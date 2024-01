Carte de la circonscription de l’Iowa : résultats détaillés des caucus du GOP

Aucune estimation de vote disponible.

La carte est colorée par le candidat qui mène dans chaque circonscription. Les zones légèrement ombragées sont moins peuplées.

L’ancien président Donald J. Trump a remporté les caucus de l’Iowa lundi, l’Associated Press ayant annoncé la course à M. Trump moins d’une heure après le début du caucus. Le parti républicain de l’État a publié les résultats au niveau des circonscriptions, les données de vote les plus détaillées disponibles pour la première élection présidentielle de 2024.

La carte ci-dessus montre le candidat en tête dans chaque circonscription. Il est ombré en fonction du nombre de voix par mile carré pour ce candidat, ce qui signifie que les zones peu peuplées où vivent moins de participants aux caucus sont plus claires et les zones plus denses sont plus sombres.

Comment les trois premiers candidats ont terminé dans chaque circonscription

Voici une autre façon de voir les résultats des trois meilleurs candidats : M. Trump, le gouverneur Ron DeSantis de Floride et Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud. Les cartes ci-dessous montrent les circonscriptions ombrées en fonction de la part des voix de chaque candidat.

Comment les républicains ont voté dans différents types de domaines

Ce tableau montre le candidat en tête dans les circonscriptions qui ont déclaré des votes, en fonction des données démographiques de ces zones. M. Trump a gagné haut la main, même si sa marge de victoire différait considérablement selon les domaines.

Quartiers en… Marge de leader Moy. partage des voix Zones à faible revenu — — Zones à revenus plus élevés — — Zones avec moins de diplômés universitaires — — Zones avec plus de diplômés universitaires — — Zones rurales — — Zones suburbaines — — Zones urbaines — —

Le soutien de Trump

M. Trump a considérablement amélioré sa performance dans les caucus de l’Iowa en 2016, lorsqu’il avait obtenu 24,3 % des voix, perdant face à Ted Cruz, qui en avait obtenu 27,6 %. M. Trump a gagné du terrain dans de nombreux domaines, mais surtout dans les domaines où les revenus moyens sont plus faibles et où il y a moins de diplômés universitaires.

Performance de Trump dans l’Iowa en 2016 par rapport à 2024 Part des votes pour Trump dans les circonscriptions…

Chaque point dans les graphiques ci-dessous représente un seul secteur de caucus. Les points sont positionnés sur les graphiques en fonction du pourcentage de voix obtenu par le candidat dans cette circonscription.

La force de M. Trump lundi s’étendait à de nombreux domaines différents. Son avance était plus prononcée dans les régions comptant moins d’électeurs diplômés de l’université.

Quartiers en… Zones à faible revenu

Zones avec moins de diplômés universitaires

Zones avec plus de diplômés universitaires

Le soutien de DeSantis

M. DeSantis a terminé loin derrière M. Trump à deux chiffres. M. DeSantis n’a pas trouvé de poches de soutien constantes parmi les groupes démographiques clés, malgré sa campagne dans les 99 comtés de l’Iowa et l’obtention du soutien des principaux responsables de l’État et des chefs religieux.

Quartiers en… Zones à faible revenu

Zones avec moins de diplômés universitaires

Zones avec plus de diplômés universitaires

Le soutien de Haley

Mme Haley a obtenu de meilleurs résultats dans les régions les plus riches et celles qui ont une plus forte concentration d’électeurs diplômés de l’université. Il s’agit notamment des quartiers qui entourent des villes comme Des Moines et Iowa City.

Quartiers en… Zones à faible revenu

Zones avec moins de diplômés universitaires

Zones avec plus de diplômés universitaires