.

La Nouvelle-Zélande, qui a fermé ses frontières et ordonné aux gens de rester chez eux lors d’une première vague au printemps 2020, a confirmé que les infections étaient tombées à zéro pendant un certain temps. Taïwan et Singapour ont maintenu leurs épidémies bien plus petites que celles d’autres parties du monde, ce que certains experts attribuent à leurs réponses précoces et à leur suivi et traçage sophistiqués.

Mais maintenir ces politiques “zéro-covid” pendant près de deux ans s’est avéré difficile. Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré en octobre que le pays mettrait fin à sa poursuite de zéro cas de coronavirus et gérerait plutôt la propagation du virus par des vaccinations et des «mesures de santé publique quotidiennes» pour assurer la sécurité des résidents.

“Le gouvernement chinois surveille de près ce qui se passe à l’étranger pour déterminer si l’abandon d’une politique” zéro-covid “nécessite d’accepter un pic de cas”, Huang Yanzhong, chercheur principal en santé publique mondiale au Council on Foreign Relations, a déclaré au Washington Post en octobre. “Cette perspective n’est pas acceptable pour la Chine.”

Les pays qui ont déployé avec succès les vaccinations constatent également des gains. La Grande-Bretagne, l’un des pays les plus durement touchés en termes de cas et de décès, a excellé dans la distribution des doses de vaccins. C’était le premier pays à déployer un vaccin entièrement testé auprès du grand public en décembre 2020, lorsqu’il a commencé à distribuer le vaccin développé par Pfizer.

Données publiées par Public Health England en mars suggéré que les vaccinations avaient sauvé plus de 6 000 vies parmi les personnes de plus de 70 ans, sinon plus.

Comparez les pays en fonction des nouveaux cas signalés quotidiennement pour 100 000 Adj. pour la population Totaux Au moins a été reporté depuis le 29 février 2020. Au moins a été reporté depuis le 29 février 2020.

Nombre de cas et de décès par pays Adj. pour la population Totaux

[What you need to know about coronavirus]

Bien que l’OMS ait officiellement appelé à un moratoire sur les rappels pour les personnes déjà complètement vaccinées, de nombreux pays du monde – y compris les États-Unis – ont commencé à déployer les vaccins en tant que politique officielle pour au moins une partie de leur population.