Carte des magasins Starbucks qui ont voté pour se syndiquer

Il y a un an, les travailleurs d’une Starbuck magasin de Buffalo, New York, a voté pour se syndiquer, une première pour la chaîne.

La victoire syndicale à l’emplacement de l’avenue Elmwood a depuis incité plus de 300 cafés de la chaîne à emboîter le pas avec leurs propres pétitions pour les élections syndicales et les travailleurs inspirés à Grillades mexicaines au chipotle , REI et Trader Joe’s pour organiser leurs propres magasins. Au cours de la dernière année, plus de 260 magasins Starbucks ont voté en faveur de la syndicalisation, donnant au syndicat un taux de victoire de 80 %, selon les données du National Labor Relations Board.

En avril, alors que le mouvement syndical continuait de prendre de l’ampleur, le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, a annoncé qu’il prendrait sa retraite. Howard Schultz, qui a fait de l’entreprise un géant mondial du café, est revenu pour un troisième mandat au poste le plus élevé dans le but de réinventer Starbucks, ce qui comprenait des plans pour réparer sa relation avec les travailleurs.

Avec Schultz à la barre, l’entreprise basée à Seattle a riposté contre la pression syndicale, et un ralentissement des dépôts de pétitions syndicales depuis mai montre que ces efforts pourraient porter leurs fruits. Moins de 3% des plus de 9 000 sites américains appartenant à Starbucks ont voté pour se syndiquer.

« Au cours de la dernière année, nous sommes fiers d’avoir annoncé des investissements supplémentaires à la pointe de l’industrie et axés sur les partenaires, notamment une augmentation des salaires, une formation et une collaboration modernisées, des avantages supplémentaires et améliorés, l’innovation en magasin, etc., portant le total des investissements à près d’un milliard de dollars en rien que pour cet exercice”, a déclaré la porte-parole de Starbucks, Rachel Wall, dans un commentaire à CNBC.

Michelle Eisen, une employée du site d’Elmwood Avenue à Buffalo, a attribué une grande partie des gains des travailleurs au syndicat.

“Nous avons fait pression sur l’entreprise pour qu’elle mette en place des augmentations, des primes d’ancienneté, des pourboires sur les cartes de crédit, etc.”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Nous avons fait de Starbucks une meilleure entreprise et un meilleur lieu de travail pour tous les baristas, qu’ils soient syndiqués ou non.”

Starbucks a également licencié des organisateurs pour des infractions non liées, fermé une poignée de magasins syndiqués et retenu des salaires plus élevés et des avantages améliorés aux baristas dans des lieux syndiqués. L’entreprise nie les allégations selon lesquelles elle s’est livrée à des pratiques de travail déloyales pour annuler le syndicat.

À ce jour, Starbucks et le syndicat doivent encore s’entendre sur un contrat pour l’un des sites nouvellement syndiqués, et les négociations ont échoué en raison de désaccords sur la possibilité pour les membres du syndicat de se joindre aux pourparlers via Zoom.

Les représentants de Starbucks ont quitté les réunions quelques minutes après leur débutinsistant sur des négociations uniquement en face à face, citant des réglementations fédérales. L’entreprise a déposé 22 plaintes liées à des négociations avec le National Labor Relations Board.

Les lois du travail n’exigent pas que l’employeur et le syndicat concluent une convention collective, seulement que les deux négocient de bonne foi. Et après un an, les travailleurs qui perdent confiance dans le syndicat peuvent demander la révocation de leur accréditation, mettant un compte à rebours aux négociations.

Wall a déclaré que les représentants de Starbucks auront comparu en personne pour plus de 75 séances de négociation avec des magasins individuels d’ici la fin de l’année.

Cathy Creighton, directrice de la branche des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell à Buffalo, a déclaré que les entreprises utilisent souvent des tactiques de retardement pour frustrer les syndicats et leur enlever l’élan.

Les syndicats sont rares dans le secteur de la restauration. Selon le Bureau of Labor Statistics, seulement 1,2% des travailleurs des points de restauration étaient membres de syndicats l’année dernière, ce qui est bien en deçà du taux de syndicalisation du secteur privé de 6,3%. Mais la poussée syndicale très médiatisée de Starbucks a conduit les organisateurs d’autres restaurants et détaillants à suivre l’exemple des baristas.

“En dehors de Starbucks, je pense que cela a provoqué un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie”, a déclaré Creighton. “Cela a encouragé d’autres personnes à déposer des pétitions.”

– Visualisation des données par Gabriel Cortes de CNBC.