Carte des projets du sud de la Floride réalisés par International Architects

Le sud de la Floride attire depuis longtemps des célébrités et de riches investisseurs du monde entier. Aujourd’hui, les promoteurs font de plus en plus appel aux architectes les plus éminents du monde, du Japon à l’Uruguay, pour apporter une dose supplémentaire de beauté et de créativité à leurs projets.

Même s’il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, de plus en plus d’entreprises internationales – et un certain nombre de grands architectes américains, dont certains dans la région – ont été sollicitées pour concevoir des projets de luxe à grande échelle, de Miami à Palm Beach.

Plus d’une douzaine de nouveaux projets sont en préparation, conçus par l’architecte japonais Kengo Kuma, le cabinet suisse Herzog & de Meuron – le cabinet italien connu pour la conception de Ferrari et d’Alfa Romeo – ainsi que l’architecte britannique David Chipperfield et le new-yorkais Robert AM. Architectes Stern (RAMSA).

Voici une carte de certains des projets. Faites défiler pour révéler la carte entière et cliquez sur les épingles pour faire apparaître des pop-ups contenant plus d’informations sur les développements prévus :

Certains ont des designs plus audacieux que d’autres. Au centre-ville de Miami, Property Markets Group et ses partenaires ont fait appel à l’architecte uruguayen-canadien Carlos Ott pour concevoir le Waldorf Astoria Hotel & Residences. Le supertall, qui est en construction, ressemblera à une pile de cubes de verre s’élevant au-dessus de tout ce qui parsème l’horizon de la ville une fois terminé.

Certains architectes conçoivent leurs premiers projets dans la région, tandis que d’autres reviennent pour une deuxième ou une troisième étape. RAMSA a une poignée de développements prévus dans son portefeuille, notamment les résidences St. Regis de Related Group et Integra Investments à Miami, ainsi que le réaménagement par Witkoff et Monroe Capital du Shore Club à Miami Beach.

À Surfside, l’acheteur du site de l’effondrement d’un immeuble où 98 personnes sont mortes à l’été 2021, a fait appel à Zaha Hadid Architects pour concevoir un immeuble de condos de luxe prévu pour la propriété en bord de mer. L’entreprise était auparavant dirigée par l’architecte Zaha Hadid, lauréate du prix Pritzker, décédée à Miami Beach en 2016. Hadid a conçu le One Thousand Museum, d’importance architecturale, un immeuble d’appartements au centre-ville de Miami qui a été achevé après sa mort, en 2019.

Les projets annoncés plus récemment incluent le développement du MIRAI Design District conçu par Kuma, dirigé par Lionheart Capital, Leviathan Development et WellDuo ; les résidences Andare conçues par Pininfarina à Fort Lauderdale, dirigées par Related Group ; et le réaménagement des boutiques de Sunset Place à South Miami, conçues par Heatherwick Studio et développées par Midtown Opportunities d’Alex Vadia.

Voici les projets :

Quartier du design MIRAI | Miami

4218, Deuxième Avenue Nord-Est

En novembre, Lionheart Capital, Leviathan Development et WellDuo ont dévoilé les plans de leur projet Miami Design District, un développement de 57 500 pieds carrés situé au 4218 Northeast Second Avenue. MIRAI Design District prévoit 17 espaces commerciaux modulaires totalisant 15 500 pieds carrés au premier étage et 41 000 pieds carrés de bureaux aux deuxième et troisième étages. L’architecte japonais Kengo Kuma conçoit le bâtiment, marquant au moins son deuxième dans le sud de la Floride. Kengo Kuma and Associates a également conçu les résidences Aman du groupe OKO et Len Blavatnik, qui sont en construction dans le quartier Faena de Miami Beach.

Boutiques au réaménagement de Sunset Place | Sud de Miami

Midtown Opportunities d’Alex Vadia a fait appel au cabinet de design et d’architecture britannique Heatherwick Studio pour concevoir le plan directeur du réaménagement des Shops at Sunset Place, un centre commercial du sud de Miami. Midtown Opportunities de Vadia a payé 65,5 millions de dollars pour la propriété de plus de 10 acres en 2021.

L’année dernière, la Commission de South Miami a approuvé à l’unanimité les ordonnances de zonage qui permettront au promoteur de construire jusqu’à 33 étages le long de la partie de la propriété donnant sur l’US 1, sur les 12 étages actuellement autorisés. Le nouveau projet comprendrait de petits commerces de détail et des restaurants.

West End dans le quartier du design de Miami | Miami

Miami Design District Associates, Constellation Hotels Holding, Fort Partners et Raycliff Capital travaillent avec l’architecte britannique David Chipperfield sur un projet dans le Miami Design District. Les promoteurs ont acquis l’année dernière un ensemble de plus de 2,5 acres au 81 Northeast 39th Street, où ils prévoient un hôtel-boutique cinq étoiles, des condos et des commerces de détail de luxe. Il s’agirait probablement du premier projet de Chipperfield à Miami. Il a été sollicité pour concevoir une précédente version non développée du projet Shore Club alors qu’il appartenait à HFZ Capital Group.

Les tours de condos Currie Park de Jeff Green | Plage de West Palm

Tours d’appartements Currie Park

Le cabinet d’architecture suisse Herzog & de Meuron a été chargé de concevoir le projet de condos de 152 unités du promoteur Jeff Greene, prévu près de Currie Park à West Palm Beach. La tour de deux 30 étages serait située sur un site de 4,5 acres aux 2175 et 2251 North Flagler Drive. Herzog & de Meuron a conçu le parking à usage mixte du 1111 Lincoln Road à Miami Beach et le Pérez Art Museum Miami au centre-ville de Miami. https://therealdeal.com/miami/2023/12/18/jeff-greene-plans-condo-project-near-west-palms-currie-park/

Résidences St. Regis, Miami | Miami

Les résidences St. Regis de Miami d’ Related Group et d’Integra Investments sont l’un des rares projets que Robert AM Stern Architects, basé à New York, conçoit dans le sud de la Floride. Le développement de 152 logements au bord de l’eau prévu au 1809 Brickell Avenue devrait inclure plus de 50 000 pieds carrés d’équipements. Les promoteurs avaient initialement prévu un projet de deux tours, mais ont éliminé un bâtiment en 2022.

Collection privée du Shore Club | Plage de Miami

Collection privée Shore Club de Monroe Capital

La société de Stern, RAMSA, conçoit également la collection privée Shore Club de Witkoff et Monroe Capital, prévue pour la propriété en bord de mer de Miami Beach, au 1901 Collins Avenue. Les 49 condos de luxe du projet seront situés dans une nouvelle tour de 20 étages et dans un bâtiment Cromwell House rénové de huit étages construit en 1939. Le projet comprendra également une maison de plage unifamiliale. RAMSA travaille avec Kobi Karp Architecture & Interior Design sur le développement de la marque Auberge.

Maison Flagler Sud | Plage de West Palm

Les sociétés liées de Steve Ross ont lancé à l’automne la vente de South Flagler House, un complexe de condos de luxe à deux tours prévu sur le site du 1355 South Flagler Drive. RAMSA est l’architecte. Les installations comprendront un centre de remise en forme, un terrain de pickleball, un simulateur de golf, un studio de Pilates, un salon de sport, des installations de spa et une piscine.

L’Alton | Plage de Miami

Foster + Partners de Norman Foster travaille avec Kobi Karp pour concevoir le projet de bureau et résidentiel prévu par Shvo sur l’ancien site Epicure Gourmet Market & Café sur Alton Road à Miami Beach. La société du promoteur Michael Shvo et son partenaire Deutsche Finance America prévoient de construire The Alton, un immeuble de six étages avec environ 170 000 pieds carrés de bureaux, d’appartements et près de 12 000 pieds carrés de commerces de détail et 5 000 pieds carrés d’espace de restauration au rez-de-chaussée. Le rassemblement se trouve aux 1656, 1664, 1676 et 1680 Alton Road et 1677 West Avenue.

Palissandre Le Raleigh | Plage de Miami

Shvo, Deutsche Finance et leurs partenaires ont embauché l’architecte new-yorkais Peter Marino pour concevoir le projet d’hôtel et de condominiums Raleigh de marque Rosewood à Miami Beach. Le développement comprendra un hôtel de luxe de 60 clés et un immeuble d’appartements de 42 unités sur le site des hôtels de Raleigh, South Seas et Richmond. Marino travaille avec Kobi Karp Architecture & Interior Design pour concevoir le projet au 1775 Collins Avenue.

Développement Surfside de Damac | Côté Surf

Le projet de Damac sera construit sur le site de l’effondrement des tours Champlain Sud, où 98 personnes sont mortes en 2021. Damac a payé 120 millions de dollars pour le site dans le cadre d’une vente ordonnée par le tribunal de la propriété qui s’est clôturée en 2022. Damac a fait appel à Zaha Hadid Architects. pour concevoir les plans d’un condo boutique de 12 étages et 57 unités sur la propriété de 1,8 acre en bord de mer au 8777 Collins Avenue, un développement controversé en raison de la tragédie. Les plans prévoient jusqu’à six condos par étage, avec des unités allant de 4 000 pieds carrés à 15 000 pieds carrés.

Hôtel et résidences Waldorf Astoria, Miami | Miami

Property Markets Group, Greybrook Realty Partners, Mohari Hospitality, S2 Development et Hilton développent la tour de 1 049 pieds prévue pour le site du 300 Biscayne Boulevard, au centre-ville de Miami. L’architecte uruguayen-canadien Carlos Ott travaille avec Sieger Suarez Architects sur le supertall, qui ressemble à une série de cubes de verre empilés. Il pourrait s’agir du plus haut bâtiment résidentiel au sud de New York une fois achevé en 2027.

Résidences Andare | Fort Lauderdale

Le groupe associé de Jorge Pérez prévoit une tour de 163 unités de 540 pieds de haut appelée Andare Residences de Pininfarina. La société italienne de conception de voitures de luxe travaille avec CFE Architects sur le bâtiment de Fort Lauderdale prévu au 521 East Las Olas Boulevard. Les ventes ont démarré en octobre.

Rivage | Bal Harbour

Rivage, un bâtiment prévu de 24 étages et 61 logements situé en bord de mer à Bal Harbour, a été conçu par le cabinet de Chicago Skidmore, Owings & Merrill en collaboration avec la société d’architecture locale Cohen Freedman Encinosa & Associates Architects. Related Group, Two Roads Development et Rockpoint développent la tour en construction au 10245 Collins Avenue.

Réaménagement du Miami Produce Center | Miami

L’architecte danois Bjarke Ingels a été chargé de concevoir un immense complexe à usage mixte prévu pour le quartier Allapattah de Miami, au 2140 Northwest 12th Avenue, 1243 et 1215 Northwest 21st Street. Le promoteur Robert Wennett, qui a construit le garage du 1111 Lincoln Road à Miami Beach, a déposé en 2018 des plans pour un complexe de huit bâtiments comprenant des éléments résidentiels, de bureaux, de vente au détail, d’hôtel et d’école. Ingels a également conçu Terra’s Grove à Grand Baie, une paire de condo sinueux…