Carson Wentz pour succéder à Taylor Heinicke en tant que Commandants QB ?

Taylor Heinicke est probablement la principale raison pour laquelle les commandants de Washington sont actuellement dans la course aux séries éliminatoires. Il a réglé une infraction erratique lorsqu’il a pris la relève d’un Carson Wentz blessé au cours de la semaine 7. Il a dynamisé un vestiaire affaissé. Les commandants, alors 1-4, sont allés sur une course de 5-1.

Pourtant, rien de tout cela n’a jamais semblé complètement conquérir l’entraîneur Ron Rivera, qui semble sur le point de débrancher l’ère Heinicke. Et s’il le fait, comme il l’a promis, ce ne sera pas une décision impulsive.

C’est une décision qui se construit depuis un moment.

Si Rivera rend les rênes à Wentz pour les deux derniers matchs de la saison – des matchs incontournables à domicile contre les Browns de Cleveland (13 h HE dimanche sur FOX) et les Cowboys de Dallas – il ne s’agira pas seulement des deux de Heinicke. chiffres d’affaires au quatrième trimestre lors de la défaite 37-20 à San Francisco samedi. Il ne s’agira même pas seulement de la diapositive 0-2-1 des commandants qui les fait s’accrocher à une place en séries éliminatoires par seulement un demi-match.

Si Rivera fait le changement après avoir rencontré ses entraîneurs lundi, ce sera sur “l’ensemble du tableau”, a-t-il déclaré. Et cette image montre qu’il n’y a pas eu un seul point au cours des neuf dernières semaines où Rivera a semblé ou semblé complètement à l’aise avec Heinicke comme partant. Il a semblé pendant un moment qu’il attendait juste une chance de rappeler à tout le monde pourquoi Wentz était toujours son homme.

Et ne vous y trompez pas : Wentz, 29 ans, a toujours été le gars de Rivera. Il l’a dit clairement à la mi-octobre lorsqu’il a appelé avec colère “bulls–t” sur des informations selon lesquelles il était contre le commerce de l’intersaison avec les Colts qui a amené Wentz à Washington pour deux choix de troisième tour. N’oubliez pas que Rivera a disputé 15 matchs avec Heinicke la saison dernière lorsque les Commanders ont obtenu une fiche de 7-10 et que son quart-arrière et son équipe se sont affaiblis au cours de la séquence. Il n’en cherchait pas plus.

C’est pourquoi les commandants ont passé l’intersaison à chercher un nouveau quart-arrière. Ils se sont installés sur Wentz, et il avait l’air bien tôt. Il a lancé sept passes de touché lors de ses deux premiers matchs et a récolté en moyenne 325 verges par la passe. Oui, il y a eu des erreurs – trois interceptions – mais les commandants ont marqué 28 et 27 points et une moyenne de 393 verges. C’était le meilleur de leur attaque de toute l’année.

Les trois matchs suivants sous Wentz ont été terribles. Et puis il y a eu ce jour-là, après une défaite 21-17 au Tennessee, lorsque Rivera a déclaré que le “quart-arrière” était la raison pour laquelle les commandants avaient pris du retard sur les autres équipes de la NFC Est – ironiquement après que Wentz ait lancé pour 359 verges et deux touchés avec juste une interception. L’entraîneur essayait de dire que les autres équipes s’étaient construites autour d’un quarterback de franchise depuis plusieurs années, alors qu’il n’en était qu’à son cinquième match avec Wentz. Mais l’extrait sonore était accablant. Rivera s’est même excusé auprès de Wentz et de l’équipe.

Pourtant, il n’y avait toujours aucune indication réelle que Rivera envisageait même un changement de quart-arrière jusqu’à ce que Wentz se fracture un doigt sur sa main qui lance à Chicago le 13 octobre. Même après que Heinicke a commencé à rouler et que ses coéquipiers semblaient l’aimer et que les commandants sont revenus en séries éliminatoires. course, les éloges de Rivera envers Heinicke ont toujours semblé tièdes, comme s’il n’attendait que l’éclatement de la bulle.

Peut-être était-il simplement pragmatique ou essayait-il d’être juste envers Wentz. Mais il y avait aussi d’autres problèmes. L’infraction sous Heinicke n’a jamais semblé fonctionner sur tous les cylindres comme elle l’a fait au cours des deux premières semaines de la saison. Les commandants ont récolté en moyenne 20,4 points par match et 346,9 verges pendant la course de Heinicke, avant le match à San Francisco, et Rivera a toujours pensé qu’ils pouvaient faire beaucoup mieux. Heinicke ne lançait que 211,6 verges par match.

Le QB vivait également un peu trop près du bord pour les goûts de Rivera. Oui, Wentz avait un penchant pour prendre des décisions terribles, comme il l’a montré avec ses six interceptions en sept matchs. Mais il apprenait encore une nouvelle infraction. Le 6 pieds 5 pouces et 237 livres avait également un bras plus gros et était plus précis que Heinicke, qui semblait effectuer deux ou trois passes par match bien au-dessus de la tête de son receveur.

C’est pourquoi la porte a toujours été ouverte à Wentz. Même la semaine dernière, à la suite de la défaite 20-12 des Commanders contre les Giants, qui n’était que la deuxième défaite de Heinicke en huit départs, Rivera a admis qu’un changement de quart-arrière avait été “parlé” et était “quelque chose qui, pour être tout à fait franchement, je dois y réfléchir à un moment donné.”

Donc, cela n’aurait pas dû être une surprise quand le mot a été divulgué samedi matin qu’il avait un plan en place pour faire le changement de quart-arrière à San Francisco si et quand Heinicke avait du mal, et cela n’aurait dû être une surprise pour personne quand il l’a réellement fait. .

Ironiquement, Heinicke était en fait “plutôt bon” samedi, selon Rivera. Il était 8 sur 11 pour 89 verges et un touché en première mi-temps et a lancé une autre passe de touché au début de la seconde. Mais le échappé et l’interception de Heinicke lors de ses deux premiers entraînements au quatrième trimestre ont présenté “une opportunité pour nous de voir où en était Carson”, a déclaré Rivera. Et après que Wentz ait réussi 12 sur 16 pour 123 verges et un touché dans les neuf dernières minutes, Rivera a déclaré: “Il a fait du bon travail.”

“Il avait une bonne maîtrise de ce que nous faisions”, a déclaré Rivera. “Il s’est tenu droit dans la poche et a sorti le ballon rapidement à quelques reprises et a lancé de bonnes balles.”

Était-ce tellement mieux que Heinicke ? Pas vraiment. Mais Rivera avait l’air d’être plus à l’aise avec ce que Wentz a fait.

Rien de tout cela n’est nouveau pour Heinicke, un agent libre non repêché en 2015 qui a eu une bataille difficile pour être un quart partant depuis le début. Il lui a fallu six ans, cinq équipes de la NFL et un passage dans la XFL juste pour obtenir sa première véritable opportunité. Alors il le pensait quand il a dit : “Je comprends. J’ai entendu des choses comme ça toute ma vie.”

Taylor Heinicke passe de la XFL à la NFL Les commandants QB Taylor Heinicke se joignent à Colin Cowherd pour discuter de son parcours de la XFL à la NFL et de ce qu’il a fallu pour arriver là où il est aujourd’hui.

Il sait que la réalité est que la performance n’est jamais la seule chose qui compte avec un quart-arrière. Il sait que Rivera est investie dans Wentz. Comme l’entraîneur l’a expliqué à haute voix en octobre, “Je suis le putain de gars qui a sorti les feuilles de papier, qui a regardé les analyses, qui a regardé la bande” sur Wentz avant que l’accord ne soit conclu. Et puis c’est lui qui a donné son feu vert aux 28,3 millions de dollars que le propriétaire des Commanders, Dan Snyder, a dépensés pour Wentz cette saison. C’est lui qui a remis à Wentz les clés de l’attaque et de son équipe.

Ne soyez donc pas surpris dans les deux prochains jours lorsque Rivera recommencera et remettra le destin de son équipe en séries éliminatoires entre les mains de l’homme qu’il voulait comme quart-arrière depuis le début. Wentz est son gars et il allait toujours avoir une autre chance de diriger les commandants. Même Heinicke semblait comprendre que ce n’était toujours qu’une question de temps.

