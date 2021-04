Les nouveaux cas confirmés de coronavirus restent élevés et proches de leur pic de janvier 2021, alors que le monde est aux prises avec un déploiement de vaccins inégal et de nouvelles menaces posées par une variété de variantes de virus à propagation rapide.

Après plus d’un an de pandémie, plus de 2,8 millions de personnes sont mortes de la covid-19, la maladie causée par le virus, depuis son apparition à Wuhan, en Chine, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Même les pays dotés de plans de distribution de vaccins réussis sont confrontés à de nouvelles poussées. Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a déclaré aux journalistes en mars qu’elle avait le «sentiment récurrent […] de malheur imminent.

Passer à la métrique:

Totaux mondiaux Les vaccinations Carte Points chauds Comptes quotidiens

Nouveaux cas signalés quotidiennement à travers le monde Au moins a été reporté depuis le 29 février.

[A detailed look at the virus’s spread through U.S. counties and states]

Les États-Unis continuent de dominer le monde en ce qui concerne le nombre de doses de vaccin distribuées, bien que certains autres pays, dont certains beaucoup plus petits, aient vacciné beaucoup plus de leur population. Les vaccins ont été développés et mis en œuvre à une vitesse record, et les études montrent que la plupart ont une efficacité impressionnante.

Des centaines de millions de doses ont été administrées dans le monde, plus du triple du nombre de cas confirmés de covid-19 depuis le début de la pandémie – bien qu’un grand nombre de cas n’aient probablement jamais été enregistrés, avertissent les experts.

Mais le déploiement des vaccins a toujours été inégal, avec des problèmes d’approvisionnement mondial et des poches d’opposition dans de nombreux pays. Covax, un programme de distribution de vaccins assez soutenu par l’Organisation mondiale de la santé, n’a commencé que tardivement à distribuer des doses aux pays à faible revenu.

«Je ne peux pas dire que c’est surprenant», a déclaré Thomas J. Bollyky, chercheur principal au Council on Foreign Relations. «Dans chaque pandémie précédente où nous avons eu notre crise sanitaire mondiale, où les interventions médicales ont été limitées, les pays riches ont amassé.»

Doses de vaccins covid-19 administrées pour 100000 habitants Adj. pour la population Totaux Doses rapportées administrées par jour

Même dans certains pays à revenu élevé, les programmes de vaccination sont aux prises avec des problèmes. Au fur et à mesure que de nouvelles variantes plus transmissibles se sont installées dans ces pays, ils ont été contraints de revenir à des verrouillages et à d’autres restrictions pour essayer de reprendre le contrôle.

«Nous perdrons le contrôle si nous n’agissons pas maintenant», a déclaré en mars le président français Emmanuel Macron en annonçant un nouveau verrouillage de quatre semaines.

Là où le virus fait irruption

Adj. pour la population Totaux Depuis la semaine dernière Cumulatif

Comment les États-Unis se comparent à d’autres régions Adj. pour la population Totaux

Les États-Unis, qui continuent d’avoir le plus grand nombre de cas confirmés et de décès au monde, ont établi un record avec plus de 300 000 nouveaux cas quotidiens confirmés en janvier. Plus de 550 000 décès dus au covid-19 ont été enregistrés à travers le pays.

Bien que les cas aient diminué après janvier, une nouvelle vague n’a commencé que quelques mois plus tard, incitant le président Biden à exhorter les gouverneurs à rétablir les mandats de masque et autres restrictions liées aux virus. «C’est extrêmement grave», a déclaré Biden en mars.

Derrière les États-Unis, des pays comme le Brésil, l’Inde, la France et la Russie ont le plus grand nombre de cas.

Au Brésil, la propagation effrénée du virus a conduit à la propagation de plus d’une variante parmi la population. Le plus répandu, connu sous le nom de P.1, a été identifié pour la première fois dans la forêt amazonienne, mais a ensuite été trouvé dans plus de deux douzaines de pays, y compris les États-Unis.

Certains experts ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la dissémination non atténuée au Brésil pourrait conduire à la propagation de variantes contre lesquelles les vaccins actuels seraient moins efficaces. Le président brésilien Jair Bolsonaro, sceptique tout au long de la pandémie, fait face à une crise politique en même temps.

« Si le Brésil n’est pas sérieux, alors il continuera d’affecter tout le quartier là-bas – et au-delà », a déclaré en mars Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. «Il ne s’agit pas seulement du Brésil. Il s’agit de toute l’Amérique latine, et même au-delà. »

Les variantes ont également suscité d’énormes inquiétudes en Europe, où le déploiement du vaccin a subi de nombreux revers. Plus de cinquante pays de la région ont fait état de préoccupations concernant une variante identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne et connue sous le nom de B.1.1.7, qui est plus transmissible et peut augmenter le risque d’hospitalisation, selon l’OMS.

« Permettez-moi d’être clair: nous devons accélérer le processus en accélérant la fabrication, en réduisant les obstacles à l’administration des vaccins et en utilisant chaque flacon que nous avons en stock, maintenant », a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué. en mars.

Malgré une baisse spectaculaire des cas au début de l’année, l’Inde a connu une nouvelle poussée ce printemps que beaucoup attribuaient à la propagation de nouvelles variantes. Bien que des dizaines de millions de doses aient été administrées dans le pays, le virus se propage peut-être plus rapidement que le vaccin dans l’immense nation.

«Vous pouvez voir que le raz-de-marée arrive», a déclaré au Post en mars Bhramar Mukherjee, biostatisticien à l’Université du Michigan qui modélise l’épidémie en Inde. «Ce serait insensé d’être dans le déni.»

Certains pays ont réussi à contrôler le virus. En Nouvelle-Zélande, qui a fermé ses frontières et a ordonné aux gens de rester chez eux lors d’une première vague au printemps, les infections confirmées sont tombées à zéro pendant un certain temps. Taïwan et Singapour ont maintenu leurs flambées bien plus faibles que celles d’autres régions du monde, ce que certains experts attribuent à leurs réponses précoces et à leur suivi et traçabilité sophistiqués.

La Chine, premier épicentre de la crise, a vu une grande partie de la vie quotidienne revenir à la normale. Dans les premiers mois de l’épidémie, il a signalé plus de cas que tout autre pays. Son nombre de nouvelles infections a culminé à la mi-février 2020 et s’est approché de zéro à la mi-mars, bien que des questions entourent l’exactitude de ses données.

Wuhan, l’épicentre initial du virus, s’est immobilisé en janvier 2020 alors que le coronavirus devenait incontrôlable. Mais après des mois sans cas confirmé de transmission domestique, environ 1,4 million d’enfants de la ville sont retournés dans les salles de classe début septembre, et les événements bondés ont repris.

Points chauds mondiaux pour les cas signalés par habitant

Moyenne mobile sur 7 jours des nouveautés quotidiennes cas signalés pour 100 000 habitants Adj. pour la population Totaux Chargement des données… Remarque: seuls les pays de plus d’un million d’habitants sont indiqués.

Les pays qui ont déployé avec succès des vaccins enregistrent également des gains importants. La Grande-Bretagne, l’un des pays les plus durement touchés en termes de cas et de décès, a excellé dans la distribution de vaccins contre les coronavirus. Il a été le premier pays à déployer un vaccin entièrement testé auprès du grand public en décembre, lorsqu’il a commencé à distribuer le vaccin développé par Pfizer et Moderna.

Les données publiées par Public Health England en mars suggèrent que les vaccinations ont sauvé plus de 6000 vies parmi les personnes de plus de 70 ans, sinon plus.

Comparez les pays en fonction des nouveaux cas signalés quotidiennement par 100 000 Adj. pour la population Totaux Au moins a été reporté depuis le 29 février. Au moins a été reporté depuis le 29 février.

Nombre de cas et de décès par pays Adj. pour la population Totaux

[What you need to know about coronavirus]

Israël, qui a connu plusieurs vagues de virus, avait devancé les autres nations et a donné les premières doses du vaccin à deux doses de Pfizer à plus d’un tiers de sa population à la fin du mois de janvier. Les données provenant des données d’Israël ont indiqué que le vaccin Pfizer était efficace à environ 94% pour arrêter l’infection asymptomatique.

Les premiers signes du pays suggèrent que la grande échelle des vaccinations a eu un impact sur la propagation du virus.

«Nous disons avec prudence que la magie a commencé», a déclaré Eran Segal, un data scientist au Weizmann Institute of Science à Rehovot, en Israël, tweeté le 1 février. Segal a souligné la baisse des nouveaux cas, des hospitalisations et du nombre de malades gravement malades.

Mais les experts mondiaux de la santé ont averti que malgré le succès des vaccins, le virus reste une menace puissante et que le retour à une vie normale trop tôt pourrait à terme prolonger la durée de la pandémie et entraîner de nouveaux cas.

« Il y a beaucoup de frustration et de fatigue à vouloir que cette pandémie prenne fin, mais avec l’augmentation de la transmission, cela va dans la mauvaise direction », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique du covid-19 de l’OMS, lors d’un point de presse en mars 31. « C’est loin d’être terminé. Nous ne parlons pas d’une poignée de cas ici et là. Nous sommes toujours dans la phase aiguë de la pandémie. »