Carrot, le poisson rouge géant pêché dans les lacs Bluewater en France

Un pêcheur a attrapé un poisson rouge pesant près de 70 livres – une carpe si grosse que certains sur les réseaux sociaux l’ont qualifiée de «monstre», tandis que d’autres l’ont comparée à «un gros morceau d’or» ou à une beauté couleur de feu. “Carotte”, comme le surnomme affectueusement le poisson rouge, a été ramenée par le pêcheur britannique Andy Hackett à Bluewater Lakes en Champagne, en France, plus tôt ce mois-ci et est devenue une célébrité mardi alors que les diffuseurs du Royaume-Uni se sont lancés dans l’histoire, ligne et plomb.

La carotte est une espèce hybride d’une carpe cuir et d’une carpe koï, et est décrite par les journaux britanniques comme l’un des plus gros poissons rouges du monde, alors que des photos de Hackett tenant son prix des deux mains ont fait la une des journaux au Royaume-Uni. Mail et la BBC ont commencé à faire référence au thriller sur les requins de 1975 “Jaws”, avec le titre du Daily Mail criant : “Nous allons avoir besoin d’un plus grand bocal à poissons !”

Les gens ont jeté leurs animaux de compagnie dans les lacs, disent les responsables. Maintenant, les poissons rouges de la taille d’un ballon de football prennent le relais.

“J’ai toujours su que The Carrot était là-dedans, mais je n’aurais jamais pensé que je l’attraperais”, a déclaré Hackett aux médias britanniques. “‘J’ai su que c’était un gros poisson quand il a pris mon appât et est allé d’un côté à l’autre et de haut en bas avec lui.”

Après que Hackett ait posé pour des photos avec sa prise, elle a été relâchée dans les eaux – à la grande joie de ceux qui lisent à son sujet sur les réseaux sociaux.

Comme toutes les espèces de carpes, le poisson rouge domestique, aussi appelé Carassius auratus, peut gonfler à des tailles épiques, en grandissant aussi grand que son habitat et ses ressources le permettent.

La carotte, qui pesait le plus récemment 67,4 livres, a été placée à Bluewater Lakes, la pêcherie française, il y a plus de dix ans, et a été décrite comme “très insaisissable” par Jason Cowler, un responsable des pêches là-bas. Elle a été capturée plusieurs fois auparavant, mais n’a dépassé que 60 livres plus tôt cette année, a écrit la pêcherie.

Même avant sa récente renommée, Carrot était en quelque sorte une célébrité dans le monde de la pêche. Les pêcheurs à la ligne affluent vers la ferme piscicole du monde entier, espérant l’attraper ou l’une des autres espèces géantes trouvées dans les lacs. Le lieu, disent les propriétaires, est réservé dans un avenir prévisible.

“Tout carpiste qui connaît Bluewater connaît The Carrot !” Le pêcheur passionné et compatriote britannique Ian Allan, 49 ans, a déclaré mardi au Washington Post, ajoutant que le poisson doré était celui qu’il “adorerait attraper”. Allan a déclaré qu’il était notoirement difficile d’obtenir une réservation sur le site, qui a une politique stricte de capture et de remise à l’eau et abrite des poissons pesant jusqu’à 90 livres.

“Les poissons sont très soigneusement pris en charge lorsqu’ils sont capturés en raison de leur taille”, a-t-il déclaré.

L’équipe de Bluewater Lakes a également souligné sur sa page Facebook officielle que “le plus grand soin est apporté lorsque toutes nos carpes sont capturées”, ajoutant que les poissons sont traités pour toute blessure et ne sont jamais complètement retirés de l’eau. Toutes les photos sont prises sur un tapis flottant au cas où les prises décideraient de se retourner, ont-ils déclaré.

La pêcherie a déclaré que Carrot est “en excellente santé et condition” et a environ 20 ans, et a prédit que Carrot pourrait vivre (et grandir) pendant encore 15 ans. “Puisse sa célébrité continuer longtemps”, a-t-il ajouté.

Alors que les poissons rouges géants suscitent souvent l’intérêt et l’admiration, ils peuvent aussi être une nuisance, disent les experts.

Le Washington Post a rapporté l’été dernier que les poissons rouges de compagnie qui avaient été relâchés dans les lacs pouvaient se développer rapidement dans leurs nouveaux habitats, gonflant jusqu’à la taille de ballons de football et faisant des ravages.

L’espèce a fait sensation aux États-Unis l’année dernière, lorsque les responsables de Burnsville, une ville située à environ 15 miles au sud de Minneapolis, ont supplié les habitants de ne pas jeter les animaux domestiques indésirables dans les lacs locaux, ce qui, selon eux, provoquait une infestation qui aggravait la qualité de l’eau. .

S’il vous plaît, ne relâchez pas votre poisson rouge dans les étangs et les lacs ! Ils deviennent plus gros que vous ne le pensez et contribuent à la mauvaise qualité de l’eau en salissant les sédiments du fond et en déracinant les plantes.

Des groupes de ces gros poissons rouges ont récemment été découverts dans le lac Keller. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 – Ville de Burnsville (@BurnsvilleMN) 9 juillet 2021