Carte de l’itinéraire HS2: Où la liaison ferroviaire à grande vitesse atteindra-t-elle au milieu de l’avertissement que l’arrêt Euston pourrait être supprimé

La ligne ferroviaire HS2 se déroulera dans le centre de Londres, a insisté le chancelier, suite aux affirmations selon lesquelles la nouvelle route à grande vitesse ne parviendrait pas à Londres Euston.

La flambée des coûts et l’inflation étaient à l’origine du prétendu changement de plan, des rapports suggérant que la ligne se terminerait à Old Oak Commons, dans l’ouest de Londres.

Cependant, Jeremy Hunt a déclaré qu’il ne voyait “aucune circonstance concevable” dans laquelle HS2 ne se rendrait pas à la gare d’Euston.

Le gouvernement a refusé de confirmer que HS2 atteindra son terminus du centre de Londres à Euston au milieu des informations selon lesquelles il pourrait être retardé en raison de la hausse des coûts (Médias PA)

M. Hunt, interrogé par BBC News après un discours au centre de Londres si les ministres s’étaient engagés à ce que HS2 aille “jusqu’à Euston”, a répondu: “Oui, nous le sommes”.

“Et je ne vois aucune circonstance concevable dans laquelle cela ne se terminerait pas à Euston”, a-t-il poursuivi. “J’ai donné la priorité à HS2 dans la déclaration d’automne.”

En plus de signaler que la ligne vers la gare d’Euston pourrait être complètement supprimée, The Sun a également suggéré qu’au minimum la gare pourrait ne pas ouvrir avant 2038. Le journal a également déclaré qu’un délai de deux à cinq ans était envisagé.

Les complexités autour du site d’Euston signifiaient déjà que les services à grande vitesse devaient commencer et se terminer temporairement à Old Oak Common – à environ six miles d’Euston – avec des passagers utilisant la ligne Elizabeth pour voyager vers et depuis le centre de Londres. Cela ajouterait au moins une demi-heure aux trajets vers et depuis Euston.

Cette carte montre l’itinéraire signalé qui se terminerait à Old Oaks Commons au lieu de London Euston (L’indépendant)

M. Hunt a répondu aux questions en admettant que le Royaume-Uni n’avait pas “un bon bilan” en matière de livraison rapide d’infrastructures complexes et coûteuses, mais il est “incroyablement fier” que HS2 soit construit sous un gouvernement conservateur.

Il a ajouté: “Nous allons y arriver.”

Une «analyse de rentabilisation complète» pour HS2 publiée par le DfT en avril 2020 indiquait que le délai cible pour le lancement des services entre Old Oak Common et Birmingham était de 2029 à 2033, tandis que pour les trains entre Euston et le nord-ouest de l’Angleterre, la fourchette était de 2031 à 2036. .

Une image générée par ordinateur montrant l’extérieur de la station Euston prévue par HS2 (Médias PA)

Le document indiquait également: «Euston est une partie importante de la réalisation des avantages de HS2 et que les travaux devraient se poursuivre sur la section allant d’Old Oak Common à Euston.

“Nonobstant cela, Euston est un programme majeur très difficile et complexe et compte tenu de son statut actuel, Old Oak Common devrait fonctionner comme un terminus temporaire pendant un certain temps.”

La première phase de HS2 implique la construction du chemin de fer entre Londres et Birmingham, la ligne étant prolongée des West Midlands à Crewe dans la phase 2a.

Jeremy Hunt a déclaré que la ligne HS2 se rendra dans le centre de Londres comme prévu (PENNSYLVANIE)

La phase 2b reliera Crewe à Manchester et les West Midlands aux East Midlands. L’extension prévue à Leeds a été abandonnée en novembre 2021.

La construction d’un tunnel de 4,5 miles de long entre Old Oak Common et Euston devait commencer en 2024 et durer deux ans.