Carrot Top dit qu’il était dans le même avion d’American Airlines qu’une femme qui causé un retard de vol après avoir fait une tirade sur le fait de vouloir descendre d’un avion à cause d’un passager « pas réel ».

« Une femme a perdu ses billes », a déclaré le comédien, dont le vrai nom est Scott Thompson, dans l’une des trois vidéos Instagram qu’il a publiées sur l’incident désormais viral, expliquant que lui et les autres passagers avaient été forcés de débarquer du Dallas à Orlando, Floride, vol avant le décollage.

Thompson a déclaré que la femme non identifiée criait à tue-tête du genre : « F— ça, f— ça ! Vous êtes condamnés ! Faites-moi descendre de ce putain d’avion ! » Donc, nous sommes descendus de l’avion. Elle a réalisé son souhait.

Il a ajouté que les passagers devaient attendre à la porte pendant que les responsables balayaient « l’avion pour voir s’il y a quelque chose ».

« J’allais voir les feux d’artifice à Orlando juste à temps, mais maintenant cette putain de folle a perdu la tête, alors nous n’allons nulle part », a-t-il déclaré.

Il a ajouté dans la légende : « Omg ! J’ai vu ce genre de choses à la télé mais je n’en ai JAMAIS fait l’expérience !!! Nous sommes tous foutus parce que cette dame a perdu la raison… restez à l’écoute ! J’espère que nous décollerons. »

Dans une deuxième vidéo, l’humoriste de 58 ans a montré un clip de la tirade virale de la femme dans laquelle elle a crié alors qu’elle se tenait dans l’allée de l’avion : « Je vous le dis, je m’en fous et il y a une raison pour laquelle Je m’en fous et tout le monde peut soit y croire, soit ne pas y croire. »

Elle a poursuivi: « Je m’en fous, mais je vous le dis tout de suite – cette mère là-bas n’est pas réelle », a-t-elle ajouté en désignant l’arrière de l’avion. D’autres passagers peuvent être vus dans la vidéo en tournant la tête vers l’endroit où elle a pointé.

« Vous pouvez vous asseoir dans cet avion, et vous pouvez mourir avec eux ou non. Je ne le ferai pas. »

Un Compagnies aériennes américaines Le porte-parole a déclaré à FOX Business que le vol avait été retardé « en raison d’un client perturbateur ».

L’interprète de Vegas a donné une dernière mise à jour plus tard dans la nuit après l’atterrissage de l’avion à Orlando.

« Eh bien… enfin à la maison au lit… chapeau à @americanair pour la façon dont ils ont géré cette situation ce soir », a-t-il écrit dans la légende. « C’est vraiment exaspérant de voir comment 1 travail de dingue peut ruiner le plan de tout le monde. Eh bien, je suis rentré à la maison en toute sécurité ! Je suppose que c’est tout ce qui compte. Nite. »

Dans un vidéo d’accompagnement prise depuis son lit, il a dit que le vol avait été retardé de cinq heures. « J’espère que vous passez une soirée relaxante derrière les barreaux à Dallas, au Texas, et j’espère que vous avez apprécié votre petite cascade », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « J’ai raté les feux d’artifice et tout ce soir, mais nous nous rattraperons demain. »

Il n’était pas clair si la femme avait été arrêtée après l’incident.

Dans un dernier message, il a écrit : « J’ai littéralement pensé au début que c’était une hôtesse de l’air qui criait après un passager et j’ai levé les yeux et elle était vraiment en train de perdre la tête… J’applaudis tous ceux qui étaient sur le vol avec moi ce soir-là. Tout le monde a continué calmez-vous et laissez les professionnels faire ce qu’ils font. Chapeau à tous @americanair. »

