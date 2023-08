Carson Beck succède à Stetson Bennett en tant que quart partant de la Géorgie

Carson Beck prendra en effet le relais de Stetson Bennett, alors que l’entraîneur-chef de la Géorgie, Kirby Smart, a annoncé samedi que le premier serait le quart partant de l’équipe pour la saison 2023.

« Il est [Beck] fait le meilleur travail [of all the quarterbacks] », Intelligent dit L’Athlétisme. « Nous avons communiqué cela au début de la semaine aux autres quarts. »

Beck, qui s’est engagé en Géorgie en 2019 en tant que recrue quatre étoiles, a disputé 11 matchs au cours des deux dernières saisons. La saison dernière, il a totalisé 310 verges par la passe, quatre touchés par la passe, zéro interception et une note de passeur de 186,4, tout en complétant 74,3% de ses passes tout en soutenant Bennett. Beck, qui mesure 6 pieds 4 pouces, a battu Brock Vandagriff, entre autres, pour le poste de partant.

Les Georgia Bulldogs peuvent-ils être arrêtés?

L’ailier rapproché vedette Brock Bowers, qui compte 20 touchés sur réception au cours de ses deux premières saisons collégiales, et le receveur large Ladd McConkey, qui a totalisé 762 verges sur réception la saison dernière, font partie des passeurs de retour pour un match de passes en Géorgie qui a totalisé 295,8 verges par match. la saison dernière, bonne pour la troisième place de la SEC.

La Géorgie vient de remporter son deuxième championnat national consécutif, qui s’est déroulé sous la forme d’une victoire palpitante 42-41 contre le n ° 4 Ohio State en demi-finale des éliminatoires de football universitaire, suivie d’une raclée 65-7 du n ° 3 TCU dans le National Match de championnat. Les Bulldogs n’ont perdu qu’un seul match au cours des deux dernières saisons, soit une défaite 41-24 contre l’Alabama lors du match de championnat SEC 2021; un mois plus tard, la Géorgie a battu l’Alabama lors du match du championnat College Football Playoff.

L’ère Beck commence pour la Géorgie le 2 septembre, lorsqu’elle accueille UT Martin.

