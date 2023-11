Carte de pari de la semaine 11 de Collin Wilson pour l’Oregon contre l’USC, Washington contre l’Utah

Bienvenue dans cette liste chargée de football universitaire de la semaine 11. Nous avons un certain nombre de matchs avec des implications à la fois pour le championnat de conférence et pour les éliminatoires du football universitaire.

Premièrement, les Michigan Wolverines n°3 de Jim Harbaugh cherchent à se recentrer sur le terrain au milieu d’un scandale de vol de pancartes lorsqu’ils affrontent un ennemi de division dans les Penn State Nittany Lions n°10 dans un match avec de nombreuses intrigues du Big Ten.

Ensuite, les Huskies de Washington, n°5, chercheront à maintenir leur saison invaincue en affrontant les Utes de l’Utah, n°18, à Seattle.

Quelques heures plus tard, Lane Kiffin et les Ole Miss Rebels n°9 rencontrent Kirby Smart et les Georgia Bulldogs n°2 dans une confrontation SEC entre les haies.

Ensuite, pour clôturer le tout, Bo Nix tentera de s’élever sur les conseils d’administration de Heisman à travers le pays lorsque ses Ducks de l’Oregon, numéro 6, affronteront le vainqueur en titre de Heisman, Caleb Williams, et les Trojans de l’USC dans une bataille entre deux des meilleurs quarts-arrière du football universitaire. .

Ne perdons plus de temps. Il est temps de plonger dans cette incroyable liste de la semaine 11 avec mes meilleurs choix pour les plus grands matchs de samedi.

Carte de paris NCAAF de la semaine 11 de Collin Wilson

Les logos des équipes dans le tableau ci-dessous représentent chacun des affrontements ciblés par le rédacteur principal d’Action Network, Collin Wilson, parmi la liste des matchs de samedi. Cliquez sur les logos des équipes pour l’un des matchs ci-dessous pour accéder à un pari spécifique discuté dans cet article.

Michigan n°3 contre Penn State n°10

Le monde du football universitaire a été secoué par un membre du personnel subalterne du programme du Michigan, Connor Stalions. Les accusations de vol de pancartes auprès d’adversaires ne sont que la pointe de l’iceberg, avec des preuves pointant vers un réseau d’activités d’équipes de reconnaissance en dehors de la conférence Big Ten.

Alors que la vidéo continue de faire surface des Stalions sur la touche du Michigan avec des feuilles plastifiées de signaux manuels de l’autre équipe, le les dernières nouvelles suggèrent les équipes étaient non seulement au courant, mais cherchaient à faire de même en marge des Wolverines.

Alors que le drame se déroule pour les médias nationaux, une question mérite de répondre : l’absence de pancartes volées aura-t-elle un impact négatif sur le football du Michigan ?

Les Wolverines possèdent un taux de couverture parmi les cinq premiers depuis la saison 2021, mais leur échec à couvrir Purdue lors de la semaine 10 peut suggérer une baisse de la marge de victoire pour les matchs à venir.

Pendant que les corbeaux du Big Ten tournent en rond pendant un suspension possible Selon l’entraîneur-chef Jim Harbaugh, les objectifs de la conférence du Michigan et du titre national sont toujours à portée de main.

L’entraîneur-chef James Franklin a cherché à éviter les questions sur le scandale lors de sa conférence de presse hebdomadaire, mais a insisté. modifications apportées aux signaux de Penn State s’est produit pendant la semaine de congé.

Les Nittany Lions sont dans une position solide pour faire des vagues au niveau national malgré leur défaite contre Ohio State. Avec les règles de départage divisionnaire du Big Ten en place, Penn State détient un avantage sur ses deux principaux ennemis de division.

Une victoire ici des Nittany Lions et une défaite des Buckeyes lors de la semaine 13 pousseront Penn State à Indianapolis avec une chance de participer aux éliminatoires du football universitaire.

L’application incontournable pour les parieurs de football universitaire Le meilleur tableau de bord des paris de la NCAAF Choix gratuits de professionnels confirmés Probabilités de gain en direct pour vos paris

Le Michigan n’a pas réussi à couvrir la semaine 10 contre une équipe de Purdue sans chemin vers les séries éliminatoires.

Les Chaudronniers ont dépassé la moyenne nationale en termes de taux de frappe, avec une moyenne de 4,7 verges par course, avec seulement huit de leurs 28 tentatives de course remplies.

Purdue a eu du mal à générer des occasions de marquer, le seul touché ayant eu lieu au quatrième quart, mais le succès dans la course au ballon place le microscope sur les sept premiers défensifs du Michigan. Les Wolverines se classent parmi les cinq premiers dans presque toutes les catégories statistiques en défense, menés par un trio de secondeurs qui mènent l’équipe pour les plaqués.

L’hybride 2-4-5 et 3-4 du coordinateur défensif Jesse Minter se classe parmi les cinq premiers de Defensive Havoc grâce à 44 passes défendues et 57 plaqués pour perte.

Le Michigan joue l’une des plus grandes couvertures de zone, dominant ses adversaires avec l’utilisation de la couverture 3 et un faible taux de quarts.

Cette domination se répercute sur l’offensive, dirigée par le concurrent de Heisman, JJ McCarthy. Le quart-arrière de troisième année connaît sa meilleure saison du point de vue d’un jeu important par rapport à un jeu digne d’un chiffre d’affaires.

JJ McCarthy du Michigan avec une chute absolue à Donovan Edwards sur la route verticale. Edwards montre également sa méchante capacité de réception pour un RB. McCarthy continue d’ajouter à son CV en tant que QB3 lors du repêchage 2024 de la NFL. pic.twitter.com/UH8LiGdrm5 – Sept tours au paradis (@7RoundsInHeaven) 4 novembre 2023

Le Michigan se classe septième en termes de taux d’atteinte de la cible, une statistique qui reflète la précision du lancer et la facilité avec laquelle la cible se déplace dans la foulée.

S’il y avait un domaine qui nécessitait une amélioration massive, c’était lorsque les équipes adverses franchissaient la ligne de mêlée. McCarthy n’a généré qu’un seul lancer important en 93 reculs sous pression l’an dernier. Avance rapide jusqu’à cette saison, et le junior a huit lancers importants avec une augmentation de 10 % du pourcentage de réussite ajusté avec une poche bondée. .

Il n’y a pas un seul package de couverture qui ait limité McCarthy, qui a fait exploser la couverture 1 et la couverture 3 tout au long de la saison.

L’offensive de Penn State s’est transformée en explosifs après sa défaite contre Ohio State au cours de la semaine 8.

Le quart-arrière Drew Allar n’a tenté que quatre passes au-delà de 20 mètres lors de la défaite contre les Buckeyes, laissant de nombreuses questions à Franklin concernant le manque d’explosifs.

Le coordonnateur offensif Mike Yurcich a déclaré que l’efficacité n’était pas là pour tenter des passes vers le bas du terrain, en identifiant les couvertures douces comme la raison du jeu de passes court.

Lors du match contre l’Ohio State, Allar n’avait tenté que 15 passes au-delà de 20 verges, mais en a depuis affiché un total de 12 au cours des deux derniers matchs contre le Maryland et l’Indiana. .

Allar a repris confiance grâce à quatre passes de touché contre le Maryland, donnant une lourde part de cible à KeAndre Lambert-Smith, Tyler Warren et au transfert Dante Cephas.

Penn State reste dans le top 10 au niveau national en termes de points attendus Rush et Pass, car l’offensive jouera un rôle essentiel si elle veut battre le Michigan.

La défense de Penn State continue d’être la meilleure du pays, se classant à l’échelon supérieur dans presque toutes les catégories, y compris le taux de réussite et les explosifs.

Les Nittany Lions accordent moins d’un point par possession adverse et produisent un trois-et-out sur 30% des possessions.

Le coordinateur défensif Manny Diaz a joué un rôle essentiel dans le succès de la défense, appelant le personnel 3-4 et 3-3-5 avec un blitz intense à 53 % qui crée une pression sur 64 % des tentatives.

Michigan contre Penn State Choix de paris et pronostics

L’éléphant dans la pièce n’est peut-être pas les Stalons et le scandale des vols de pancartes, mais plutôt le manque d’adversaires de qualité sur le calendrier du Michigan jusqu’à présent.

Les Wolverines entrent dans le jeu avec un force du classement dans le calendrier du 111e, dessinant le calendrier restant le plus difficile du pays avec Penn State et Ohio State toujours au programme.

Il n’y a que quelques conclusions qui pourraient être considérées comme concrètes en matière de handicap du football du Michigan.

Les Wolverines se classent au 125ème rang pour les explosifs précipités, générant seulement 11 courses d’au moins 20 mètres. Cet aspect a créé un classement en dehors du top 100 des explosifs standard, donc le programme de blitz lourd de Diaz devrait produire des plaqués pour la perte du côté de Penn State.

Le Michigan a également le quatrième taux de jeux le plus bas en termes de passes cette saison, un facteur contribuant aux courtes distances et à un taux élevé de conversions lors des troisièmes essais.

Alors que McCarthy a été fantastique contre Cover 1 et Cover 3, cette défense de Penn State devrait exécuter Cover 2.

Le plus gros handicap du jeu est de savoir si Penn State peut trouver du terrain en attaque.

Les couvertures les plus importantes du Michigan sont la couverture 3 et les quarts, les deux couvertures les plus vues pour Allar jusqu’à présent cette saison. Allar a été supérieur à la moyenne en termes de taux de réussite contre les deux looks, mais a fourni des explosifs contre la couverture des quarts avec une moyenne de 0,28 points attendus par jeu. Penn State pourra déplacer le ballon dans les airs.

Compte tenu des couvertures et du double classement dans le top 20 des Quality Drives, l’appétit renouvelé des Nittany Lions pour les explosifs pourrait générer des opportunités de but.

Le Michigan et Penn State ont tous deux été excellents dans la zone rouge cette saison, notamment en évitant les paniers et en marquant des touchés. Les Wolverines et les Nittany Lions se classent dans le top 10 en termes de taux de touchés dans la zone rouge, les deux équipes ayant combiné 72 touchés en 92 tentatives dans la zone rouge.

La projection du réseau Action s’aligne sur l’écart à Michigan -5, mais il y a de la viande sur l’os avec une projection totale au-dessus de la clé de 48.

Recherchez Penn State pour réussir à créer quelques explosifs sur le terrain.

Du côté du Michigan, aucun quart-arrière n’a amélioré son efficacité et son taux de lancer important dans une poche sous pression plus que McCarthy. Gardez à l’esprit les chiffres clés des totaux du football universitaire et tirez le meilleur parti des points accumulés.

Prendre: Plus de 46 ans ou mieux

Maximisez votre action Michigan contre Penn State avec notre code bonus bet365.

N°18 Utah contre N°5 Washington

La dernière équipe Pac-12 à participer aux éliminatoires du football universitaire était Washington il y a à peine sept saisons.

Finis l’entraîneur-chef Chris Petersen et le quart-arrière Jake Browning, alors que l’entraîneur-chef actuel Kalen DeBoer semble rester invaincu avec l’actuel favori de Heisman, Michael Penix Jr., menant son attaque.

Les Huskies restent invaincus après un déplacement au LA Coliseum et une victoire de 10 points sur l’USC. Le calendrier restant est l’un des plus difficiles du pays pour une équipe en lice pour un titre national. Washington cherchera à éviter l’État de l’Oregon et l’État de Washington, ainsi que son affrontement de la semaine 11 avec l’Utah.

Il n’y a peut-être pas de meilleur travail d’entraîneur dans tout le football FBS que celui qui s’est produit à Salt Lake City.

Kyle Whittingham est l’entraîneur-chef de l’Utah depuis 2005, derrière Kirk Ferentz de l’Iowa pour le mandat le plus long. Les doubles champions en titre de la conférence ont un rapport de blessure accompagné d’un reçu CVS, y compris le quart-arrière Cam Rising et l’ailier rapproché Brant Kuithe.

Alors que l’Utah souffre d’une autre blessure en offensive…