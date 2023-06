Carrum Health, axé sur les employeurs, s’associe à la société de navigation de soins apree health

Carrum Santéun marché numérique permettant aux employeurs d’acheter des services de santé groupés, a annoncé que son réseau de centres d’excellence sera intégré au réseau de partenaires de la plate-forme de navigation de soins de santé apree health pour que les employés aient accès à des soins chirurgicaux et oncologiques abordables.

Carrum Health, basée en Californie, fournit une plate-forme numérique basée sur la valeur pour les employeurs autofinancés. L’entreprise offre un réseau de centres d’excellence, donnant aux employés accès à un spécialiste des soins qui les coordonne et les guide tout au long du processus chirurgical et de traitement du cancer.

La plate-forme de navigation de soins de santé basée sur les données apree health est une combinaison d’une société de navigation de santé Castlight Health et la société de soins primaires coordonnée Vera Whole Health.

La société basée à Washington propose un engagement numérique et des soins primaires avancés via sa plate-forme baptisée apree foundation, une plate-forme cloud native de données et de technologies de santé qui regroupe les données de santé.

L’entreprise s’associe à des organisations pour aider à la navigation dans les soins de santé et forme des partenariats avec des entreprises de santé numérique.

« En ajoutant le programme COE et cancer de Carrum Health à notre solide réseau de partenaires écosystémiques, nous offrons aux employeurs une expérience intégrée qui augmente l’engagement et aide les individus à accéder aux avantages qui leur conviennent au moment où cela compte le plus », Tamar Rudnick, a déclaré le vice-président senior de la croissance chez apree health dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Carrum a annoncé qu’il avait marqué 45 millions de dollars en financement de série B en mai pour élargir ses offres de prestations en oncologie et étendre ses gammes de services de soins chirurgicaux. En 2021, la société a clôturé un cycle de financement de série A de 40 millions de dollars.

La société basée à San Francisco a noué plusieurs partenariats, notamment avec Santé de la charnièredévoilant une solution musculo-squelettique de bout en bout qui associe la clinique musculo-squelettique numérique de Hinge à la plateforme du centre d’excellence de Carrum.

L’année dernière, Carrum a été ajouté à la plateforme de navigation des soins et d’avantages pharmaceutiques axée sur les employés, le programme de partenariat de l’écosystème de Rightway, RightwayHub.

En 2021, Morgan Santél’activité de soins de santé de JP Morgan Chase, a investi 50 millions de dollars dans Vera Whole Health.

En septembre, Castlight Health, dans le cadre d’apree health, ajouté d’autres partenaires de santé numérique à son réseau, y compris la startup de santé mentale Brightline et la société de fertilité Kindbody.