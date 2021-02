Il n’y a pas de carte de crédit parfaite. C’est encore plus vrai pour les cartes de crédit d’entrée de gamme, pour ceux qui peuvent soit obtenir une carte de crédit pour la première fois, soit profiter pleinement des avantages des récompenses maintenant. Si vous regardez attentivement avant de faire un achat, vous pouvez profiter de récompenses et d’offres de cashback plutôt intéressantes qui pourraient non seulement vous récupérer une partie de l’argent que vous avez payé, mais également vous permettre de les échanger plus tard contre des billets, des bons et plus encore. Les cartes de crédit que vous possédez déjà peuvent dépendre de votre relation avec votre banque et celles auxquelles vous avez droit dépendront de facteurs tels que votre salaire et votre solvabilité. Néanmoins, nous choisissons certaines des meilleures cartes de crédit d’entrée de gamme que vous pouvez utiliser pour acheter votre prochain smartphone, ordinateur portable, tablette ou à peu près n’importe quel gadget ou accessoire, tout en maximisant les récompenses et les remises en argent dont vous pouvez bénéficier.

Carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank: C’est une évidence si la plupart de vos achats de gadgets, et même les autres folies de shopping, finissent par vous faire dépenser votre argent sur Amazon.in. La carte de crédit co-brandée Amazon Pay ICICI Bank est particulièrement avantageuse pour les abonnés Amazon Prime, qui peuvent profiter de points de récompense supplémentaires en effectuant des paiements avec cette carte de crédit. Ces points de récompense se retrouvent comme un solde direct dans votre portefeuille Amazon Pay à la fin de chaque cycle de facturation. Pour chaque achat effectué sur Amazon.in, vous obtenez 5% du montant final du paiement sans plafonnement maximal ni exigences d’achat minimales. Si vous effectuez des paiements de factures, réglez des factures de services publics ou ajoutez de l’argent au portefeuille Amazon Pay, vous obtenez des points de récompense fixes de 2%. Si vous utilisez la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank partout ailleurs pour faire du shopping, sauf pour payer le carburant ou acheter de l’or, vous obtenez une remise en argent fixe de 1% dans votre portefeuille Amazon Pay. Il n’y a pas de frais annuels pour cette carte et le taux de récompense compris entre 1% et 5% devrait bien fonctionner pour les utilisateurs réguliers d’Amazon.in.

Carte de crédit American Express Membership Rewards: Cette carte de crédit d’entrée de gamme d’American Express finit par offrir de meilleures récompenses que ce que beaucoup d’autres cartes de crédit premium ne peuvent souvent pas égaler. Vous obtenez 1 récompense d’adhésion pour chaque tranche de 50 Rs dépensée avec cette carte. Si vous effectuez 4 transactions par mois égales ou plus à 1000 Rs chacune, vous obtenez un bonus de 1000 points de récompense pour ce mois. American Express continue également de lancer régulièrement des offres, telles que le système de multiplicateur de récompenses jusqu’à 5X, qui comprend des achats sur la boutique en ligne Apple India, Amazon.in, Flipkart, Croma, la boutique en ligne Lenovo ainsi que la boutique en ligne OnePlus India, pour ne citer que quelques. Si vous faites vos achats avec une carte de crédit American Express Membership Rewards, vous serez admissible à des récompenses d’adhésion 2X dans le cadre de l’offre Reward Multiplier.

Carte de crédit Flipkart Axis Bank: C’est pour les utilisateurs de Flipkart ce que la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank est pour ceux qui utilisent davantage Amazon. Vous obtiendrez un cashback illimité de 5% crédité sur votre compte Flipkart pour tous les achats effectués sur Flipkart et Myntra. Cependant, la Flipkart Axis Bank propose un deuxième niveau d’offres solide: si vous utilisez la carte Flipkart Axis Bank pour les paiements à PVR, Uber, Swiggy, Makemytrip, Cure.fit et Goibibo, vous obtiendrez un remboursement fixe de 4%. Pour tout autre achat en ligne et hors ligne, il y a un remboursement forfaitaire de 1,5% qui viendra à votre rencontre. Cette carte n’a pas de frais annuels et il existe des offres d’intégration qui continuent de fonctionner de temps à autre, telles que des remises forfaitaires et des forfaits complémentaires.

Carte de crédit IDFC FIRST Millenia: Un choix assez intéressant. L’IDFC FIRST Millenia est une carte de crédit d’entrée de gamme qui est gratuite à vie. Ce que vous obtenez, c’est des points de récompense pour 100 Rs dépensés sur la carte et ces points ont un taux d’échange de récompenses de 0,25 Rs par point. Ce qui ajoute de la valeur, c’est que vous obtenez 6X points sur tous les achats que vous faites en ligne et 3X points de récompense pour tous les achats effectués dans des magasins hors ligne. Pour tous les achats que vous effectuez le jour de votre anniversaire, les points de récompense pour les achats de ce jour-là bénéficient d’un bonus de 10X. De plus, si vous pouvez dépenser plus de 20 000 Rs sur la carte chaque mois, tous les points de récompense supérieurs à la valeur de base des dépenses de 20 000 Rs bénéficient également du bonus 10X. La carte IDFC FIRST Millenia regroupe également 4 visites de salons ferroviaires complémentaires.