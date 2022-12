Carte des neiges au Royaume-Uni : où neige-t-il ?

Le chaos de la NEIGE a paralysé certaines parties du pays ce matin alors que le Met Office émet des avertissements météorologiques pour de grandes parties du Royaume-Uni.

L’aéroport de Gatwick et l’aéroport de Stansted ont tous deux été contraints de fermer leurs pistes, avec des dizaines de vols retardés ou annulés, alors que les conditions arctiques faisaient des ravages à travers le Royaume-Uni.

Un cerf marche dans la neige à Richmond Park dans le sud-ouest de Londres Crédit : PA

Où a-t-il neigé au Royaume-Uni ?

Le M25 a été immobilisé, de nombreux conducteurs étant contraints de rester dans leur voiture pendant la nuit.

Les conditions ont entraîné de graves retards sur la M25 dans les deux sens, principalement entre la jonction 23 et la jonction 28.

Les écoles ont été contraintes de fermer dans toute l’Angleterre, les enfants étant invités à rester à la maison à cause de la neige, tandis que de nombreux autres devraient commencer tard en raison de la perturbation.

Vous pouvez vérifier si l’école de votre enfant est fermée sur le site Web du ministère de l’Éducation.

Le temps a amené le carnage à voyager avec de nombreux services de train devant être annulés à travers le Royaume-Uni.

Au Pays de Galles, les conditions ont conduit à des appels d’ambulance dépassant la capacité, certaines personnes étant invitées à se rendre à l’hôpital par leurs propres moyens.

Le Met Office a émis de nouveaux avertissements météorologiques jusqu’à lundi et mardi, certaines communautés rurales devant être temporairement coupées.

On dit également qu’il y a un petit risque de coupures de courant dans certaines zones et que d’autres services, tels que la couverture de téléphonie mobile, peuvent également être affectés.

La neige et la glace causent de graves perturbations au service du métro de Londres ce matin, seule la ligne Waterloo & City offrant un bon service.

Dimanche, a été la nuit la plus froide de l’année avec Braemar, en Écosse, qui a connu des températures de -15,6 degrés.

L’aéroport de Stansted a pu rouvrir sa piste à 3 heures du matin lundi après que tous les vols en provenance de l’aéroport aient été suspendus afin que la neige puisse être déneigée.

Étant donné que nous avons connu un mois de novembre record, la vague de froid aura été un choc pour les gens, à un moment de grande inquiétude en raison de la flambée des factures énergétiques et de la crise du coût de la vie.

Va-t-il neiger aujourd’hui ?

De nombreuses régions du Royaume-Uni seront aux prises avec des températures inférieures à zéro longtemps dans la journée d’aujourd’hui et des averses de neige peuvent être attendues dans certaines régions.

La glace sera un problème pour les régions du sud-est de l’Angleterre tout au long de lundi et mardi.

Les chemins et les routes non traités conduiront à des conditions dangereuses et il est conseillé aux personnes de ne faire de trajets que si cela est absolument nécessaire.

Mardi

Le Met Office indique que mardi continuera d’être froid, avec du gel et du brouillard persistant par endroits.

Sinon, bien, mais d’autres averses hivernales près des côtes exposées, plus tard peut-être dans l’extrême sud-ouest.

Neige la plus persistante dans le nord de l’Écosse.

du mercredi au vendredi

Rester froid, mais souvent lumineux, bien que le gel et le brouillard pendant la nuit se dissipent lentement par endroits.

Menace croissante d’épisodes de pluie ou de neige d’ici la fin de la semaine.

La neige va-t-elle s’installer ?

Les images partagées sur diverses plateformes de médias sociaux montrent que la neige s’est installée à de nombreux endroits, mais cela risque de se transformer en glace avec les températures actuelles.

Certaines zones non traitées verront la neige se déposer tandis que les zones rurales peuvent s’attendre à la même chose.