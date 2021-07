Carte des zones à forte transmission de COVID par comté

Dans un effort renouvelé pour limiter la propagation du COVID-19, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux Américains entièrement vaccinés de porter des masques à l’intérieur s’ils se trouvent dans une zone de transmission importante ou élevée de coronavirus.

Le CDC recommande également le masquage universel à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs à l’intérieur des écoles de la maternelle à la 12e année, quel que soit le statut vaccinal.

Les directives mises à jour surviennent alors qu’une vague de cas déclenchés par la variante delta hautement contagieuse balaie le pays.

Pour la première fois en plus de trois mois, les cas sont en moyenne de plus de 60 000 par jour, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Il y a plus de 2000 morts par semaine.

« La variante delta montre chaque jour sa volonté de nous déjouer et d’être un opportuniste dans les domaines où nous n’avons pas montré de réponse renforcée », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un briefing mardi. « COVID-19 continue de présenter de nombreux défis et a fait payer un lourd tribut à notre pays. »

Deux développements ont motivé la nouvelle recommandation du CDC :

Plus de zones aux États-Unis affichant des taux de transmission communautaire élevés de COVID-19 – en d’autres termes, des zones avec des taux d’infection à coronavirus supérieurs à la moyenne.

Une nouvelle science montrant que des personnes complètement vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent transmettre le virus.

Les tarifs de transport communautaire sont basés sur deux mesures prises sur une moyenne mobile de sept jours.

Le premier est basé sur le diagnostic, en utilisant des tests d’amplification d’acide nucléique (NAAT) qui montrent des résultats positifs pour le virus. Les TAAN sont considérés comme le « gold standard » pour la détection du COVID-19.

Le deuxième est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes. Si les deux indicateurs suggèrent des niveaux de transmission différents, le niveau le plus élevé est sélectionné.

Les comtés ou autres zones sont séparés en quatre catégories de transmission communautaire : faible, modérée, substantielle ou élevée. Voici comment ils sont calculés :

Voici comment les notes se répartissent globalement par comté :

La variante delta est plus contagieuse que les autres variantes du coronavirus :

Il a une période d’incubation de quatre jours, ce qui le rend plus contagieux que la version originale, qui a une période d’incubation de six jours.

Les personnes infectées par le delta infectent en moyenne six personnes, par rapport au taux d’infection de quatre personnes de la version originale.

Delta a causé au moins 92% des nouvelles infections aux États-Unis

Bien que la variante delta ne soit pas plus mortelle que le virus d’origine, plus de personnes peuvent mourir parce que plus de personnes sont infectées.

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY ; Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes; Nouvelles de la santé Kaiser ; Presse associée ; nature.com