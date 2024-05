Carson l’opossum est encore « mort »

Rencontrez Carson, c’est un opossum sauvé actuellement en cours de réhabilitation au For Fox Sake Wildlife Rehabilitation Center à Chattanooga, Tennessee. Le pauvre, il meurt tous les jours. Encore et encore.

Mais ne vous inquiétez pas, il ne meurt pas tous les jours, mais il « joue à l’opossum ». KPAX explique que les opossums prétendant être morts ne sont pas seulement dramatiques, mais entrent en fait involontairement dans un état appelé « immobilité tonique », qui est « une réponse physiologique à un stress extrême ». KPAX continue:

Ils n’ont aucun contrôle conscient sur cela. C’est comme s’ils s’enfonçaient dans une séance de sieste provoquée par le stress. Le rythme cardiaque de l’opossum ralentit, sa respiration devient superficielle et il a visiblement l’air mort. Les biologistes pensent que cette réponse est liée à l’instinct d’un prédateur de lâcher une proie apparemment sans vie – un peu comme une réaction du genre « beurk, ce n’est plus appétissant ». . . Lorsqu’un opossum s’immobilise involontairement, cela peut lui prendre de quelques minutes à quelques heures pour recommencer à bouger. Une publication dans Clinical Autonomic Research a émis l’hypothèse que nos ancêtres auraient pu avoir une réponse similaire aux menaces à l’époque paléolithique – développant une réponse d’évanouissement à la peur comme stratégie de survie. L’évanouissement déclenché par l’activation des circuits de peur présentait un avantage évolutif similaire à celui d’essayer de ne pas se faire manger en paraissant mort.

Je me sens tellement mal pour le charmant petit Carson. Heureusement, Juniper, qui s’occupe des animaux For Fox Sake, comprend que Carson « meurt » à cause du stress, et ils font de leur mieux pour les traiter avec le plus de douceur possible. Juniper explique à travers plusieurs vidéos TikTok très pédagogiques qu’ils ne touchent Carson que lorsque cela est absolument nécessaire, et c’est généralement dans le cadre de la pesée du petit opossum pour voir quand il a pris suffisamment de poids pour être relâché.

Je suis heureux d’annoncer que tout le travail acharné de Juniper a porté ses fruits ! Carson est actuellement en bonne santé et sera enfin prêt à être relâché dans la nature la semaine prochaine ! Hourra! Merci, Juniper, d’avoir si bien pris soin de Carson !

Le pour l’amour du renard site web explique sur son site Internet qu’ils sont « dédiés au sauvetage et à la réhabilitation des animaux indigènes orphelins et blessés ». Ils continuent:

Nous accordons une attention particulière à la sauvegarde des animaux sauvages mal desservis, notamment les mouffettes, les renards, les ratons laveurs, les lynx roux, les reptiles et les amphibiens. For Fox Sake est autorisé par la Tennessee Wildlife Resources Agency, avec une autorisation spéciale pour les espèces considérées à haut risque de rage. Nous sommes également professionnellement certifiés par l’International Wildlife Rehabilitation Council et maintenons des soins qui respectent ou dépassent toutes les normes établies par la National Wildlife Rehabilitators Association. De plus, nous sommes autorisés par le Département américain de l’Agriculture à posséder et à exposer des animaux indigènes.

Pour voir plus de Carson avant qu’il ne soit relâché dans la nature, ainsi que tous les autres animaux de sauvetage chez For Fox Sake, découvrez leur site web ou suivez-les sur TIC Tac ou Instagram.

