CarryMinati à 30mn: mon contenu a trouvé un écho auprès de la majorité des masses | Nouvelles des gens

New Delhi: la star de YouTube et créateur numérique CarryMinati, de son vrai nom Ajey Nagar, attribue à ses fans 30 millions d’abonnés, affirmant que les chiffres indiquent que son contenu est aimé par la plupart des téléspectateurs malgré les critiques.

« Ces chiffres croissants indiquent que malgré les critiques, mon contenu a trouvé un écho auprès de la majorité des masses. J’espère que je pourrai continuer à divertir les gens avec le même enthousiasme et le même zèle tout en créant un impact social », a-t-il déclaré.

Il revient sur son parcours avec fierté: « C’est un moment tellement émouvant et bouleversant pour moi. Mon parcours de 50 vues modestes pour ma première vidéo à 30-40 millions par vidéo maintenant, ce fut un voyage mouvementé avec une part équitable. de travail acharné et de luttes. «

Plus tard cette année, le créateur numérique de 21 ans sera vu face à la caméra dans le thriller vedette d’Amitabh Bachchan-Ajay Devgn « Mayday ». Plus tôt cette année, il a fait son incursion musicale dans l’écriture de Bollywood et en chantant la chanson « Yalgaar » dans le film « The Big Bull ».

CarryMinati a également été répertorié dans le « Top 10 Next Generation Leaders Of 2019 » du Time Magazine. Il a également été encordé pour les promotions de la vedette de Tom Cruise « Mission: Impossible – Fallout ».

« Yalgaar » mis à part, il a laissé tomber d’autres singles de rap dont « Vardaan », « Zindagi », « Trigger », « Warrior » et « Bye Pewdiepie » et a joué dans « Date karle » de Salim-Sulaiman.