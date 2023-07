Carte de match complète WWE Money In The Bank: Tous les affrontements au MITB 2023 à Londres

Après une interruption de plus de trois décennies, la WWE est sur le point d’organiser son premier Premier Live Event sur le sol anglais. L’O2 Arena de Londres assistera à des actions de lutte passionnantes lorsqu’un certain nombre de stars du circuit, dont Roman Reigns, Logan Paul et Cody Rhodes, participeront à l’événement annuel Money in the View le 1er juillet. Depuis ses débuts en tant que spectacle autonome en 2010, Money in the Bank a parcouru un long chemin, devenant le plus grand événement de la WWE en dehors de ses «quatre grands» traditionnels qui comprennent les séries Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor.

Le prochain événement Money in the Bank sera témoin du dernier chapitre de la guerre civile Bloodline qui s’est développée depuis WrestleMania. Dans le combat très attendu, Roman Reigns, le champion universel incontesté de la WWE, avec Solo Sikoa, affrontera son duo de cousins ​​​​Jilly et Jey Uso.

Les traditionnels matchs du classement Money in the Bank pour hommes et femmes auront également lieu, avec un certain nombre de titres à gagner. La règle est simple. Pour gagner, un concurrent doit grimper sur une échelle et obtenir une mallette qui sera suspendue au-dessus du ring. Les gagnants des matchs du classement MITB recevront des contrats qui pourront être encaissés n’importe où, n’importe quand pour réclamer une opportunité de championnat instantanée au cours de la période des 12 prochains mois.

Le match du classement masculin du MITB verra Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest et Logan Paul se battre pour la couronne, tandis que le match du classement féminin aura des participants de haut niveau comme Zelina Vega, Becky Lynch, Zoey Stark, Bayley, Iyo Sky et Trish Stratus.

Dans d’autres combats à haute tension, Seth ‘Freakin’ Rollins affrontera Finn Balor pour le championnat du monde des poids lourds, la paire de Ronda Rousey et Shayna Baszler se battra contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans le championnat féminin par équipe et Gunter lorgnera pour conserver son titre de champion intercontinental.

Carte de match WWE Money In The Bank: