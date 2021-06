Carte de match de l’événement Pay-per-view

Le retour de Hell in a Cell commence ce lundi matin, alors que la WWE ramènera la structure démoniaque pour le dernier événement à la carte (PPV) du ThunderDome. L’action infernale en cage sera diffusée en direct le lundi 21 juin depuis le ThunderDome de Saint-Pétersbourg, en Floride, et devrait commencer à 5h30 (IST). Le PPV mettra en vedette des stars des marques Raw et SmackDown se disputent les titres avant le retour des tournées en direct avant le méga événement Money in the Bank de juillet.

Au lieu de programmer en octobre de chaque année, la société a déplacé le programme autour de cette année, qui se tiendra plutôt en juin. Dans sa 13e édition, le PPV présentera des matchs à l’intérieur de la structure en acier. Jusqu’à présent, la société a annoncé six matches prévus lundi. Bobby Lashley et Drew McIntyre se disputeront le titre de Lashley.

Les championnes de la division féminine devraient également défendre leurs ceintures, alors que la championne féminine de SmackDown Bianca Belair affrontera l’ancienne championne Bayley à l’intérieur de la structure en acier. La championne féminine de Raw Rhea Ripley défendra son titre contre l’ancienne championne Charlotte Flair.

De plus, sur la liste, Alexa Bliss échangera les hostilités avec Shayna Baszler lors d’un match en simple. Alors que Seth Rollins affronte Cesaro, des amis devenus ennemis, Sami Zayn, affronteront Kevin Owens pour maintenir les rivalités de SmackDown en feu.

Voici la carte de match annoncée jusqu’à présent:

Hell in a Cell WWE Championship : Bobby Lashley (c) contre Drew McIntyre

Championnat féminin Hell in a Cell SmackDown: Bayley contre Bianca Belair (c)

Championnat féminin brut : Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Alexa Bliss contre Shayna Baszler

Kevin Owens contre Sami Zayn

Seth Rollins contre Cesaro

The Hell in a Cell 2021 sera diffusé sur les chaînes Sony TEN 1 (anglais) et Sony TEN 3 (hindi) en Inde. La diffusion en direct est également disponible sur Sony LIV.

