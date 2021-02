L’Ultimate Fighting Championship se déroulera à Las Vegas avec un combat passionnant pour le titre des poids welters dans UFC 258: Usman vs Burns ce week-end. Kamaru Usman fait ses débuts de l’année contre Gilbert Burns au UFC APEX Center. La carte UFC 258 empilée est mise en vedette par un combat entre d’anciens coéquipiers contre d’anciens coéquipiers. « The Nigerian Nightmare » fera sa troisième défense de titre contre le prétendant classé « Durinho ». Le duo devait s’affronter l’année dernière et est maintenant prêt à s’affronter alors que l’UFC 258 revient à Sin City.

Voici comment regarder l’UFC 258 en Inde, la télédiffusion et la diffusion en direct:

Carte principale UFC 258

Poids welter: Kamaru Usman (c) vs Gilbert Burns

Poids mouche féminin: Maycee Barber vs Alexa Grasso

Poids moyen: Kelvin Gastelum vs Ian Heinisch

Poids plume: Ricky Simon vs Brian Kelleher

Poids moyen: Maki Pitolo vs Julian Marquez

Carte préliminaire UFC 258

Poids moyen: Rodolfo Viera vs Anthony Hernandez

Poids welter: Belal Muhammad vs Dhiego Lima

Poids de paille féminin: Polyana Viana vs Mallory Martin

Poids attrape (140 lb): Andre Ewell contre Chris Gutiérrez

Poids welter: Gabriel Green vs Philip Rowe

Poids mouche féminin: Gillian Robertson contre Miranda Maverick

À quelle heure aura lieu le combat Conor Usman contre Burns dans l’UFC 258?

L’UFC 258 se tiendra le 13 février dans les installations de l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada. Cependant, des combats au Royaume-Uni, en Asie et en Australie auront lieu le 14 février. La carte principale commence à 8h30 IST (dimanche) et la carte préliminaire à 5h00 IST (dimanche).

Détails de la diffusion en direct Usman vs Burns

UFC Fight Pass diffusera tous les événements en direct sous abonnement payant. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez toujours assister à l’action en direct sur Sony Ten 1 (anglais) et Sony Ten 3 (hindi), en Inde. Les préliminaires de l’UFC 258 commenceront à être diffusés à 6h30 dimanche en Inde tandis que la carte principale débutera à 8h30. Les deux cartes pourront être visualisées sur l’application SonyLIV et pourront également être diffusées via Airtel TV et Jio TV. La carte principale sera diffusée en direct aux États-Unis sur Pay-Per-View, exclusivement via ESPN +.