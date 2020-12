Jalen Hurts a donné aux Eagles de Philadelphie une étincelle suffisamment courte pour créer une controverse pure et simple.

Carson Wentz était assis sur le banc au troisième quart de Philadelphie avec une défaite de 30 à 16 contre les Packers de Green Bay dimanche après avoir complété 6 des 15 passes pour 79 verges, aucun chiffre d’affaires et quatre sacs.

Hurts, la recrue au deuxième tour, a lancé une passe de touché de 32 verges à Greg Ward et a terminé 5e sur 12 pour 109 verges, une interception et trois sacs. Il a également couru 29 mètres.

L’entraîneur Doug Pederson ne s’est pas engagé à un partant la semaine prochaine lorsque les Eagles (3-8-1) ont accueilli les Saints de la Nouvelle-Orléans (10-2).

Nous avions besoin d’une étincelle. Nous avions besoin de quelque chose pour faire notre truc, alors j’ai mis Jalen dans le jeu, a déclaré Pederson. Il a fait de bonnes choses, utilisant ses jambes quand il le fallait. Il nous a remis dans le match. Je dois évaluer le film pour décider comment il a joué en général.

Wentz, qui a terminé troisième du vote du MVP de la NFL en 2017, connaît la pire saison de sa carrière de cinq ans. Les Eagles lui ont donné une prolongation de contrat de 128 millions de dollars de quatre ans en 2019, à compter de la saison prochaine.

Bien sûr, c’est frustrant en tant que concurrent, a déclaré Wentz à propos du banc. Je veux être l’homme là-bas. Nous avons perdu à la fin de la journée. En tant qu’équipe, nous avons perdu et c’est ce qui me frustre le plus.

Wentz n’a pas eu beaucoup d’aide cette saison. Il a disputé 12 matchs derrière la 11e ligne d’attaque de départ différente. Il était sous pression constante et n’avait souvent aucun destinataire ouvert.

Il a répondu à des questions sur Hurts depuis que Philadelphie a utilisé le 53e choix au total pour sélectionner le finaliste du trophée Heisman 2019. Hurts avait pris presque tous ses clichés avec Wentz sur le terrain jusqu’à dimanche.

Wentz a été blessé par un manque de meneurs de jeu, en particulier avec le récepteur. Le front office de Philadelphie a transféré DK Metcalf en 2019 pour sélectionner JJ Arcega-Whiteside et cette saison a affronté Jalen Reagor pour Justin Jefferson.

Nous avons eu beaucoup de choses cette année et je sais avant tout que je dois être meilleur, a déclaré Wentz. J’ai regardé le groupe chaque semaine et il y a des pièces chaque semaine que je sais que je peux faire mieux. Je peux nous mettre dans de meilleures situations, être plus précis, toutes ces choses. Je ne suis pas du genre à pointer du doigt ou quelque chose comme ça. Je sais que je peux mieux jouer.

Wentz était le deuxième choix global du Dakota du Nord en 2016. Il a commencé 16 matchs en tant que recrue et a mené les Eagles à un dossier de 11-2 à sa deuxième saison avant de se déchirer deux ligaments du genou. Nick Foles a fait la transition pour mener Philadelphie à son premier titre du Super Bowl, remportant les honneurs MVP lors de la victoire contre la Nouvelle-Angleterre.

Wentz a retourné quelques matchs lors de la saison 2018 et avait une fiche de 5-6 avant qu’une blessure au dos ne mette fin à sa saison. Foles a rempli à nouveau, menant les Eagles à une place pour les éliminatoires et à une victoire sur la route à Chicago en séries éliminatoires.

Wentz a commencé avec 16 matchs l’année dernière et a été excellent sur la trajectoire, aidant les Eagles à remporter les quatre derniers matchs pour remporter le NFC Est. Il a subi une commotion cérébrale au premier quart d’une défaite en séries éliminatoires contre Seattle.

