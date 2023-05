Carte de match complète pour l’événement en direct WWE Premium

Après l’achèvement de Backlash à San Juan, Porto Rico, la WWE est maintenant prête à présenter son prochain événement en direct premium – Night of Champions – en Arabie Saoudite. La prochaine édition de la Night of Champions aura lieu au Jeddah Super Dome le 27 mai. Il était initialement prévu que l’événement s’appellera « King & Queen of the Ring » mais la WWE a finalement décidé de ramener la Night of Marque championne. Les fans et les spectateurs recevront un nouveau champion du monde des poids lourds de la WWE lors de la Nuit des champions. Seth Rollins et AJ Styles seront en lice pour le championnat du monde des poids lourds.

Alors que la Night of Champions est sur le point d’avoir lieu ce week-end, il est temps de jeter un œil à la carte du match.

Seth Rollins et AJ Styles participeront à un combat de haut niveau pour déterminer le tout premier champion du monde des poids lourds. Le champion universel incontesté Roman Reigns fera son retour au combat compétitif lors de la Nuit des champions. Reigns s’associera à Solo Sikoa pour se disputer le championnat par équipe incontesté. Sami Zayn et Kevin Owens chercheront à défendre le titre par équipe lors de la Nuit des champions. Le champion intercontinental Gunther défendra son titre contre Mustafa Ali.

La rivalité alléchante entre Brock Lesnar et Cody Rhodes devrait atteindre de nouveaux sommets ce week-end alors que les deux superstars prendront part à un combat lors de la Nuit des champions. Rhodes fera sa première apparition à Djeddah depuis sa participation à WrestleMania cette année.

Dans le segment féminin, Natalya visera à battre Rhea Ripley pour remporter le championnat féminin de SmackDown. Asuka, quant à elle, se disputera le championnat féminin de Raw dans un combat avec la tenante du titre Bianca Belair.

Le Temple de la renommée de la WWE, Trish Stratus, participera à la Nuit des champions dans un combat contre Becky Lynch.

Carte de match Nuit des champions

Championnat du monde des poids lourds – Seth Rollins contre AJ Styles

Brock Lesnar contre Cody Rhodes

Championnat par équipe incontesté – Sami Zayn et Kevin Owens contre Roman Reigns et Solo Sikoa

Championnat intercontinental – Gunther contre Mustafa Ali

Championnat féminin de SmackDown – Rhea Ripley contre Natalya

Championnat féminin brut – Bianca Belair contre Asuka

Becky Lynch contre Trish Stratus