Carte de la Terre du Milieu, un guide de voyage pratique sur les “anneaux de pouvoir”

Maintenant que Les anneaux de pouvoir nous a ramenés au pays de le Seigneur des Anneauxvous pouvez voir où vous allez sur une carte interactive de la Terre du Milieu.

En streaming maintenant sur Prime Video, The Rings of Power plonge dans l’histoire de J. R. R. Tolkienle domaine fantastique fictif de . Et en 2019, Amazon a tweeté un image d’une carte de la Terre du Milieu avec la légende “Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel.” Amazon a ensuite fourni un lien vers le carte interactive.

Bien que vous puissiez zoomer sur le paysage présenté dans la série, tout ce qui est montré, ce sont diverses chaînes de montagnes, vallées et rivières, ainsi que l’île de Numenor. Il y a peu d’indices concernant des personnages ou des scénarios spécifiques dans la série, à moins bien sûr que vous soyez assez fan des œuvres de Tolkien pour reconnaître les détails – dans la série, vous trouverez des hauts elfes à Lindon, par exemple, ou Harfoots dans Rhovanion.

Amazon s’est engagé à s’engager sur plusieurs saisons pour la série extrêmement coûteuse, qui raconte des histoires au Second Age bien avant les événements de Tolkien La communauté de l’anneau et Le Hobbit.

Pour plus de plaisir basé sur la carte, consultez Le projet LOTRLes cartes interactives de la Terre du Milieu à différentes époques, montrant comment la géographie des Anneaux de pouvoir s’aligne sur l’âge des autres livres et films.