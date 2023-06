Carte des feux de forêt au Canada : comment suivre et quelle est la qualité de l’air ?

DES FEUX DE FORÊT flambent à travers le Canada, la fumée se propageant jusqu’aux Carolines.

Mais comment suivre les incendies et leur impact sur la qualité de l’air ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les feux de forêt font rage partout au Canada Crédit : AFP

Où sont les feux de forêt au Canada?

Les plus grands incendies ont été observés dans les provinces de l’ouest du Canada, le Yukon, l’Alberta et la Saskatchewan étant les plus touchés.

Cependant, il y a eu des enfers à travers le pays, même les régions de l’est du Québec et de l’Ontario ont brûlé.

Un certain nombre d’incendies sont actuellement en cours, tandis que de vastes zones naturelles ont brûlé.

Ils ont créé une épaisse couche de fumée, qui a fait son chemin à travers le comté et aux États-Unis, avec un effet drastique sur la qualité de l’air.

Comment puis-je suivre les incendies de forêt ?

Les feux de forêt peuvent être suivis sur le Système d’information sur les feux de forêt de Ressources naturelles Canada.

Cela fournit des informations à jour sur les points chauds, le comportement du feu et les dernières prévisions et ce qu’il va faire ensuite.

Les gouvernements locaux et provinciaux tiendront également les résidents informés des risques dans leur région et procéderont à l’évacuation si nécessaire.

Plus de 24 000 personnes ont été évacuées en Alberta seulement, alors que ce nombre a atteint environ 12 000 au Québec.

Quelle est la qualité de l’air aux États-Unis ?

Qualité de l’air et sites d’incendie actifs aux États-Unis et au Canada

La qualité de l’air a été gravement affectée aux États-Unis, avec la pire fumée observée sur la côte Est.

Des millions d’Américains ont été invités à porter des masques faciaux en raison de la densité de la pollution atmosphérique.

Des centaines de vols ont été retardés ou annulés à Newark, New York et Toronto.

Des photos montrent de grandes villes comme New York et Washington DC recouvertes d’une épaisse fumée, tandis que des cartes révèlent que le smog s’est propagé dans le Midwest et aussi loin au sud que les Carolines.

Matthew Adams, professeur à l’Université de Toronto, a déclaré à la BBC: « En ces jours de pollution atmosphérique élevée, nous verrons une augmentation du nombre de visites à l’hôpital. »

La mauvaise qualité de l’air peut provoquer un essoufflement, une irritation de la gorge et une pression supplémentaire sur le cœur et les poumons, ce qui peut être potentiellement dangereux pour les personnes souffrant de maladies préexistantes.

Les grandes villes américaines ont été recouvertes d’une épaisse fumée 1 crédit

Qu’est-ce qui a causé les incendies de forêt ?

Le Canada connaît généralement une saison des incendies pendant l’été, car les longues périodes de temps chaud et les vastes étendues de terres sauvages offrent des conditions idéales pour que les incendies se déclarent.

La foudre est l’une des causes les plus fréquentes et a été identifiée comme étant à l’origine des incendies au Québec.

Cependant, les causes de nombreux autres incendies ne sont pas encore connues, alors que certains ont été causés par l’homme.

Tout, des mégots de cigarettes jetés aux étincelles des trains qui passent, a été cité comme facteur contributif.

Le Canada a lutté contre la sécheresse à la fin mai 2023 et la pluie n’est pas prévue dans de nombreux endroits avant un certain temps.

Une mise à jour du gouvernement canadien au début du mois de juin disait: « Les projections actuelles de juin indiquent le potentiel d’une activité de feu continue supérieure à la normale dans la majeure partie du pays tout au long de la saison des feux de forêt de 2023 en raison de la sécheresse en cours et des prévisions à long terme pour les températures chaudes . »

Comment puis-je me protéger de la fumée?

La meilleure façon de vous protéger est de rester à l’intérieur avec toutes les portes et fenêtres fermées.

Les purificateurs d’air, qui sont disponibles en ligne, peuvent aider à garder l’air de votre maison propre.

Si vous devez sortir, portez un masque et essayez d’utiliser les transports en commun avec filtration de l’air, comme le métro, plutôt que de marcher ou de faire du vélo.